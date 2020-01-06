06 Ocak 2020 18:52

İÜ öğrencisi Cenk Bayır: Yemekhane zammı geri alındı, sıra diğer taleplerimizde

İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin yemekhane zammını eylemleriyle geri çektirmesinin ardından İÜ öğrencisi Cenk Bayır, "Birlikte mücadeleyle haklarımızı alabileceğimizi gösterdik" dedi.

İstanbul Üniversitesi Cenk Bayır ve üniversitede gerçekleşen eylemlerden bir fotoğraf

Fotoğraflar: Evrensel

    • Paylaş

    Meltem AKYOL
    İstanbul

    İstanbul Üniversitesi (İÜ) öğrencileri yemekhane zammına karşı mücadele ederek üniversite yönetimine geri adım attırdı. İÜ Rektörlüğü, öğrencilerin eylemleri üzerine kampüste sabah kahvaltısını kaldıran ve indirimli öğünü teke düşüren uygulamadan vazgeçildiğini açıkladı.

    Eylem sürecini ve yaşananları Evrensel'e anlatan İÜ öğrencisi Cenk Yılmaz Bayır, “Yemekhane zammı geri alındı, sıra diğer taleplerimizde” dedi.

    31 Aralık günü, sınav haftası devam ederken İÜ yönetimi, yemekhanede düzenleme yaptığını, yemek öğünlerini ikiye düşürerek, iki öğünden sadece bir tanesini indirimli verileceğini açıkladı. Bu düzenleme öğrencilerin tepkisiyle karşılaştı ve eylemler başladı. Düzenlemenin geri çekilmesi için dilekçe vermek isteyen öğrencilere polis müdahalesi tepkileri daha da büyüttü. İÜ öğrencisi Sibel Ünli’nin intiharının ardından ‘yemek kartımda sadece 1 lira var’ paylaşımı da kamuoyu tepkisini artırdı. Sonuçta öğrencilerin eylemleri ile birleşen kamuoyu tepkisi üzerine  İÜ yönetimi geri adım atmak zorunda kaldı ve düzenleme iptal edildi.

    "TALEBİMİZ NETTİ"

    İ.Ü. öğrencileri olarak final haftasında sınavlara hazırlanırken birdenbire İ.Ü. yönetimi tarafından 30 Aralık günü yapılan açıklamayla yemekhanelerde sabah kahvaltısının kaldırıldığı, indirimli yemek hakkının 1 öğüne düşürüldüğü bilgisinin geldiğini ifade eden İ.Ü. öğrencisi Cenk Yılmaz Bayır “Böylece ilk öğün 3.5 ikinci öğün ise 18 TL olacaktı. Bu sınıf gruplarında hızlıca yayıldı; öğrenciler olarak hemen Whatsapp grupları, Twitter ve Instagram sayfaları kurduk. Herkes tepkiliydi ve hemen bir gün sonra merkez yemekhane önünden ana kapıya yürüme ve orada bir basın açıklaması yapma kararı aldık. O gün düzenlemenin geri çekilmesine yönelik taleplerimizi dile getirdik. Taleplerimiz netti, ‘Burası işletme değil üniversite, biz müşteri değil öğrenciyiz. Zamlar geri alınsın’dı” dedi.   

    Yemekhanelerde ses çıkartarma eylemleri yaptıklarını ve düzenlemenin geri çekilmesi için dilekçe verme kararı aldıklarını anlatan Bayır “2 Ocak Perşembe günü forum gerçekleştirdik. Daha sonra merkez kampüs içindeki grup, diğer fakültelerden dilekçe vermek isteyen öğrencileri karşılamak üzere ana kapıya yürüdü. Dışarıdaki arkadaşlarımızın içeriye girmelerine özel güvenlik izin vermedi, kapıları kapattı. Buna dışarıdaki arkadaşlar tepki gösterdiklerinde ise polis copla müdahale etti. Bu sırada birçok arkadaşımız yaralandı” diye konuştu.

    "POLİS MÜDAHALESİ TEPKİLERİ BÜYÜTTÜ"

    Bayır, dilekçelerini vermek isterken polis müdahalesiyle karşılaşmaları sonrası tepkilerin daha da arttığına dikkat çekerek şunları söyledi: “Polis müdahalesinde yaralanan arkadaşlarımıza dair ne rektörlükten ne de yetkili kurumlardan bir açıklama yapılmadı. Hep birlikte bir basın açıklaması yapıp, serbest kürsü kurduk. Burada herkes düşüncelerini anlattı. Düzenleme geri çekilmezse ikinci dönem daha da kitlesel bir biçimde hakkımızı savunmaya devam edeceğimizi söyledik. Eylemlerimi aydın, sanatçı, akademisyen ve gazetecilerin de ilgisiyle ülke gündemine oturdu. Hakkımızı elimizden almaya çalışan ve tepki gelmesin diye bunun duyurusunu dönem sonu yapan İÜ Rektörlüğü ise öğrencilerin dayanışması karşısında geri adım atmak zorunda kaldı. Bu zafer öğrencilerin dayanışmasıyla kazanıldı ve birlikteliğin ne demek olduğunu bize gösterdi.”

    "BİRLİKTE MÜCADELE İLE HAKLARIMIZI ALABİLİRİZ"

    Yaptıkları eylemlerin, öğrencilerin haklı taleplerinin arkasında durduğunda ve birlikte dayanışma sergilediklerinde neleri başarabileceğini gösterdiğini belirten Bayır “Haklarımızı geri kazandık ve aslında Türkiye’de üniversitelerde, fabrikalarda, köylerde talepleri için bir araya gelen insanlara da umut olduğumuzu, birlikte mücadeleyle haklarımızı alabileceğimizi de gösterdiğimizi düşünüyorum. Bundan mutluluk duyuyorum.  Biz İÜ öğrencileri olarak anladık ki biz birlikte başarabiliriz. Bundan sonra da kaybettiğimiz haklarımız için bir arada olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca bu süreçte öğrendiğimize göre 39 yemekhane işçisi de işten çıkarılmış, bizim onların yanında olduğumuzu unutmamalarını istiyorum” dedi.

    "ÖĞRENCİ KONSEYİ SEÇİMLE GELMELİ"

    Bayır’a göre eylem sürecinin kendilerine gösterdiği bir başka durum ise Öğrenci Konseyinin öğrencilerin taleplerine ne kadar uzak olduğu gerçeği. Bayır, Öğrenci Konseyinin öğrencilerin taleplerini savunması gerekirken rektörün ağzıyla konuşarak seçimle değil atamayla başa gelen konsey temsilcilerinin meşruluğunu tamamen kaybettiğini söyleyerek “Önümüzdeki dönem işlerimizden biri Öğrenci Konseyini öğrencilerin taleplerini savunur noktaya taşımak olacak” dedi.

    İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü geri adım attı: Yemekhane kararı geri alındı

    İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü geri adım attı: Yemekhane kararı geri alındı

    İstanbul Üniversitesi öğrencileri: Sibel Ünli'yi öldüren kapitalizmdir

    İstanbul Üniversitesi öğrencileri: Sibel Ünli'yi öldüren kapitalizmdir

    İstanbul Üniversitesi öğrencisi anlatıyor: Öğrenci ne istiyor, eylemlerin sebebi ne?

    İstanbul Üniversitesi öğrencisi anlatıyor: Öğrenci ne istiyor, eylemlerin sebebi ne?

    İTÜ öğrencileri eylemde: Fahiş fiyatları tanımıyoruz, soruşturmalar geri çekilsin

    İTÜ öğrencileri eylemde: Fahiş fiyatları tanımıyoruz, soruşturmalar geri çekilsin

    Yemekhane hakkını isteyen İstanbul Üniversitesi öğrencisini polis okula sokmadı

    Yemekhane hakkını isteyen İstanbul Üniversitesi öğrencisini polis okula sokmadı

    ODTÜ'de 39 öğrenci topluluğundan İstanbul Üniversitesi öğrencilerine dayanışma mesajı

    ODTÜ'de 39 öğrenci topluluğundan İstanbul Üniversitesi öğrencilerine dayanışma mesajı

    Reklam
    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    ODTÜ'de 39 öğrenci topluluğundan İstanbul Üniversitesi öğrencilerine dayanışma mesajı
    YAZARLAR
    Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Afrika’nın kesik damarları

     Ertan EROL
    Ertan EROL

    2020'de Venezuela

     Şebnem Korur FİNCANCI
    Şebnem Korur FİNCANCI

    TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve 2020

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    Tokyo 2020'ye doğru: Neoliberal olimpiyat ruhu

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Yapı yapmak -5 (Cehenneme döndürülen cennetler)
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    NATO Genel Sekreteri: Süleymani'nin öldürülmesi NATO'nun değil ABD'nin tercihiydi
    NATO Genel Sekreteri: Süleymani'nin öldürülmesi NATO'nun değil ABD'nin tercihiydi

    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO Kuzey Atlantik Konseyi'nin Brüksel'deki toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, "İran, gerilimi tırmandıracak açıklamalardan kaçınmalı" dedi.

    İÜ öğrencisi Cenk Bayır: Yemekhane zammı geri alındı, sıra diğer taleplerimizde
    İÜ öğrencisi Cenk Bayır: Yemekhane zammı geri alındı, sıra diğer taleplerimizde

    İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin yemekhane zammını eylemleriyle geri çektirmesinin ardından İÜ öğrencisi Cenk Bayır, "Birlikte mücadeleyle haklarımızı alabileceğimizi gösterdik" dedi.

    ODTÜ'de 39 öğrenci topluluğundan İstanbul Üniversitesi öğrencilerine dayanışma mesajı
    ODTÜ'de 39 öğrenci topluluğundan İstanbul Üniversitesi öğrencilerine dayanışma mesajı

    ODTÜ yer alan 39 öğrenci topluluğu, İstanbul Üniversitesi öğrencileri ile dayanışma içinde olduklarını belirterek "İşten atılan 49 işçi işe iade edilmeli ve yapılan zamlar geri çekilmeli" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Kadınlar tek ses: Çocukların cinsel istismarının affı olmaz
    Kadınlar tek ses: Çocukların cinsel istismarının affı olmaz

    Çocuklara yönelik cinsel istismara evlilikle af düzenlemesine karşı kadınlar, Türkiye'nin dört bir yanında ses çıkardı: "Çocuk istismarının affı olmaz!"

    ABD’li gençler kaygılı ama mücadelede kararlı
    ABD’li gençler kaygılı ama mücadelede kararlı

    ABD'nin Irak'ta General Kasım Süleymani'ye yönelik suikastına karşı barış talebiyle eylem düzenleyen ABD'li gençler kaygılı ama mücadelede kararlı.

    Kasım Süleymani suikastı: ABD’nin saldırısı AB-İran ilişkilerini de sarstı
    Kasım Süleymani suikastı: ABD’nin saldırısı AB-İran ilişkilerini de sarstı

    ABD’nin Süleymani’yi öldürülmesinin yol açtığı sonuçlardan birisi de İran ile AB arasındaki ilişkilerin gerilmesi oldu. ABD'nin etkili olduğu bölgede AB ülkelerinin seyirci konumunu ortaya koydu.

    Yozgat'ta maden işçilerinin direnişi 6. gününde
    Yozgat'ta maden işçilerinin direnişi 6. gününde

    Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bulunan Yeni Anadolu Maden İşletmesi'nin yeraltı faaliyetlerin durdurmasının ardından işten atılan işçilerin direnişi 6. günü geride bıraktı.

    Avukat Hülya Gülbahar: Çocuk istismarına affı durdurmazsak devamı gelecek!
    Avukat Hülya Gülbahar: Çocuk istismarına affı durdurmazsak devamı gelecek!

    Avukat Hülya Gülbahar, son 10 yıldır atılan her adımla çocuk istismarının aklanması için adım adım hukukun değiştirildiğine, bugün gündeme gelen affın sadece bir kerelik olmayacağına dikkat çekti.

    Şiire felsefeyle bakan şair: Yücel Kayıran
    Şiire felsefeyle bakan şair: Yücel Kayıran
    dilop’un ocak-şubat sayısı çıktı
    dilop’un ocak-şubat sayısı çıktı
    2020'nin gökyüzü olayları: Tutulmalar nereden, ne zaman gözlenecek?
    2020'nin gökyüzü olayları: Tutulmalar nereden, ne zaman gözlenecek?
    400 yıldır Brüksel'in ortasında işiyor
    400 yıldır Brüksel'in ortasında işiyor
    Yeni e'de 2020'nin ilk gündemi karikatür
    Yeni e'de 2020'nin ilk gündemi karikatür
    ABD Gıda ve İlaç Dairesi, aromalı elektronik sigaraları yasakladı
    ABD Gıda ve İlaç Dairesi, aromalı elektronik sigaraları yasakladı
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    GÜNCELLENDİ
    Doğa Koleji velilerinden 'maaşlar ödensin' çağrısı
    Doğa Koleji velilerinden 'maaşlar ödensin' çağrısı

    Öğretmenlerinin aylarca maaş alamayıp iş bırakma eylemleri sonrası nedeniyle İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı'na devredilen Doğa Koleji önünde yine eylem vardı.

    Eğitim Sen Torbalı Temsilciliği genel kurulunu gerçekleştirdi
    Eğitim Sen Torbalı Temsilciliği genel kurulunu gerçekleştirdi

    Eğitim Sen Torbalı Temsilciliği 11. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi.

    Çiğli'de KESK'in 11 Ocak mitingine çağrı
    Çiğli'de KESK'in 11 Ocak mitingine çağrı

    KESK İzmir'de 11 Ocak'ta "Halk için bütçe, demokratik bir ülke istiyoruz" şiarıyla düzenleyeceği bölgesel miting için mahallelerde çalışmalara başladı.

    Buca Cezaevi bacalarından çıkan dumana tepki
    Buca Cezaevi bacalarından çıkan dumana tepki

    Buca Cezaevi’nin bacalarından çıkan yoğun dumanın havayı kirletmesine halk tepki gösterdi.

    İzmir’de nakliyecilerin dijital takograf eylemleri sürüyor
    İzmir’de nakliyecilerin dijital takograf eylemleri sürüyor

    Kamyon ve TIR şoförlerinin akaryakıt zamları, trafik cezaları ve düşük ücrete karşı geçtiğimiz hafta pek çok şehirde başlattıkları eylem devam ediyor.

    İşçi mektubu: Para kazanma hırsı işçilerin canına mal oluyor
    İşçi mektubu: Para kazanma hırsı işçilerin canına mal oluyor

    Aydın'da Kipaş karton fabrikası inşaatında çalışırken iş kazasında yaralanan ve hayati tehlikesi devam eden İşçi Yusuf Kanas'ın çalışma arkadaşı yazdı.