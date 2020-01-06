İÜ öğrencisi Cenk Bayır: Yemekhane zammı geri alındı, sıra diğer taleplerimizde

Meltem AKYOL

İstanbul

İstanbul Üniversitesi (İÜ) öğrencileri yemekhane zammına karşı mücadele ederek üniversite yönetimine geri adım attırdı. İÜ Rektörlüğü, öğrencilerin eylemleri üzerine kampüste sabah kahvaltısını kaldıran ve indirimli öğünü teke düşüren uygulamadan vazgeçildiğini açıkladı.

Eylem sürecini ve yaşananları Evrensel'e anlatan İÜ öğrencisi Cenk Yılmaz Bayır, “Yemekhane zammı geri alındı, sıra diğer taleplerimizde” dedi.

31 Aralık günü, sınav haftası devam ederken İÜ yönetimi, yemekhanede düzenleme yaptığını, yemek öğünlerini ikiye düşürerek, iki öğünden sadece bir tanesini indirimli verileceğini açıkladı. Bu düzenleme öğrencilerin tepkisiyle karşılaştı ve eylemler başladı. Düzenlemenin geri çekilmesi için dilekçe vermek isteyen öğrencilere polis müdahalesi tepkileri daha da büyüttü. İÜ öğrencisi Sibel Ünli’nin intiharının ardından ‘yemek kartımda sadece 1 lira var’ paylaşımı da kamuoyu tepkisini artırdı. Sonuçta öğrencilerin eylemleri ile birleşen kamuoyu tepkisi üzerine İÜ yönetimi geri adım atmak zorunda kaldı ve düzenleme iptal edildi.

"TALEBİMİZ NETTİ"

İ.Ü. öğrencileri olarak final haftasında sınavlara hazırlanırken birdenbire İ.Ü. yönetimi tarafından 30 Aralık günü yapılan açıklamayla yemekhanelerde sabah kahvaltısının kaldırıldığı, indirimli yemek hakkının 1 öğüne düşürüldüğü bilgisinin geldiğini ifade eden İ.Ü. öğrencisi Cenk Yılmaz Bayır “Böylece ilk öğün 3.5 ikinci öğün ise 18 TL olacaktı. Bu sınıf gruplarında hızlıca yayıldı; öğrenciler olarak hemen Whatsapp grupları, Twitter ve Instagram sayfaları kurduk. Herkes tepkiliydi ve hemen bir gün sonra merkez yemekhane önünden ana kapıya yürüme ve orada bir basın açıklaması yapma kararı aldık. O gün düzenlemenin geri çekilmesine yönelik taleplerimizi dile getirdik. Taleplerimiz netti, ‘Burası işletme değil üniversite, biz müşteri değil öğrenciyiz. Zamlar geri alınsın’dı” dedi.

Yemekhanelerde ses çıkartarma eylemleri yaptıklarını ve düzenlemenin geri çekilmesi için dilekçe verme kararı aldıklarını anlatan Bayır “2 Ocak Perşembe günü forum gerçekleştirdik. Daha sonra merkez kampüs içindeki grup, diğer fakültelerden dilekçe vermek isteyen öğrencileri karşılamak üzere ana kapıya yürüdü. Dışarıdaki arkadaşlarımızın içeriye girmelerine özel güvenlik izin vermedi, kapıları kapattı. Buna dışarıdaki arkadaşlar tepki gösterdiklerinde ise polis copla müdahale etti. Bu sırada birçok arkadaşımız yaralandı” diye konuştu.

"POLİS MÜDAHALESİ TEPKİLERİ BÜYÜTTÜ"

Bayır, dilekçelerini vermek isterken polis müdahalesiyle karşılaşmaları sonrası tepkilerin daha da arttığına dikkat çekerek şunları söyledi: “Polis müdahalesinde yaralanan arkadaşlarımıza dair ne rektörlükten ne de yetkili kurumlardan bir açıklama yapılmadı. Hep birlikte bir basın açıklaması yapıp, serbest kürsü kurduk. Burada herkes düşüncelerini anlattı. Düzenleme geri çekilmezse ikinci dönem daha da kitlesel bir biçimde hakkımızı savunmaya devam edeceğimizi söyledik. Eylemlerimi aydın, sanatçı, akademisyen ve gazetecilerin de ilgisiyle ülke gündemine oturdu. Hakkımızı elimizden almaya çalışan ve tepki gelmesin diye bunun duyurusunu dönem sonu yapan İÜ Rektörlüğü ise öğrencilerin dayanışması karşısında geri adım atmak zorunda kaldı. Bu zafer öğrencilerin dayanışmasıyla kazanıldı ve birlikteliğin ne demek olduğunu bize gösterdi.”

"BİRLİKTE MÜCADELE İLE HAKLARIMIZI ALABİLİRİZ"

Yaptıkları eylemlerin, öğrencilerin haklı taleplerinin arkasında durduğunda ve birlikte dayanışma sergilediklerinde neleri başarabileceğini gösterdiğini belirten Bayır “Haklarımızı geri kazandık ve aslında Türkiye’de üniversitelerde, fabrikalarda, köylerde talepleri için bir araya gelen insanlara da umut olduğumuzu, birlikte mücadeleyle haklarımızı alabileceğimizi de gösterdiğimizi düşünüyorum. Bundan mutluluk duyuyorum. Biz İÜ öğrencileri olarak anladık ki biz birlikte başarabiliriz. Bundan sonra da kaybettiğimiz haklarımız için bir arada olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca bu süreçte öğrendiğimize göre 39 yemekhane işçisi de işten çıkarılmış, bizim onların yanında olduğumuzu unutmamalarını istiyorum” dedi.

"ÖĞRENCİ KONSEYİ SEÇİMLE GELMELİ"

Bayır’a göre eylem sürecinin kendilerine gösterdiği bir başka durum ise Öğrenci Konseyinin öğrencilerin taleplerine ne kadar uzak olduğu gerçeği. Bayır, Öğrenci Konseyinin öğrencilerin taleplerini savunması gerekirken rektörün ağzıyla konuşarak seçimle değil atamayla başa gelen konsey temsilcilerinin meşruluğunu tamamen kaybettiğini söyleyerek “Önümüzdeki dönem işlerimizden biri Öğrenci Konseyini öğrencilerin taleplerini savunur noktaya taşımak olacak” dedi.

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