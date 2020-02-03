03 Şubat 2020 18:03

Cizrespor, ırkçı tutum nedeniyle ligden çekiliyor: TFF’ye başvuru yapıldı

Irkçı tutum ve hakem uygulamaları nedeniyle ligden çekilme kararı alan Cizrespor, Türkiye Futbol Federasyonuna dilekçeyi verdi.

Cizrespor oyuncuları

Fotoğraf: @czrspor/Facebook

  • ANASAYFA
  • BÖLGE SPOR
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    Fırat TOPAL
    Diyarbakır

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Cizrespor, ligden çekilmek için federasyona başvurdu.

    Kulüp Başkanı Maruf Sefinç, kendilerine yönelik haksız ve hukuksuz kararlar verildiğini söyleyerek, ligden çekme kararı aldıklarını açıklamıştı. Konuyla ilgili Cizrespor’un resmi sosyal medya hesabından da şu açıklama yapılmıştı:

    “TFF ve MHK’nin hukuksuzluklarına karşı gücümüz yetmiyor. Kendi sahamızda ve dışarda gördüğümüz adaletsizlikten dolayı, hakemlerin ırkçı ve milliyetçilik tutumu karşısında kulüp başkanımız Maruf Sefinç’in kararıyla takımımız Cizrespor’u ligden çekiyoruz.”

    FUTBOLCULARLA VEDAŞILACAK

    Alınan bu karar sonrası Evrensel’e konuşan Sefinç, TFF’ye ligden çekildikleri yönünde dilekçe verdiklerini belirtti. Takımlarının gittiği müsabakalarda maruz kaldığı ırkçı tutum ve hakemlerin taraflı kararlarından dolayı ligden çekilme kararı aldıklarını belirten Sefinç, gün içerisinde futbolcularla vedalaşarak ligle ilişkilerini keseceklerini söyledi.

    "YAŞANAN OLUMSUZLUKLARIN ÖNÜNE GEÇİLMEDİ"

    Sefinç’in TFF’ye verdiği dilekçede şu ifadeler kullanıldı:

    “Bölgenin tek profesyonel takımı olan Cizre Sporun 02/02/2020 tarihinde oynanan 1970 Ağrı Spor müsabakasında gerek maç esnasında art niyet arz öden hakem uygulamaları gerekse mülki amirlerin kulüp oyuncularına ve yöneticilerine karşı tutum ve davranışlarından dolayı maç sonrası basın açıklamasıyla ligten çekildiğimize ilişkin basın duyurusu yapmıştık. Konunun ciddiyet arz ettiği üzere de resmi başvuruda bulunma gereği doğmuştur.

    Cizre Spor Kulübü yaklaşık 10 yıldır bölgenin tek sosyal kültürel faaliyet alanı olarak görev yapmaktadır. Bölgedeki faaliyetlerinin ve kötü alışkanlıkların önüne geçme mücadelesiyle gençlerin topluma kazanılmasına ön ayak olmuştur. Sporun birleştirici ve bütünleştirici güç olduğu inancından biran olsun vazgeçilmemiştir. Ancak Maalesef gerek deplasmanlarda gerekse iç saha maçlarında hatalı ve art niyetli hakem kararlarıyla ve spor ettiğini aşan yaklaşım ve tutumlarla kulübümüz spor faaliyetlerinin dışındâ baskı altında bırakılmaktadır. Cizre Spor kulübünün hakem hatalarına, ırkçı saldırılara maruz kaldığı maçlarda ilişkin federasyon başkanlığına daha öncede resmi başvuruda bulunulmuş söz konusu yaşanan olumsuzlukların önüne geçilememiştir.

    Spor faaliyetlerine öncülük eden toplumun huzur ve sükûnetinin sağlanmasında birleştirici ve bütünleştirici bir köprü olan kulübümüzün bu tür vahim eylemler ile engellenmeye çalışılması mülki amirlerinin kulübümüzü yalnızlaştırması ve ilgisizliği manevi olarak sporun birleştirici bütünleştirici ruhunu zedelemiştir. Yukarıda açıkladığımız üzere hukuka aykırı ve adil olmayan tutum ve davranışlardan dolayı mevcut şartlarla 3. Ligte Futbol oynayamayacağımızı ve ligden çekilme kararı aldığımızı Sayın  Başkanlığınıza bildiririz. Bu hususta gereğinin yapılmasını arz ederiz.” (SPOR SERVİSİ)

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