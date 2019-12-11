Cizrespor futbolcularına yönelik ırkçı saldırıya Emniyet "ani reaksiyon" dedi

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Cizrespor’un geçen şubat ayında Antalya’da oynanan Serik Belediyespor maçında uğradığı ırkçı saldırıya ilişkin Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun önergesine Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yanıt geldi. Emniyet, "Olayı ilk olarak Cizrespor'lu Tuncay Koçin çıkardı" dedi. Olayla ilgili birçok soru ise yanıtsız kaldı.

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, Serik’te, şubat ayında müsabaka başlamadan önce, Serik Belediyespor taraftarları sahada "Ölürüm Türkiye şarkısı" eşliğinde Cizrespor aleyhine ırkçı tezahüratlarda bulundu. Müsabaka sonrası Cizrespor’un 3 oyuncusu ve kaleci hocası darbedildi. Berabere biten karşılaşma sonrası taraftarlar saha dışına çıkan Cizrespor’un oyunculara saldırdı. Maç bitiminde oyuncular zırhlı araçlarla stattan ayrıldı.

Yaşanan olayın ardından HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu konuyu Meclis gündemine taşıyarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a 10 soru sordu. Kaç kişiye ceza verildiği, konuyla ilgili soruşturma açılıp açılmadığı, bu tarz ırkçı saldırıların yaşanmaması için ne gibi önlemler alındığını soran Gergerlioğlu’nun birçok sorusu yanıtsız kaldı. Emniyet Genel Müdürlüğü, ırkçı saldırıda ilk tartışmayı Cizrespor’un çıkarttığını öne sürdü.

"OLAY ANİ BİR REAKSİYONLA MEYDANA GELDİ…"

Polisin iddiasına göre Cizrespor’da sportif direktör olan Tuncay Koçin’in soyunma odasına girerken tribünlere el kol hareketinde bulunması üzerine olaylar başladı. Emniyet olayla ilgili araştırmasını “Meydana gelen bu olayların TFF tarafından akredite edilmiş ve müsabaka alanında bulunmaya yetkili her iki takım sporcuları ile idarecileri arasında müsabaka neticesi ani bir reaksiyonla meydana geldiği, saha içerisine tribündeki taraftarlardan yada saha dışından herhangi bir müdahalenin olmadığı…” şeklinde aktardı.

Emniyet olayla ilgili önlem alınıp alınmadığına ilişkin sorulara ise “Müsabaka bitimi ve taraftarların dağılımı sonrası stadyum etrafında toplanmak isteyen Serikspor taraftarlarının görevli personel tarafından sürekli ikaz edilmek suretiyle uzaklaştırıldığı” yanıtını verdi. (HABER MERKEZİ)

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