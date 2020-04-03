İlhan Boru-Profil fabrikası üretime ara verdi, işçiler ücretli izne gönderildi

Halil İMREK

Mehmet ÖZASLAN

Hatay

İlhan gruba ait boru ve profil fabrikasında üretime ara verildiği öğrendildi. 80 kadar işçiyi ücretli izne gönderen fabrika, bölgede ilk ücretli izin uygulayan fabrika oldu. Ulaştığımız işçiler, ücretli izne ayrıldıklarını ve bu durumdan memnun olduklarını söylediler.

Dörtyol ve Payas ilçelerinde birçok metal fabrikası var ancak genel uygulama işçilerin yıllık izinleri karşılığında eve gönderilmeleri oluyor. Bölgede bulunan kimi metal fabrikalarında ise yıllık izni olmayan işçiler borçlandırılıyor, sonraki yılların izinleri kullandırılıyor.

İlhan grubun Dörtyol ve Payas ilçesinde demir-çelik ve boru profil olmak üzere iki ayrı fabrikası bulunuyor.

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