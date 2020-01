İzmir Düşünce Topluluğu (İDT) Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası toplanan yardımlarının hükümet eliyle valilik ya da kaymakamlıklar tarafından engellenmesine tepki göstererek yazılı açıklama yaptı.



Deprem, sel gibi insanların can ve mal kaybına uğradıkları doğal felaket olayların, toplumsal dayanışma ve birlik duygusunun öne çıktığı en somut olaylar olduğu belirtilen açıklamada, "Elazığ ve Malatya’da meydana gelen, can ve mal kaybına yol açan deprem sonrasında ülkemizin çeşitli yerlerinden zorda kalan yurttaşlara, insani yardımlar ulaştırılmaya çalışılmıştır. Buna karşın, bu yardımlar üzerinden bile ayrımcılık ve ötekileştirme yapılması, bir muhalefet partisinin yönettiği belediyeden gelen yardımların ret edilmesi, sağduyu ve vicdan sahibi her kesimi çok rahatsız etmiştir" denildi.

"YETKİLİLERİ SORUMLU DAVRANMAYA DAVET EDİYORUZ"

Deprem yardımı üzerinden ayrıştırma ve ötekileştirmenin kabul edilmez olduğu dile getirilen açıklamada, "Bir toplumda farklı kesimlerden insanların, birbirlerinin acılarını hissetmeleri, en önemli birlik duygusudur. Böyle temel insani bir yardımı, toplumsal kesimler arasında ayrıştırıcı ve ötekileştirici bir tavırla ret eden anlayış kabul edilemez. Bu ayrımcı ve ötekileştirici tutumun bizzat kamu görevlileri tarafından gerçekleştirilmiş olması da ayrıca vahim bir sonuçtur. Ayrıştırma ve ötekileştirmenin her türüne karşı olan İzmir Düşünce Topluluğu (İDT) olarak bizler bu türden tutumları kınıyoruz. Yetkilileri sorumlu davranmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi. (İzmir/EVRENSEL)

