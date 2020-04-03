Koronavirüs nedeniyle 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı | Tüm gelişmeler (3 Nisan)

SON 24 SAATTE 69 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapıyor.
Sağlık Bakanı: "Genç nüfusun hareketliliği en zayıf noktamız.
Son 24 saatte 69 kişiyi kaybettik. 2 bin 786 kişiye tanı kondu. 16 bin 160 test yapıldı.
İstanbul'da 12 bin 231, İzmir'de 1105, Ankara'da 860, Konya'da 601, Kocaeli'de 500 vaka var.
56 ilde koronavirüs nedeniyle vefat yaşandığı.
50 yaş üzerindeki vefat sayısının giderek daha artmış olduğunu ve özellikle erkek oranının kadınlara göre yüksek olduğunu gördük.
Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor.
Tedavisi devam eden hastalardan 1251'i yoğun bakımdadır. Bunların 867'si solunum cihazına bağlı durumdadır.
Başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde hareketlilik istenen seviyeye düşürülemedi.
Bilim Kurulunun tavsiyelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettik.
Özellikle kapalı ve kalabalık ortamlarda maske takılması Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri arasında.
Bir bilim insanımızın koronavirüse yakalandığını söyleyebiliriz.
Önümüzdeki dönemde psikolojik ve sosyolojik yönüyle yeni bir kurulun oluşacağı hazırlık içindeyiz.
Cezaevinden tahliye edileceklere yönelik gerekli planlamalar yapılıyor."
Bakan, bulaşıcılık oranı konusunda Türkiye'deki analizlerin Çin ve DSO'nun bildirdiği 2,5 gibi değerlerden daha yüksek olduğunu belirterek İstanbul'da 1 kişinin hastalığı ortalama 16 kişiye bulaştırdığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daha sıkı tedbirler önerdik
İİSŞP, İSTANBUL'DAKİ İŞ YERLERİNDE SALGIN SÜRECİNDE YAŞANANLARI RAPORLAŞTIRDI
İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu, koronavirüs salgını sürecinde İstanbul’da çeşitli sektörlerdeki iş yerlerinde yaşananları inceleyerek raporlaştırdı.
Raporda ayrıca birçok fabrika ve iş yerinde koronavirüs testi pozitif çıkan işçilerin olduğu bilgisi paylaşıldı. Milyonlarca işçinin sağlığının tehlikede olduğu vurgulanırken şu talepler yinelendi:
• Zorunlu çalışılması gereken iş yerleri dışında tüm işçilere ücretli izin hakkı verilmeli.
• Bakanlık tarafından askıya alınan toplu sözleşme ve sendikalaşma hakkını gasbeden uygulama kaldırılmalı.
İİSŞP raporladı: Koronavirüs salgını karşısında İstanbul'daki çalışanlar ne durumda?