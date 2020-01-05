Bir zam haberi de Yıldız Teknik Üniversitesi yemekhanesinden

İstanbul Üniversitesinde geçen hafta yaşanan yemekhane zammının ardından bir zam haberi de Yıldız Teknik Üniversitesinden geldi. Yeni yılın ilk genel kurul toplantısında alınan karara göre, öğrenci yemeği 2 liradan 2,25 liraya, kartsız yemek ücreti ise 8 liradan 11 liraya yükseltildi. Önceki eğitim döneminin sonunda Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı yemekhane menülerinin yayımlanmasını teknik bir arıza sebebiyle durduğunu açıklamış ve hemen ardından okuldaki yemek kalitesi düşmüştü. Aksaklığın giderilmesi için çalışmalara başlandığının duyurulmasına rağmen sorun giderilmemişti.

"REKTÖRLÜK ABDESTHANESİNE 441 BİN LİRA BÜTÇE AYRILDI"

Konuyla ilgili Evrensel'e konuşan öğrenciler zamlara tepki gösterdi. Biyomedikal Mühendisliği bölümünde okuyan Zeynep, “Okulumuzda 2 Ocak tarihinde yemekhaneye yapılan zam tüm öğrencileri sinirlendirdi. Okulumuzda Rektörlük odasına yapılacak banyo ve abdest ünitesi için 441 bin lira bütçe ayrılırken yemekhaneye yapılan bu zam hayli trajikomik.” dedi.

İletişim Tasarımı bölümünde okuyan Buse ise “Aldığımız KYK burs/kredisini hesap ettiğimizde zaten günümüz koşullarında öğrenci olmak hayli zorken durum bizler için daha da zorlaştırılıyor. YTÜ'de de yapılan yemeklerin kullanılan malzemelerden ötürü zaten niteliksiz ve yetersiz oluşu, hatta belirli saatlerden sonra yemek bulamamamız ya da içlerinden yenmeyecek şeyler çıkması durumları henüz düzeltilmemişken İÜ'den sonra YTÜ'ye gelen zammı öğrenciler olarak kabul etmiyoruz” dedi.

EMEK GENÇLİĞİ: GELECEKSİZLİĞE KARŞI BİR ARAYA GELELİM

Konuyla ilgili YTÜ Emek Gençliği bir açıklama yaptı.

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 3. Sınıf öğrencisi Sibel Ünli’nin yaşamına son vermesinin hatırlatıldığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Final sınavlarıyla birlikte güz eğitim dönemini bitirirken kendi üniversitemizin ve daha birçok üniversitenin yemekhanesine yapılan zammı üniversiteliler olarak kucakladık. Halihazırda zor geçen, ekonomik olarak altından zar zor kalktığımız bu dönem, son olarak İstanbul Üniversitesinde arkadaşlarımızın zamlara karşı bir araya gelmesiyle birlikte geride kalıyor. İçerisinde bulunduğumuz ocak ayı itibariyle KYK burs ve kredilerine yapılan 50 liralık zam ve karşımızda bu zamla geçinmemizin beklenildiği bir sene. Aynı zamanda bu sene yüz binlerce öğrencinin mezun olacağı, pek azının hemen iş bulacağı, bir kısmının mesleğini yapamayacağı, pek çoğunun da iş arayacağı ve işsiz kalacağı biçiminde gelişmeye müsait. İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 3. Sınıf öğrencisi Sibel Ünli arkadaşımız da geleceksizliğe mahkum edildiğimiz bugünlerde yaşamına son verdi.

Ancak yaşam koşullarının giderek ağırlaşmasıyla ekonomik krizin de faturasının acil olarak sırtımızdan kalkması gerektiği belirginleşiyor. Bizler daha fazla aç kalıp daha az sosyal aktivitede bulunmak zorunda kalıyorken üniversite yönetimlerimiz 'ıslak zemin' tadilatları için 441 bin liradan, lüks makam araçlarından taviz vermiyorlar. Dolayısıyla tablo bu haldeyken artık onun üzerine yeni bir şeyler çizmek değil fakat daha güzel yarınlar için yeni bir tablo ile başlayabilmek önemli.

YTÜ Emek Gençliği olarak bu karanlık tabloyu değiştirmeye kendi üniversitemizde yan yana gelmekten başlayabileceğimizi biliyoruz. Tüm Türkiye gençliğini karamsarlığa ve geleceksizliğe karşı bir araya gelmeye çağırıyoruz!"

(İstanbul/EVRENSEL)

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