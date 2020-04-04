03 Nisan 2020 11:11

Modül Çelik işçisi: Serviste ayakta gidiyoruz, ekmek arası salam yiyoruz

Kocaeli'de bulunan Modül Çelik'te çalışan bir işçi yazdı: Yemekhane kapandı, çalıştığımız yere ekmek arası getiriyorlar. Şef arkadaşımıza “Hem yemek ye, hem de makineler durmasın” diyor.

Modül çelik fabrikasında işçilere yemek yerine verilen salam ekmek. (Arka planda fabrikanın görseli)

Modül Çelik fotoğrafı: Google Maps | Salam ekmek fotoğrafı: Modül Çelik işçisi

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
    • Paylaş

    Modül Çelik işçisi
    Kocaeli

    Ben metal işçisiyim. Bizim fabrika ile ilgili haberler daha önce de bu sayfalarda çıktı. Tahminen 400 kişi çalışıyoruz. Belli bir yaş üstü veya emekli olan ama çalışmak zorunda olan, EYT'li işçiler var. Belki de çalışanların yarısının kronik rahatsızlığı olan bir işyeri. Virüs sebebiyle rapor almak isteyen kronik rahatsızlığı olan işçiye müdürün söylediği “Ücretsiz izne çıkarsın” oldu. Bizim hayatımız patronun insafına bırakılmış. 

    Hani “Evde kal”, “Kendi OHAL’inizi ilan edin” çağrıları arasında her gün ölüm haberlerinin yayımlandığı saatte çalışıyorum. İşe gidip geliyorum. Korkudan annemlerle, çocuklarımla yemek yemiyorum. 20 gündür çocuklarımı sevemiyorum. Biz yoksul bir aileyiz. Hepimizin evi var ama benim kazancım bana yetmiyor, abimin kazancı ona yetmiyor. Mecburen biz 3 aile birlikte yaşıyoruz. Aynı anda 3 ocakta yemek pişiremiyoruz. Ayrı yerde ısınamıyoruz. Kendimi bildim bileli sobalı evde kalıyoruz. Doğal gaz hiç kullanmadık. Yeğenlerim, anne, baba, çocuklarım ve kardeşlerimle birlikte, 3 aile bir odada kalıyoruz. Uyku vakti gelince herkes evine çekiliyor. Çocuğumu uzaktan seviyorum. yanıma yaklaştı mı, onu kovuyorum. Neden mi çalışıyorum? Üç kredi borcumuz var. Hangi işimizi borçlanarak yapmadık ki?

    İşyerindeki önlemlere gelince... İşyerindeki önlemler ancak bir hafta önce başladı. Bizim servis şoförlerimizin çoğu 65 yaş üstüydü. Servisi artık onlar kullanmıyor. Bırakın servislerin dezenfekte olmasını, normal temizlik bile yapılmıyor, toz, kir, çer, çöp dolu. Çalışma saati ve süresinde değişiklik oldu ama bu defa da yemekhane kapandı, çalıştığımız yere ekmek arası getiriyorlar. Şef arkadaşımıza “Hem yemek ye, hem de makineler durmasın” diyor. Ekmek arası salam veriliyorlar. 

    İşyeri siparişleri yetiştiremiyordu. Bu virüs sayesinde siparişler yetişecek. Patron virüsü fırsata çevirdi. Virüse karşı alınan en sıkı önlem ise kapıya asılan 7 maddelik kural. Fabrikada sosyal mesafeyi korumak mümkün değildir. İmalatçı işçiler nasıl birbirine yanaşmasın. Biri kaynak, diğeri taşlama işi yapıyor. İşyerinde birisi rahatsızlandı, virüs sebebiyle korkudan kimse yanına yanaşamıyor. Hastaneye götürecek araç bile yok. İşyerinde 10 günde bir eldiven ve maske verilir. Bunlar nasıl vicdansız demeyin? Bu koruyucu malzemeler virüs sebebiyle değil, normal üretim içindir. Koranavirüs için böyle bir önlem zaten alınmadı. Ölüm haberlerini işyerinde alıyoruz. Herkes panik, arkadaşlarımızın eli ayağı kesiliyor. Kimse çalışmak istemiyor. 

    Bir de maaşlarımız düzgün yatmıyor. 4. aydayız ama bize şubat maaşının bir kısmı verildi. Nasıl mı? Burada asgari ücret hesaba yatar. Diğer paralar elden verilir. Bu işyerinde kural budur. Bunu bilmeyen yok. Ama çalışma bakanlığı sanırım bilmiyor! Evde kal deniliyor. Parası olan eve kapanıyor. Hükümetin çağrısı patronlaradır. Aman patronlara bir şey olmasın, bizim canımız hükümetin umurunda mı? Az buçuk birlik olsak bu durum yaşanmazdı.

    * Modül Çelik işçisinin mektubunda yer alan ifadelerle ilgili bilgi almak için aradığımız Modül Çelik’ten ise yanıt alamadık.

    Ford işçisi: Bu işin şakası kalmadı, uyanıp, birleşme vakti

    Ford işçisi: Bu işin şakası kalmadı, uyanıp, birleşme vakti

    Sarkuysan’da Kovid-19 çıktı, patron "Çalışacaksınız" diye tehdit etti

    Sarkuysan’da Kovid-19 çıktı, patron "Çalışacaksınız" diye tehdit etti

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    TFF'den koronavirüs açıklaması: Ligler en erken Haziran’da oynanacak
    SONRAKİ HABER

    Selahattin Demirtaş'ın avukatları koronavirüs nedeniyle tahliye başvurusu yaptı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Salgın, belediyeleri zapturapt altına almak için kullanılıyor

     Nuray SANCAR
    Nuray SANCAR

    Yarasaya değil yediğine bak

     M. Sinan BİRDAL
    M. Sinan BİRDAL

    Virüsün ekonomi politiği

     Ender İMREK
    Ender İMREK

    Korona günlerinde AKP adaleti

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    Korona siyaseti

     Şenay AYDEMİR
    Şenay AYDEMİR

    Güncellenen distopyalar

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    Kovid-19 günlerinde dijital çocuk oyunları

     Erol ARAL
    Erol ARAL

    İnsanlık kapitalizmin rekabetçi akıl dışılığı ve kâr hırsına teslim olmanın ceremesini- can korkusuyla-çekiyor... Hayatıyla ödüyor

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    Zaman yolcusu
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Koronavirüs vakası çıkan Akar Tekstil'de iş durduran işçilere sopalarla saldırıldı
    Koronavirüs vakası çıkan Akar Tekstil'de iş durduran işçilere sopalarla saldırıldı

    İzmir Akar Tekstil işçileri, bir işçiye Kovid-19 teşhisi konması üzerine işbaşı yapmadı. Eli sopalı bir grup işçilere saldırırken Sağlık Kurulu, "İş yerinde çalışmaya devam edilebilir" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs: 31 kente giriş çıkışlar durduruldu | Tüm gelişmeler (4 Nisan)
    Türkiye'de koronavirüs: 31 kente giriş çıkışlar durduruldu | Tüm gelişmeler (4 Nisan)

    Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 425'e, vaka sayısı ise 20 bin 921'e yükselirken 20 yaşın altındakilere sokağa çıkma yasağı getirildi. Ayrıca 31 kente giriş çıkışlar durduruldu.

    GÜNCELLENDİ
    Gözaltına alınan DİSK Tekstil Gaziantep Bölge Temsilcisi Türkmen serbest bırakıldı
    Gözaltına alınan DİSK Tekstil Gaziantep Bölge Temsilcisi Türkmen serbest bırakıldı

    İşçileri çalışmaya zorlayan fabrikalarla ilgili sosyal medya paylaşımlarından dolayı gözaltına alınan DİSK Tekstil Gaziantep Bölge Temsilcisi Mehmet Türkmen serbest bırakıldı.

    Koronavirüs tedavisindeki işlemler SGK geri ödeme kapsamına alındı
    Koronavirüs tedavisindeki işlemler SGK geri ödeme kapsamına alındı

    Koronavirüs tedavisinde kullanılan tüm işlemler SGK geri ödeme kapsamına alındı.

    Koronavirüs salgını öğrencilerde gelecek kaygısını artırdı
    Koronavirüs salgını öğrencilerde gelecek kaygısını artırdı

    ODTÜ öğrencileri, koronavirüs nedeniyle duydukları gelecek kaygısını ve uzaktan eğitim sürecinin hayatlarındaki etkisini Evrensel’e anlattı.

    GÜNCELLENDİ
    Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı dünya genelinde 59 bin 201'e yükseldi
    Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı dünya genelinde 59 bin 201'e yükseldi

    Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde yaşamını yitirenlerin sayısı 59 bin 201'e yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 1 milyon 100 bini aştı.

    GÜNCELLENDİ
    "Ayrımcı" infaz düzenlemesi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
    "Ayrımcı" infaz düzenlemesi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi

    Muhalif siyasetçiler kapsam dışı bırakılırken tecavüzcülerin kapsama alındığı ve kamuoyunda tepkilere neden olan infaz düzenlemesi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

    Evde kalmak çok pahalı!
    Evde kalmak çok pahalı!

    Virüs salgınını durdurmanın en kolay yolu evde kalmak. Ancak evde kalmak da ucuz değil! Artan temel tüketime yüksek enflasyon eklenince geliri düşen milyonların bütçesi deliniyor.

    Koronavirüs ile yine gündeme gelen aşı nasıl geliştiriliyor? | 6 adımda aşı üretimi
    Koronavirüs ile yine gündeme gelen aşı nasıl geliştiriliyor? | 6 adımda aşı üretimi
    Beyaz perdeyle yaşamak: “Belki şehre bir film gelir”
    Beyaz perdeyle yaşamak: “Belki şehre bir film gelir”
    GÜNCELLENDİ
    2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü: Otizm nedir?
    2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü: Otizm nedir?
    Nalan Çelik, Gonca Özmen ve Betül Dünder, hayatlarını değiştiren kitapları anlattı
    Nalan Çelik, Gonca Özmen ve Betül Dünder, hayatlarını değiştiren kitapları anlattı
    Psikolog Emel İzgi Demir: Salgınla ilgili çocuğa yaşına uygun bilgi verilmeli
    Psikolog Emel İzgi Demir: Salgınla ilgili çocuğa yaşına uygun bilgi verilmeli
    İşçi Filmleri Festivali koronavirüs nedeniyle online gerçekleşecek
    İşçi Filmleri Festivali koronavirüs nedeniyle online gerçekleşecek
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    GÜNCELLENDİ
    Koronavirüs vakası çıkan Akar Tekstil'de iş durduran işçilere sopalarla saldırıldı
    Koronavirüs vakası çıkan Akar Tekstil'de iş durduran işçilere sopalarla saldırıldı

    İzmir Akar Tekstil işçileri, bir işçiye Kovid-19 teşhisi konması üzerine işbaşı yapmadı. Eli sopalı bir grup işçilere saldırırken Sağlık Kurulu, "İş yerinde çalışmaya devam edilebilir" dedi.

    İzmir Düşünce Topluluğu: Tek elden yönetim değil dayanışma
    İzmir Düşünce Topluluğu: Tek elden yönetim değil dayanışma

    İDT ülkede salgın nedeni ile içinden geçilen bu zor süreçte, iktidarın toplumu iradesizleştirme ve kutuplaştırma çabalarının tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayarak yazılı açıklama yaptı.

    İzmir Gazeteciler Cemiyeti: Gazeteciler de infaz yasasından yararlansın
    İzmir Gazeteciler Cemiyeti: Gazeteciler de infaz yasasından yararlansın

    İzmir Gazeteciler Cemiyeti, siyasetçiler, gazeteciler, insan hakları savunucularını kapsam dışı bırakan infaz düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı.

    Eski Dostcam işçisi: Durumun ciddiyetinin farkında olanlar söylenenlere inanmıyor
    Eski Dostcam işçisi: Durumun ciddiyetinin farkında olanlar söylenenlere inanmıyor

    Ekonomik kriz bizi vuruyor, koronavirüs bizim yaşamımızı altüst etti diyor bir işçi. Ben de 1 Nisan itibariyle işsizler ordusuna katıldım. Nedeni koronavirüs. 1 Nisan şakası gibi, nisanda işsizim.

    Hükümetten self servis tedbir!
    Hükümetten self servis tedbir!

    İzmir’de Kovid-19 nedeniyle işsiz kalan kafe ve bar çalışanları, salgından en çok emekçilerin zarar gördüğünü söyleyerek, sigortasız çalıştıkları için paketten yararlanamadıklarını dile getirdi.

    "Koronavirüsle mücadele önemli rol oynayan enerji işçilerinin değeri bilinsin"
    "Koronavirüsle mücadele önemli rol oynayan enerji işçilerinin değeri bilinsin"

    Tes-İş Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik, koronavirüsle mücadelede enerji işçilerinin önemli rol oynadığını belirterek "Zor şartlarda çalışan enerji işçilerinin değeri bilinsin" dedi.