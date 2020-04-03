İSDEMİR geri adım attı: "İzin borçlandırması" uygulaması iptal edildi

Halil İMREK

İskenderun

İSDEMİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında hiç izni bulunmayan işçilere gelecek yılın yıllık izinlerinin kullandırıldığı haberimizden sonra İSDEMİR yönetimi uygulamayı iptal etti. Bu kapsamda izin kullandırılanların izinleri idari izne çevrildi.

Aldığımız bilgiye göre, bir toplantı yapan İSDEMİR yönetimi birikmiş izni olmayan işçileri zorunlu izne göndermeyecek. İzni olmayıp zorunlu izine çıkarılanların izinleri ise idari izne çevrilecek. Bundan sonrası için birikmiş izini olanlara izin kullandırılacak. İzin hakkı olmayan işçiler ise izne gönderilmeyecek. Ancak genel bir idari iznin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz belli değil.

İKİLİ VARDİYA SİSTEMİ OLABİLİR

Ayrıca önümüzdeki hafta 12 saatlik çalışma sistemine geçilmesi ancak durumun net olmadığı da aldığımız bilgiler arasında. Bu sisteme geçildiği durumda haftada 4 gün çalışan işçiler 3 gün çalışmayacak. Üretim olduğu gibi devam ederken çalışan işçi sayısı azalacak. Üç vardiya değişiminde kaybedilen sürenin daha fazla olduğu hesaba katıldığında yeni sistemin üretimi nasıl etkileyeceği de sisteme geçildiği durumda netleşecek.

HERKESE EN AZ 15 GÜN İDARİ İZİN VERİLEBİLİRDİ

Görüştüğümüz bir İSDEMİR işçisi, “Bu salgın döneminde bizim beklediğimiz herkese en azından 15 gün idari izin verilmesiydi. Ve dönüşümlü çalışılmasıydı. İSDEMİR’in 2018 net kârı: 4.1 milyar. 2019 net kârı: 2.1 milyar (bu yıl yatırım yapıldığı için kârı azaldı). İSDEMİR 2019 yılı kurumlar vergisi sıralamasında birinci sırada yer aldı. Aylık personel gideri ortalama 45 milyon. Sigortasıyla vergisiyle 80 milyon eder. Yani anlayacağınız koronavirüsten korunmak için bir ay işçiler ücretli olsa, fabrikanın zorunlu çalışacak bölümlerinde nöbetleşe bir çalışma olsa İSDEMİR batmaz. Ama üretimin aksamasını istemiyorlar” dedi.

İSDEMİR AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İSDEMİR’den daha önce yaptığımız haber sonrası yapılan açıklamada işyerinde üst düzey tedbirler alındığını belirtilerek “Alınan bu tedbirler kapsamında, risk grubunda bulunan çalışanlarımızın (60 yaş üstü, kronik hastalığı olan, hamile, süt izninde olan) idari izinli olması yönünde gereken adımlar atılmıştır. İSDEMİR olarak; bu zorlu günlerde, her zaman olduğu gibi çalışanlarımıza ve ülkemize karşı tüm sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam etmekteyiz. Bu süreç boyunca tüm çalışanlarımızın maaşlarının düzenli olarak ödeneceğini ve hiçbir çalışanımızın hak mahrumiyeti yaşamayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız” açıklamasını yapmıştı.

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