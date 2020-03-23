  • ANASAYFA
  • GÜNCEL Web TV Video Haberler

    • ODTÜ’de öğrenciler de çalışanlar da tedirgin

    Koronavirüs nedeniyle eğitime ara verilen ODTÜ'de öğrenciler ve çalışanlarla alınan önlemleri ve yaşamlarına etkilerini konuştuk. Yurtta kalan öğrenciler ve çalışanlar belirsizlikten endişeli. 

    21 Mart 2020 23:26
    Paylaş

    Buse VURDU
    Ankara

    Koronavirüs nedeniyle eğitime ara verilen ODTÜ'de kalan öğrenci ve çalışanlar sürecin belirsizliğinden endişeli. Öğrenciler eğitimlerine nasıl devam edebilecekleri ve kampüste yaşamlarını nasıl sürdürebileceklerini düşünürken, işçiler ise işten çıkarma ve ücretsiz izin dayatması ile karşı karşıya.

    Koronavirüs nedeniyle üniversitelerde 3 haftalık tatil süreci başladı. 30 binin üzerinde nüfusa sahip ODTÜ’de, YÖK’ün üniversitelerde eğitime ara verme kararı sonrası hayat neredeyse durma noktasına geldi. Rektörlük tarafından öğrencilere atılan maile göre 18 Mart itibariyle yurtların yüzde 85’i boşaldı. Tatilin ilk günlerinden itibaren yurt kantinlerinin birçoğu 3 hafta boyunca kapalı olacağını duyururken, çarşıda bulunan kimi işletmeler ise yavaş yavaş kapanmaya başladı. Her geçen gün biraz daha boşalan ODTÜ’de öğrenciler ve çalışanlar ile koronavirüs karşısında alınan önlemleri ve yaşamlarına etkilerini konuştuk.

    "AİLE BASKISINDAN MEMLEKETE DÖNECEĞİM"

    İlk olarak Sağlık ve Rehberlik Merkezi’nin (SRM) yolunu tutuyoruz. Virüs endişesiyle olsa gerek, kampüsün geri kalanına göre daha hareketli olan bu alanda bir erkek öğrenci ile konuşuyoruz. Ailesinin Ardahan’da yaşadığını, memlekete dönmesi için çok ısrar ettiklerini ifade eden öğrenci, “Burada kalmak daha güvenli ama baskıya dayanamadım. Şimdi 19 saat yol gideceğim, artık kim öle kim kala! Bir şey varsa onlara da bulaşabilir ama çok ısrar ediyorlar” diyor. O sırada yurttan valizleriyle çıkan iki kadın öğrenciyle daha karşılaşıyoruz. Kampüsü terk eden öğrenciler açısından aile baskısı kadar “Burada ne yiyip ne içeceğim” endişesi de öne çıkıyor.

    "KIZIM EVDE HASTA, BEN BURADAYIM"

    SRM’de çalışan sağlık ve büro emekçilerinin aktarımına göre öğrencilerin önemli bir kısmı aynı kaygılarla memleketlerine gidiyor. Yola çıkmadan önce sağlık merkezine valiziyle gelip ateşini ölçtüren, tahlil yaptıran öğrenci sayısı azımsanamayacak durumda… SRM çalışanlarına “Peki sizde durumlar nasıl?” diye soruyoruz. İçlerinden biri, çocuğu olan sağlık çalışanlarına izin verilmemesine tepki gösteriyor. 10 yaşında bir kızı olduğunu ifade eden sağlık çalışanı, “Kızım evde hasta, ateşi var çocuğun. Ben buradayım. Tarçınlı nane-limon yapmak istemiş geçen. Telefondan fotoğraf atıyor ‘Anne böyle mi yapılıyor’ diye. Bize de izin vermeleri gerek” diyor. O sırada orada bulunan bir kadın büro emekçisi ise bulundukları birimin inisiyatifiyle bugünden itibaren yıllık izinlerini kullanmalarının önünün açıldığını ifade ediyor. Ancak sürecin nasıl işletileceğine ilişkin kimsenin geniş bir bilgisi bulunmuyor.

    "KAPANAN İŞYERLERİ ARTACAK"

    SRM’den çıkıp çarşıya yöneliyoruz. Normalde günün neredeyse her saati dolu olan çarşıda müşteri sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. İlk olarak kırtasiyelerden birinde çalışan bir erkek işçi ile konuşuyoruz. Çarşıdaki birçok yerin çalışanları ücretsiz izne çıkarmaya hazırlandığını ifade eden işçi, kendilerinde ise durumun farklı olduğunu söylüyor. ODTÜ yönetiminin dükkan kiralarını tam istemesi nedeniyle çarşı esnafının işten çıkarma veya ücretsiz izne yöneldiğini dile getiren işçi, “Biz biraz bastırınca patron ücretli izne çıkarmak durumunda kaldı. Diğer yerlerde çalışanların da ücretli izne çıkarılması lazım” diyor.

    "ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARSALAR NE YİYECEĞİZ?"

    Erkek işçinin yanından ayrılıp restoranlardan birine yöneliyoruz. O sırada bir dükkanın daha kapandığını görüyoruz. Normalde oldukça işlek olan restoranlardan birinde çalışan bir kadın işçi ile sohbete başlıyoruz. Gidişatın belirsizliğinin kendini tedirgin ettiğini dile getiren kadın işçi, ücretsiz izne çıkarılmaları durumunda geçinemeyeceklerini ifade ediyor. “Bir kızım var, kiram var, kredi borcum var. Ücretsiz izne çıkarsalar ne yiyip ne içeceğiz, borcumuzu nasıl ödeyeceğiz?” diye soruyor. Hükümet tarafından yapılan açıklamaları tatmin edici bulmayan kadın işçi “Stoğumuz var” açıklamalarına da tepki gösteriyor: “Stoğumuz var deyip duruyorlar ama paran olmadıktan sonra ne alabilirsin ki? Ne yiyip içeceğiz biz o kadar zaman? Bu iş uzarsa, ücretli izin vermezlerse ülkede suçlar artar. İnsanlar hırsızlık da yapar gasp da yapar. Devletin bunları düşünmesi, destek olması gerekiyor”.

    "DÖNEM BÖYLE BİTERSE BİZ DE BİTERİZ"

    Kadın işçinin endişelerini, henüz açık olan yurt kantinlerinden birinde çalışan bir erkek işçi daha paylaşıyor. “Evde tek çalışan benim, burası da tek işim. Kantin kapanırsa ne yaparız diye düşünüyorum kara kara” diyen erkek işçi, sürecin uzamasından oldukça tedirgin. Küçük yaşta bir kızının olduğunu söyleyen işçi “Eşim çocuğa baktığı için çalışamıyor. Kreşe versek de eşim çalışsa desek, kreş fiyatları ortada. Eşime verecekleri ücret de ortada… Tek ben çalışırken de buranın kapanması demek bizim bitmemiz demek. Dönem böyle biterse biz de biteriz” diyor.

    "SÜRECİN BELİRSİZLİĞİ ENDİŞELENDİRİYOR"

    Son olarak eve dönüş yolunda bir erkek öğrenciyle sohbet ediyoruz. Yüksek lisans başvuruları için belge toplamaya çalıştığını ifade eden öğrenci de herkes gibi sürecin belirsizliğinden endişeli. Üniversiteyi normal süresinden önce bitirebilmek için çabaladığını, mezuniyet döneminde ise bu durumla karşılaştığını dile getiren öğrenci, tatille birlikte ne maillerine karşılık alabildiğini ne de ihtiyacı olan belgeleri toplayabildiğini söylüyor. Yurt dışında yüksek lisans yapmak istediğini ifade eden öğrenci, mevcut durumda ne yapacağını bilemediğini dile getiriyor.

    YURTDIŞINDAN GELEN ÖĞRENCİLER YURTLARDA BEKLİYOR

    ODTÜ'de nüfus üniversitelere verilen tatil nedeniyle her geçen gün biraz daha azalıyor. Yaklaşık 90 ülkeden 1000'in üzerinde uluslararası öğrencinin eğitim aldığı ODTÜ’de, tatil sürecinde kampüste kalanların çoğunu uluslararası öğrenciler oluşturuyor. Türkiye’de ve geldikleri ülkede yaşananları endişeyle takip eden öğrenciler, ODTÜ’de nispeten güvenli olduklarını düşünüyorlar.

    "KALDIĞIM ODA DEZENFEKTE EDİLMEDİ"

    İlk olarak konuştuğumuz Azerbaycanlı bir kadın öğrenci, risk grubunda bulunan ailesi için tehdit oluşturmamak adına kampüste kalmayı tercih ettiğini söylüyor. Kaldığı yurtta kendinden başka kimsenin kalmadığını belirten öğrenci, kampüsü dışarıya göre daha güvenli bulduğunu dile getiriyor. Boşalan odaların dezenfekte edildiğini ancak kaldığı odanın edilmediğini dile getiren öğrenci, bu duruma bir çözüm bulunması gerektiğini düşünüyor.

    "AİLEMDEN UZAK OLDUĞUM İÇİN KORKUYORUM"

    Ardından konuştuğumuz Cezayirli bir kadın öğrenci ise süreci endişeyle takip ettiğini dile getiriyor. Geldiği ülkede de durumun kötü olduğunu anlatan öğrenci “Gidemedim çünkü durum orada da iyi değil” diyor. Ailesinden uzakta olduğu için korktuğunu dile getiren öğrenci, her gün temizlik yaptığını ve sık sık kolonya kullandığını ifade ediyor. Kampüs içerisinde kolonya alınabilecek yerlere her gün gidip bakmasına karşın bulamadığını anlatan öğrenci, “ Önceden kolonyam vardı, onu kullanıyorum” diyor.

    ÜLKESİNDE SERBEST DOLAŞIM YASAĞI VAR

    Arnavutluk’tan gelen bir erkek öğrenci ise Türkiye’de kalmasının birçok nedeni olduğunu söylüyor. Yolda virüs kapma riski, ailesine bulaştırma ihtimali ve Arnavutluk’taki serbest dolaşım yasağı nedeniyle gitmeyi düşünmediğini ifade eden öğrenci, “Gitsek ne yapacağız? Evden çıkanlara ceza veriyorlar şu an orada, kimse dışarı çıkamıyor. Burada kampüs boş olduğu için dışarı çıkıp hava alabiliriz” diyor. ODTÜ’de kalan öğrencilerin ve çalışanların süreci ciddiye aldığını düşünen öğrenci, “Bugün dışarı çıktım baktım. Herkes dikkat ediyor” diye ekliyor.

    "İKAMET İZNİMİ UZATMAM GEREKİYOR"

    Arnavutluk’tan gelen bir diğer erkek öğrenci ise yolda virüs kapma ve memlekete döndüğü takdirde karantinaya alınma ihtimali nedeniyle gitmediğini söylüyor. İnşaat Mühendisliği son sınıf öğrencisi olduğunu belirten öğrenci, “Bu dönem son dönem olacaktı ama gördüğünüz gibi en az 3 hafta ertelendi” diyor. İkamet izninin süresinin dolduğunu ve uzatması gerektiğini ifade eden öğrenci, “Bunları nasıl yapacağımı bilmiyorum yani. Cuma günü gideceğim ya da postayla göndereceğim evrakları kabul ederlerse” diyor.

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    ATO’dan soruşturma tepkisi: Koronavirüsle böyle mi mücadele edeceksiniz?
    SONRAKİ HABER

    Koronavirüs tanısında 15 dakikada sonuç verebilen hızlı tanı kiti de kullanılacak
    YAZARLAR
    Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Vedat Günyol/İnsancılık -5-

     Şebnem Korur FİNCANCI
    Şebnem Korur FİNCANCI

    Haydi dayanışmaya!

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    Olimpiyat meşalesi koşusunun karanlık tarihi
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Uzaktan eğitimde idam sahnesi izletildi, ilahiler dinletildi
    Uzaktan eğitimde idam sahnesi izletildi, ilahiler dinletildi

    Uzaktan eğitim sisteminde, çocuklara ders aralarında idam sahnesi izletildi, ilahi dinletildi. Gelişmeye tepki gösteren RTÜK Üyesi Taşçı, yayının üst kurul gündemine alınmasını istedi.

    Çukurova üniversitesi öğrencileri: Zengine ne istiyorsa verelim, fakire sabır ve dua
    Çukurova üniversitesi öğrencileri: Zengine ne istiyorsa verelim, fakire sabır ve dua

    Adana Çukurova Üniversitei öğrencileri "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini Evrensel'e değerlendirdi: "Fakire her zamanki gibi din ile manevi şeyler ile avunma var."

    GÜNCELLENDİ
    HDP'li Batman, Silvan, Lice ve Ergani belediyelerine kayyum atandı
    HDP'li Batman, Silvan, Lice ve Ergani belediyelerine kayyum atandı

    HDP'li Batman, Silvan, Lice ve Ergani belediyelerine kayyum atandı. Belediye eş başkanları gözaltına alındı.

    GÜNCELLENDİ
    Patronlara kalkan yapılan “Kısa Çalışma Ödeneği” nedir?
    Patronlara kalkan yapılan “Kısa Çalışma Ödeneği” nedir?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi"nde yer alan Kısa Çalışma Ödeneği nedir, işçileri nasıl etkileyecek?

    Kemal Kılıçdaroğlu: Hazine garantili ödemeler 1 yıl ertelenmeli ve TL'ye çevirilmeli
    Kemal Kılıçdaroğlu: Hazine garantili ödemeler 1 yıl ertelenmeli ve TL'ye çevirilmeli

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılması gerekenleri 13 maddede açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir Gazeteciler Cemiyetinden sahada çalışan gazeteciler için acil çağrı
    İzmir Gazeteciler Cemiyetinden sahada çalışan gazeteciler için acil çağrı

    İzmir Gazeteciler Cemiyeti, koronavirüsü salgınına rağmen sahada çalışmak zorunda olan gazeteciler için acil destek taleplerinde bulundu.

    CHP’li Onursal Adıgüzel: Altyapımız koronavirüs ile mücadeleye hazır mı?
    CHP’li Onursal Adıgüzel: Altyapımız koronavirüs ile mücadeleye hazır mı?

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, koronavirüs nedeniyle artan internet kullanımında yaşanabilecek olası sorunlara yönelik alınan tedbirleri sordu.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs | Uzaktan eğitim başladı (23 Mart)
    Türkiye'de koronavirüs | Uzaktan eğitim başladı (23 Mart)

    Türkiye'de Kovid-19 sebebiyle gerçekleşen ölüm sayısı 30'a, vaka sayısı ise 1236'ya yükseldi. Uzaktan eğitim başladı.

    Şehir Tiyatroları evinize konuk oluyor, perde kapanmıyor
    Şehir Tiyatroları evinize konuk oluyor, perde kapanmıyor
    "Sanatımı Koru Ey Tarih" piyasa oyuncaklarını kırıyor
    "Sanatımı Koru Ey Tarih" piyasa oyuncaklarını kırıyor
    Cengiz Bektaş’ın son yazısı
    Cengiz Bektaş’ın son yazısı
    GÜNCELLENDİ
    Çocuklarla koronavirüs hakkında konuşmaktan çekinmeyin
    Çocuklarla koronavirüs hakkında konuşmaktan çekinmeyin
    Eleştirmenlerden film önerileri | Dışarı çıkmayın, sinemayı evinize taşıyın
    Eleştirmenlerden film önerileri | Dışarı çıkmayın, sinemayı evinize taşıyın
    Koronavirüs (Kovid-19) ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar neler?
    Koronavirüs (Kovid-19) ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar neler?
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    GÜNCELLENDİ
    İzmir Gazeteciler Cemiyetinden sahada çalışan gazeteciler için acil çağrı
    İzmir Gazeteciler Cemiyetinden sahada çalışan gazeteciler için acil çağrı

    İzmir Gazeteciler Cemiyeti, koronavirüsü salgınına rağmen sahada çalışmak zorunda olan gazeteciler için acil destek taleplerinde bulundu.

    Pamukkale Üniversitesinin uzaktan eğitim alt yapısı çöktü
    Pamukkale Üniversitesinin uzaktan eğitim alt yapısı çöktü

    Koronavirüs salgını nedeniyle bu sabah uzaktan eğitime başlayacak Pamakkale Üniversitesinin sistemine giriş yapılamadı. Öğrenciler ve akademisyenler ise sosyal medyadan duruma tepki gösterdi.

    Salgın ve sağlık çalışanları
    Salgın ve sağlık çalışanları

    Hekimleri ve diğer sağlık çalışanlarını kutsal kanatlarımız değil aklımız korumalıdır. Toplum artık sağlık çalışanlarının kıymetini tekrar öğrenirse bu da bizim kazancımız olur.

    GÜNCELLENDİ
    Denizli’de Menderes Tekstil üretimi durdurdu, izinler yıllık izinden düşülecek
    Denizli’de Menderes Tekstil üretimi durdurdu, izinler yıllık izinden düşülecek

    Denizli’de Menderes Tekstil üretimi bir haftalık durdurma kararı aldı. Bir haftalık sürede ise işçilere ücretlerin verileceği ancak yıllık izinden düşüleceği duyuruldu.

    GÜNCELLENDİ
    CMS’de "bir işçinin Kovid-19 testi pozitif çıktı" iddiası üzerine üretim durduruldu
    CMS’de "bir işçinin Kovid-19 testi pozitif çıktı" iddiası üzerine üretim durduruldu

    CMS Pınarbaşı'nda çalışan bir işçinin korona pozitif çıktığı iddia edildi. Fabrikada ani iş durdurma kararı alınırken sendika “Pozitif çıktığından haberimiz yok. İşçiye grip teşhisi kondu” dedi.

    Almanya’dan geldi, ateşlendi, yine de test yaptıramadı
    Almanya’dan geldi, ateşlendi, yine de test yaptıramadı

    Almanya'dan gelen ve Manisa Şehir Hastanesine başvuran bir vatandaş hastanede koronavirüs testi yapılmadığı gerekçesiyle evine geri gönderildi. SES, testlerin yeni devreye girdiğini söyledi.