EMEP: Kocaeli'de işçilerin yaşam hakkı risk altında!

Emek Partisi (EMEP) Kocaeli İl Örgütü, koronavirüs sürecinde çalışmak zorunda bırakılan işçilere dair açıklama yaptı. Gebze'de 4 fabrikada Covid-19 test sonucu pozitif çıkan işçiler olduğu ve işçilerin çalışmaktan kaçınma haklarını kullandığı gün, Kocaeli Valisinin yasak kararı aldığını hatırlatan EMEP, "Çalışması zorunlu işyerleri dışında tüm işyerlerinde üretime ara verilmeli, işçiler ücretli izinli sayılmalıdır. Yaygın test yapılmalı, sağlık hakkı kamusal bir hak olarak tüm yurttaşlara parasız, eşit ve nitelikli bir şekilde verilmelidir" dedi.

Kocaeli’nin en çok vakanın görüldüğü iller arasında 5'inci, virüs kaynaklı ölümlerde ise 3'üncü sırada olduğunu hatırlatan EMEP Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan, “Bu, kentimiz emekçilerinin nasıl bir risk altında olduğunun ilk ağızdan itirafıdır. Bu gerçeğe rağmen, bu kentin organize sanayi bölgelerinde, fabrika ve işyerlerinde yüzlerce işçi hala ve hala canları hiçe sayılarak çalıştırılmaya devam etmektedir. Ne Cumhurbaşkanı, ne Sağlık Bakanı, ne bu ilin valisi, hiçbir yetkili bu kentin işçilerinin temel talebi olan ücretli izin ve yaygın test talebini duymuyor, görmüyor. Kimse ama kimse kârından başka hiçbir şeyi düşünmeyen patronların, bu kentin emekçilerinin sağlığı ile oynamasına engel olmuyor. Bıkmadan, usanmadan söylemeye devam edeceğiz, bu kentte işçilerin yaşam hakkı risk altında!” dedi.

Sağlık Bakanı Koca'nın kentimizin nasıl bir risk altında olduğunu açıkladığı günün ertesinde, sadece Gebze'de 4 fabrikadan (Sarkuysan, Makine Takım, İnform ve Arçelik LG) Covid-19 test sonucu pozitif çıkan işçiler olduğu bilgisinin geldiğini hatırlatan Erkan şunları söyledi: “Bundan önce de başka fabrikalarda testi pozitif çıkan işçiler oldu. Fakat bu kez Covid-19 tespit edilen fabrikalarda çalışan metal işçileri, risk altında çalışmaya razı olmadılar ve üyesi oldukları Birleşik Metal-iş Sendikasıyla, 6331 sayılı yasanın 13. maddesinden doğan hakları ile çalışmaktan kaçındılar. İş bırakarak, kendilerini evlerinde karantinaya alan Sarkuysan, Makine Takım ve Inform işçileri, patronların kâr hırsı nedeniyle canlarının hiçe sayılmasına izin vermediler.”

"İŞÇİLER ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKINI KULLANABİLİR"

Gebze'de işçilerin çalıştıkları fabrikalarda, Covid-19 tespit edilmesi üzerine çalışmaktan kaçınma haklarını kullandığı gün, bu kentin Valisinin bir yasak kararına daha imza attığını belirten Erkan, “Kentimizde Kocaeli Valiliği önce 15 gün süreyle her türlü eylem ve etkinliğin yasaklandığının duyurulduğu genelgede kullanılan bir ifadede 'Valilik işçilerin çalışmaktan kaçınma hakkına müdahale mi ediyor?' sorusunu akıllara getirdi. Çünkü yayınlanan genelgede yasaklar arasında 'iş bırakma' eylemi de yer alıyordu. Kocaeli Valiliği'nden beklenen; fabrikalarda artan vakalar karşısında, hızla tüm işçilere test yaptırılıp, tüm işyerlerinde üretime ara verilip, işçilerin ücretli izinli sayılması yönünde harekete geçmesiyken alınan karar 'Patronların kârı işçilerin canından daha mı kıymetli' dedirtti. Sonradan gelen tepkiler üzerine 'Sehven yazıldı' denilip, duyurulan genelge düzeltilse de emekçiler bu genelgeden anlayacağını anladı. Biz biliyoruz ki, yasal bir hak, bir idari işlemle, bir genelge ile engellenemez. 'Çalışmaktan Kaçınma Hakkı' 6331 Sayılı Yasanın 13. maddesiyle düzenlenmiştir. Buna göre de ciddi ve yakın bir tehlike halinde işçiler çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabilir” dedi.

Yaşam hakkının güvence altına alınması gerektiğini vurgulayan Erkan, “Çalışması zorunlu işyerleri dışında tüm işyerlerinde üretime ara verilmeli, işçiler ücretli izinli sayılmalıdır. Yaygın test yapılmalı, sağlık hakkı kamusal bir hak olarak tüm yurttaşlara parasız, eşit ve nitelikli bir şekilde verilmelidir" dedi. (Kocaeli/EVRENSEL)

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