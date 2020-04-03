Koronavirüs nedeniyle 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı | Tüm gelişmeler (3 Nisan)

01:51 Paylaş İSTANBUL VALİSİ: KARA VE DENİZ SINIRLARI KAPATILMIŞTIR İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs önlemleri kapsamında alınan 'şehre giriş çıkış yasağı'nı duyurdu. Yerlikaya Twitter hesabından, "Bu gece 00.01 itibariyle; İstanbul’un giriş-çıkışlarında 26 kara yolu noktasında Jandarma ve Emniyet birimlerimiz, deniz sınırları çıkış ve yaklaşma sularımızda, Sahil Güvenlik tarafından istisna ile belirtilen araçlar hariç, diğer tüm araçların giriş-çıkışı durdurulmuştur" paylaşımını yaptı. April 3, 2020

01:46 Paylaş İBB SÖZCÜSÜ, TOPLU TAŞIMA DURAKLARINDA MASKE DAĞITILACAĞINI DUYURDU İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun: İBB olarak aldığımız karar gereği yarın metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarımızda 100 bin adet maske vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtılacaktır. İBB olarak aldığımız karar gereği yarın metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarımızda 100 bin adet maske vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtılacaktır. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) April 3, 2020

20:18 Paylaş TOPLU ALANLARDA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye en başından itibaren elindeki veriler çerçevesinde tüm tedbirleri alarak hastalığın ülkemize girişini geciktirmiştir. 30 büyük şehrimizle Zonguldak'ta başlatacağımız araç giriş çıkışı yasağını ilk etapta 15 gün süreyle uygulayacağız. Gıda, ilaç ve temizlik malzemesi gibi zorunlu ihtiyaçlar dışında araç giriş çıkışı yapılamayacak. 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getiriliyor. Toplu alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır. Sokaklar dahil tüm kamuya açık mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacak. 3 adım kuralı uygulanacak. Kampanyanın 3. gününde yaklaşık 304 bin kişi ve kuruluşumuz 1 milyar 61 milyon liralık yardım yaparak kardeşliğimizin gücünü göstermiştir. Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Hocamızın adını Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanemize vereceğiz." Erdoğan: 31 il araç giriş çıkışına kapatıldı, 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı geldi

19:27 Paylaş SON 24 SAATTE 69 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapıyor. Sağlık Bakanı: "Genç nüfusun hareketliliği en zayıf noktamız. Son 24 saatte 69 kişiyi kaybettik. 2 bin 786 kişiye tanı kondu. 16 bin 160 test yapıldı. İstanbul'da 12 bin 231, İzmir'de 1105, Ankara'da 860, Konya'da 601, Kocaeli'de 500 vaka var. 56 ilde koronavirüs nedeniyle vefat yaşandığı. 50 yaş üzerindeki vefat sayısının giderek daha artmış olduğunu ve özellikle erkek oranının kadınlara göre yüksek olduğunu gördük. Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor. Tedavisi devam eden hastalardan 1251'i yoğun bakımdadır. Bunların 867'si solunum cihazına bağlı durumdadır. Başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde hareketlilik istenen seviyeye düşürülemedi. Bilim Kurulunun tavsiyelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettik. Özellikle kapalı ve kalabalık ortamlarda maske takılması Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri arasında. Bir bilim insanımızın koronavirüse yakalandığını söyleyebiliriz. Önümüzdeki dönemde psikolojik ve sosyolojik yönüyle yeni bir kurulun oluşacağı hazırlık içindeyiz. Cezaevinden tahliye edileceklere yönelik gerekli planlamalar yapılıyor." Bakan, bulaşıcılık oranı konusunda Türkiye'deki analizlerin Çin ve DSO'nun bildirdiği 2,5 gibi değerlerden daha yüksek olduğunu belirterek İstanbul'da 1 kişinin hastalığı ortalama 16 kişiye bulaştırdığını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daha sıkı tedbirler önerdik

17:58 Paylaş LİSELERE GEÇİŞ SİSTEMİ İÇİN KILAVUZ YAYIMLANDI Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 7 Haziran'da yapılacak merkezi sınav için başvuru ve uygulama kılavuzu "www.meb.gov.tr" internet adresinden yayımlandı. Öğrencilerin fotoğraflı sınav giriş belgesi, 28 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecek. Sınavdaki tek değişiklik 8'inci sınıf 2'nci dönem müfredatından soru gelmeyecek olması. 7 Haziran'da yapılacak LGS için kılavuz yayımlandı

16:54 Paylaş BİLİM KURULU İLK KEZ VİDEO KONFERANS ARACILIĞIYLA TOPLANDI Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu görüşmek için ilk kez video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, görüşmenin ardından saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daha sıkı tedbirler önerdik

16:50 Paylaş İSDEMİR GERİ ADIM ATTI: İZİN BORÇLANDIRMASI OLMAYACAK İSDEMİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında hiç izni bulunmayan işçilere gelecek yılın yıllık izinlerinin kullandırıldığı haberimizden sonra İSDEMİR yönetimi uygulamayı iptal etti. Bu kapsamda izin kullandırılanların izinleri idari izne çevrildi. İSDEMİR geri adım attı: "İzin borçlandırması" uygulaması iptal edildi

15:28 Paylaş TTB’DEN SAĞLIK ÇALIŞANLARI İŞTEN ÇIKARILIYOR UYARISI Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanlığı tarafından yasaklanmasına rağmen bazı işyerlerinde sağlık emekçilerin işten çıkarıldığına dikkat çekerek, bu yasağın kamu ve özel tüm sağlık kurumlarını kapsadığı hatırlatıldı. Açıklamada, patronların gerekli önlemleri almadığı durumda işyeri hekimleri ile iş güvenliği uzmanlarının bakanlık ve sendikaya bildirimde bulunması istendi. TTB’den "sağlık çalışanları işten çıkarılıyor" uyarısı

15:21 Paylaş İŞÇİLERİ SALGINA RAĞMEN ÇALIŞTIRAN PATRON, "HAYIRSEVER" İLAN EDİLDİ Koronavirüs salgınına rağmen 1109 çalışanın bulunduğu Atakaş Şirketler Grubunun sahibi "üretime devam" dedi. Gelişme, bazı sitelere "işçileri mutlu eden haber" diye lanse edildi. Şirketin patronu Recep Atakaş "hayırsever" ilan edildi. Salgında bile işçi çalıştıran patronu hayırsever ilan ettiler

15:16 Paylaş "YURT DIŞINDA MAHSUR KALAN İŞÇİLERİN ÜLKEYE DÖNMESİ SAĞLANSIN" Yurt dışındaki işçilerin koronavirüs salgınına bağlı olarak yaşadıkları işsizlik nedeniyle mağduriyet yaşadığını ifade eden HDP Adana Milletvekili ve TBMM Dış ilişkiler Komisyon Üyesi Tülay Hatimoğulları, "Türkiye, konsolosluklar üzerinden gelmeyi talep eden yurttaşların karantina koşullarını hazırlayarak bir an önce ülkeye gelmelerini sağlamalıdır" dedi. HDP'li Hatimoğulları: Yurt dışında mahsur kalan işçilerin ülkeye dönmesi sağlansın

15:13 Paylaş TMMOB: METAL VE MADENCİLİK SEKTÖRLERİ ÜRETİME DERHAL ARA VERSİN TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Cemalettin Küçük gaz ve toz yayan başta metal ve madencilik endüstriyel tesislerinde ciğerleri tahrip eden pandemi kontrol altına alınana kadar üretime ara verilmesi gerektiğini belirtti. TMMOB: Metal ve madencilik sektörleri üretime derhal ara versin

15:07 Paylaş CHP'Lİ AĞBABA: SALGIN ENFLASYON CANAVARINA DÖNÜŞMESİN CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yazılı açıklamasında, koronavirüsün Türkiye'de sadece sağlık sorunlarını değil ekonomik sorunları da beraberinde getirdiğini belirtti. Mart ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren Ağbaba, "Koronavirüs salgını krizinin enflasyon canavarına dönüşmesine ve bu canavarın milyonların sofrasındaki ekmeği yutmasına devlet izin vermemelidir" dedi. Yıllık enflasyon martta yüzde 11,86 oldu

14:29 Paylaş KARANTİNAYA ALINAN YERLEŞİM YERLERİ Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Akgeçit köyü, Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Oğuz köyü, Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Aşağı Koyunlu köyü koronavirüsle mücadele kapsamında il/ilçe hıfzıssıha kurullarının kararları doğrultusunda karantinaya alındı. (AA)

14:13 Paylaş GAZETECİ HAKAN AYGÜN GÖZALTINA ALINDI Erdoğan'ın başlattığı ağış kampanyasına tepkiler ve tepkilere yönelik yaptırımlar sürüyor. Gazeteci Hakan Aygün, Twitter hesabında yer alan “ey İBAN edenler” ifadesi nedeniyle gözaltına alındı. Aygün, söz konusu tweet'i yazanın kendisi olmadığını, sayfasına retweet yöntemiyle gönderilen bir mesaj olduğunu söylemişti. Gazeteci Hakan Aygün tutuklandı

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13:30 Paylaş İŞ YERİ HEKİMLERİ RİSK ALTINDA İzmir Tabip Odası iş yeri hekimlerinin risk altında olduğuna dikkat çekti. İzmir’de aktif olarak bir şirkette işyeri hekimliği yapan Dr. Muharrem İdiz’in Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği hatırlatılan açıklamada; “Tüm sağlık çalışanları global salgın nedeniyle risk altında olup hastalanan ve kaybettiklerimize üzülüyor ancak üzülmek dışında yeni işyeri hekimi kayıplarının olmaması için tüm yetkilileri sorumluluk almaya çağırıyor ve bazı gerçekleri de ifade etmek zorunluluğunu duyuyoruz” denildi. İTO: İşyeri hekimi kayıplarının olmaması için yetkililer sorumluluk almalı

13:23 Paylaş TEDAVİ GÖRENLER ALKIŞLARLA UĞURLANDI Erzurum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi görenlerden 20'si, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde hastaneden taburcu edildi. (AA) Fotoğraf: Selami Küçükoğlu/AA

13:06 Paylaş HDP’Lİ GÜNAY: İNFAZDA EŞİTLİK LÜTUF DEĞİL ANAYASAL HAKTIR Meclis Adalet Komisyonu’nda koronavirüs tedbirleri kapsamında görüşülmeye başlanan infaz düzenlemesindeki eşitsizliğe tepki gösterdi. HDP Sözcüsü Ebru Günay, “İnfazda eşitlik bir lütuf değil, anayasal bir hak. Herkes anayasal olarak eşittir ve bu eşitlik güvence altındadır” dedi. Günay: İnfazda eşitlik lütuf değil anayasal haktır

12:59 Paylaş FAHİŞ FİYAT UYGULAYAN FİRMALARA İNCELEME Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Fahiş fiyat uyguladıkları iddiasıyla yaklaşık 7 bin 400 firmanın daha inceleme altına alındığını ve savunma istendiğini duyurdu. (AA)

12:56 Paylaş KADIKÖY BELEDİYESİ İHALELERİ İPTAL ETTİ Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, belediyenin nisanda yapılması planlanan tamir, yenileme, asfalt gibi ihaleleri iptal ederek, bütçesini yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılımını önlemek amacıyla yaptığı hizmetlere ayırdığını açıkladı. (AA)

12:51 Paylaş VALİLİK SARKUYSAN’DAKİ ÖNLEMLERİ İŞÇİ ÜRETİMİ DURDURUNCA İNCELEDİ Sarkuysan işçilerinin fabrikada Kovid-19 vakasının ortaya çıkması sonrası yakın ve ciddi önlenemez tehlike nedeniyle işten kaçınma hakkını kullanarak üretimi durdurması üzerine, Kocaeli Valiliği’nin talimatıyla fabrikada inceleme yapıldı. Fabrikada örgütlü Birleşik Metal-İş’in Gebze 1 No’lu Şube Başkanı Selçuk Çiftçi, “Fabrikada yapılması gerekenler uygun şekilde hayata geçirilmeden üretim yapmayacağız” dedi. Valilik Sarkuysan'daki koronavirüs önlemlerini işçi üretimi durdurunca inceledi

12:35 Paylaş EMEP: KOCAELİ'DE İŞÇİLERİN YAŞAM HAKKI RİSK ALTINDA! Emek Partisi (EMEP) Kocaeli İl Örgütü, koronavirüs sürecinde çalışmak zorunda bırakılan işçilere dair açıklama yaptı. Gebze'de 4 fabrikada Covid-19 test sonucu pozitif çıkan işçiler olduğu ve işçilerin çalışmaktan kaçınma haklarını kullandığı gün, Kocaeli Valisinin yasak kararı aldığını hatırlatan EMEP, "Çalışması zorunlu işyerleri dışında tüm işyerlerinde üretime ara verilmeli, işçiler ücretli izinli sayılmalıdır. Yaygın test yapılmalı, sağlık hakkı kamusal bir hak olarak tüm yurttaşlara parasız, eşit ve nitelikli bir şekilde verilmelidir" dedi. EMEP: Kocaeli'de işçilerin yaşam hakkı risk altında!

12:33 Paylaş "ÖNLEM ALINMAMASI VİRÜSÜN HIZLA YAYILMASINA NEDEN OLUYOR" Türkiye'de son açıklanan resmi sayılara göre koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 356'ya, vaka sayısı 18 bin 135'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın il il açıkladığı koronavirüs vaka sayılarında İzmir ikinci sırada yer alıyor. Sürecin başından beri alınmayan önemlere dikkat çeken SES İzmir Şube Yönetim Kurulu Üyesi Hülya Baran Ulaşoğlu hızlı test yapılmaması ve eksik malzeme yüzünden koronavirüsün hızla yayıldığını vurguladı. "Eksik malzeme ve yapılmayan testler virüsün hızla yayılmasına neden oluyor"

11:48 Paylaş İNFAZ DÜZENLEMESİNİN GÖRÜŞMELERİNE BAŞLANDI Koronavirüs tedbirleri kapsamında AKP ve MHP gruplarının ortak hazırladığı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Adalet Komisyonundaki görüşmelerine başlandı. Siyasi mahpusları kapsam dışı bırakan düzenlemeye cinsel suçlular dahil edildiği için tepkiler sürüyor. "Ayrımcı" infaz düzenlemesinin görüşmelerine başlandı

11:11 Paylaş MODÜL ÇELİK İŞÇİSİNDEN MEKTUP Kocaeli'de bulunan Modül Çelik'te çalışan bir işçi Evrensel'e anlattı: "Yemekhane kapandı, çalıştığımız yere ekmek arası getiriyorlar. Şef arkadaşımıza 'Hem yemek ye, hem de makineler durmasın' diyor." "Tahminen 400 kişi çalışıyoruz. Belli bir yaş üstü veya emekli olan ama çalışmak zorunda olan, EYT'li işçiler var. Belki de çalışanların yarısının kronik rahatsızlığı olan bir işyeri. Virüs sebebiyle rapor almak isteyen kronik rahatsızlığı olan işçiye müdürün söylediği 'Ücretsiz izne çıkarsın' oldu. Bizim hayatımız patronun insafına bırakılmış." Modül Çelik işçisi: Serviste ayakta gidiyoruz, ekmek arası salam yiyoruz

11:07 Paylaş TFF: LİGLER EN ERKEN HAZİRANDA OYNANACAK Türkiye Futbol Federasyonu, koronavirüs nedeniyle ertelenen liglerin en erken haziran ayında başlayabileceğini açıkladı. Açıklamada “Takımlarımızın hazırlık süreci de göz önünde bulundurulduğunda liglerimiz en erken haziran ayı başında oynanabilecektir.” denildi. TFF'den koronavirüs açıklaması: Ligler en erken Haziran’da oynanacak

10:51 Paylaş ERKUNT TRAKTÖR’DE SÖZLEŞMELİ İŞÇİLER İŞTEN ATILDI Ankara Sincan OSB’de bulunan Erkunt Traktör fabrikasında çalışan taşeron sözleşmeli işçiler işten atıldı. İşçiler yaşananları, "Perşembe günü öğleden sonra taşerondakileri aradılar, çıkışımızı verdiklerini söylediler. Diğer sözleşmeli arkadaşlarla da konuştum, taşeronda yeni giren herkesi çıkarmışlar. Yaklaşık 30 kişiyi işten attılar. Bize ‘koronavirüs biterse işe geri alırız’ dediler ama bilmiyorum” sözleriyle anlattı. Erkunt Traktör’de sözleşmeli işçiler işten atıldı

09:52 Paylaş MALATYA'DA KARANTİNAYA ALINAN YENİ YERLEŞİMLER Malatya'nın Darende, Hekimhan, Arapgir, Pütürge ve Kuluncak ilçelerindeki 5 mahalle, koronavirüs salgını nedeniyle karantina altına alındı. Karantina kararı ile birlikte toplam nüfusu bini aşan 5 mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklandı, güvenlik önlemleri artırıldı. Malatya'da koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan mahalle sayısı 5'e yükseldi

09:31 Paylaş İNŞAAT İŞÇİLERİ KORONAVİRÜS NEDENİYLE MEMLEKETLERİNE DÖNEMİYOR İçişleri Bakanlığı, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle getirdiği seyahat kısıtlamasından dolayı inşaat işçileri memleketlerine dönemiyor. İstanbul'da salgın sonrası işten çıkarılan ya da ücretli izne gönderilen yüzlerce inşaat işçisi, izin belgesi almak için gittiği valiliklerden elleri boş dönüyor. Şantiye kamplarından da çıkarılan işçilerin kimi akrabalarının yanında kalırken, tanıdığı kimse olmayan yüzlerce işçi ise otellerde kalıyor. İnşaat işçileri koronavirüs nedeniyle memleketlerine dönemiyor

08:50 Paylaş EPDK'DEN SAYAÇ OKUNMAYAN DURUMLAR KARARI EPDK, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni bir karar aldı. Buna göre karantina durumlarında ya da idari kararlarla sayaç okunamadığında faturalar için abonenin 2018-2019 yıllarındaki ilgili ayın faturalarının ortalamasına bakılacak. Düzenleme 3 ay geçerli olacak. Sayaçlar okunabildiğinde mahsuplaşma yapılacak. Abone borçlu çıkarsa sonraki 3 aya taksitlendirilecek. Abone ortalamadan az harcamışsa, yani alacaklıysa, tutar sonraki faturalardan düşülecek. Sayaç okunmayan doğal gaz ve elektrik faturaları için ortalamaya bakılacak

08:12 Paylaş İŞÇİLER: KORONAVİRÜS GÜNLERİNDE DESTEK BEKLERKEN, DESTEK BEKLENEN OLDUK Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın salgına karşı başlattığı “Biz bize yeteriz Türkiye’m” kampanyası işçiler arasında şaşkınlıkla karşılandı. En çok “Destek beklerken, destek beklenen olduk” yorumu yapılıyor. Faturaların karşılanmasını, ücretli izin verilmesini yani kendilerine destek olunmasını isteyen işçiler, kampanyaya katılan patronlara da tepki gösteriyor: “İşçiye gelince para yok, izin yok ama hükümete yaranmak için kampanyaya katılıyorlar.” Kayserili işçiler: Koronavirüs günlerinde destek beklerken, destek beklenen olduk

08:07 Paylaş ÖĞRETMENLER EK DERS ÜCRETİNDEN YARARLANDIRILACAK Kovid-19 salgını nedeniyle eğitim kurumlarının tatil edildiği günlerde öğretmenlerin üzerlerinde bulunan ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Eğitim kurumlarının tatil edildiği günlerde öğretmenler, üzerlerinde bulunan ek dersleri yapmış sayılacak. Kendilerine verilen uzaktan eğitim görevlerini yerine getirmeze ek ders ücreti geri alınacak. Koronavirüs salgını nedeniyle öğretmenler ek ders ücretinden yararlandırılacak

07:35 Paylaş 6 ADIMDA AŞI ÜRETİMİ Bir aşının varlığı, Kovid-19’un engellenmesi veya kontrol edilebilmesi için gereken bağışıklığın geliştirilmesini sağlar. Fakat, güvenli ve etkili bir aşının geliştirilmesi belli bir zaman gerektirir, ki bu da genellikle beş ila on yıl arası bir zamana tekabül eder. Dünya genelinde geliştirilen potansiyel koronavirüs aşılarıyla alakalı raporlar olsa da geliştirmek 12-18 ay gerektirebilir. Koronavirüs ile yine gündeme gelen aşı nasıl geliştiriliyor? | 6 adımda aşı üretimi

07:05 Paylaş SİYASET BİLİMCİLER BAĞIŞ GENELGESİNİ YORUMLADI: CHP’li belediyelerinin başlattığı bağış kampanyalarının, Bakanlık genelgesiyle durdurulmasının yankısı sürüyor. Siyaset bilimciler genelgeyi, “AKP'nin krizi yönetememe itirafı" olarak yorumladı. Genelgeyi, “AKP’nin yönetememe itirafı” olarak değerlendiren Siyaset Bilimci Doç. Dr. Burak Bilgehan Özpek, "AKP, yıllarca popülist ekonomi politikaları ile ülkenin bütün kaynakları, ihtiyat akçelerini tüketti” dedi. Siyaset Bilimci Dr. Tuğçe Erçetin, belediyelerin hukuki olarak bağış toplayabileceğini işaret ederek, genelgesinin siyasi olduğunu belirterek, “Genelge kanunun üstünde değildir” dedi. Siyaset bilimciler bağış genelgesini yorumladı: AKP krizi yönetemediğini itiraf etti

06:50 Paylaş TERSANE İŞÇİLERİNDEN MEKTUP Patronlar koronavirüs salgınına rağmen üretimi durdurmazken işçiler kaygıyla çalışmaya devam ediyor. İstanbul'da, Tuzla Tersanelerinde çalışan işçiler Evrensel'e yazdıkları mektupla salgına dair kaygılarını, aldıkları kararı ve patronla yaptıkları görüşmeyi anlattı. Tersane işçileri yazdı: Biz işçiler adım atmalıyız dedik

DÜN NE OLMUŞTU?

Sağlık Bakanlığı, dün akşam son 24 saat içinde 79 hastanın hayatını kaybettiğini, 2 bin 456 yeni vaka tespit edildiğini ve 18 bin 757 test yapıldığını duyurdu. Bu verilere göre Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 356'ya, vaka sayısı ise 18 bin 135'e ulaştı. PTT, fiziksel mesafe kurallarının uygulanamadığı, sürekli olarak yoğunluk yaşanan işyerlerinin geçici olarak kapatıldığını duyurdu. Artvin’in Borçka ilçe merkezi karantinaya alındı; bununla beraber ilk kez bir ilçe merkezi karantinaya alınmış oldu. Koronavirüsle mücadelede yakalandığı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu toprağa verildi. Sağlık emekçileri ve hekimler, Taşçıoğlu için tüm yurtta saygı duruşu düzenledi. Bir yandan "evde kal" çağrıları devam etti, diğer yandan işe gitmek zorunda olan milyonlar kalabalık fabrikalara, atölyere, şantiyelere gitti...

Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 18 bin 135'e can kaybı sayısı da 356'ya yükseldi

İskender Bayhan: Kaynaklar halk sağlığına kullanılacağına halkın cebine el atılıyor

İlk kez bir ilçe merkezi karantinada: Borçka merkez ve 1 köyü karantinaya alındı

Sağlık emekçisi anlatıyor: Eve döndüğümde bana korkuyla bakan yüzler görüyorum

İBB'de bir işçi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Aydın Çubukçu'nun "Koronavirüs ve Hayatımız" söyleşisi canlı yayınlanacak

Doç. Dr. Çağhan Kızıl: Yoğun bakıma alınanların yüzde 12’si 45 yaş altında

13 soruda koronavirüs nedir? Kovid-19'un belirtileri ve korunma yolları neler?

Koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar: Tuzlu su, turşu, maske, kelle paça…