ODTÜ'de yemekhane ücretlerine zam yapıldı

ODTÜ yarı yıl tatilinin ardından yemek fiyatlarına zam yaptı. Öğrenciler, zamma tepki gösteriyor.

Önceki dönem 2,25 TL olan yemekhane ücreti bu dönem 25 kuruş zamlanarak 2,50 TL oldu. Zam hakkında bilgilendirilmeyen öğrenciler, yeni fiyatı yemekhaneye gittiklerinde öğrendi. Yemekhane zammının kendilerine sorulmadan ve haber dahi verilmeden gerçekleşmesinden şikayetçi olan öğrenciler, yemekhane kalitesinin artmamasına rağmen yapılan zammı doğru bulmadıklarını söyledi. (Ankara/EVRENSEL)

İÜ öğrencisi Cenk Bayır: Yemekhane zammı geri alındı, sıra diğer taleplerimizde

Bir zam haberi de Yıldız Teknik Üniversitesi yemekhanesinden