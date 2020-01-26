26 Ocak 2020 18:19

Elazığ Valiliği HDP’li belediyenin yardımını geri çevirdi

Elazığ Valiliği, HDP’li Ergani Belediyesinin depremzedelere gönderdiği 2 kamyon yardım malzemesini geri gönderdi.

Fotoğraf: MA

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    Elazığ Valiliği, HDP’li Ergani Belediyesinin depremzedelere gönderdiği 2 kamyon yardım malzemesinin kente girişine izin vermeyerek, geri gönderdi. HDP tarafından yapılan açıklamada, büyüyen dayanışma adımlarının iktidar tarafından açıkça engellendiği ifade edildi.

    Halkların Demokratik Partisi (HDP) yönetiminde olan Diyarbakır’ın Ergani İlçe Belediyesinin Elazığ’daki depremzedeler için gönderdiği 2 kamyon yardım kent girişinde polis tarafından durdurularak geri çevrildi. Ergani’den yola çıkan ve içinde gıda, çocuk bezi, kadın pedi, el feneri, ekmek, su gibi birçok malzemenin olduğu yardım kolileri, Elazığ Valisi’nin emriyle kente sokulmadı. Valiliğin talimatı doğrultusunda kamyonları kente alamayacaklarını kaydeden polisler, AFAD ekiplerinin yardımları dışında yardım kabul edilemeyeceğini söyledi. 

    Belediyenin hazırladığı 2 kamyon yardım malzemesi Elazığ’dan Ergani’ye doğru polis eşliğinde geri gönderildi.

    HDP TEPKİ GÖSTERDİ

    Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yürütme Kurulu yazılı bir açıklama yaparak duruma tepki gösterdi.

    Elazığ’da meydana gelen depremin vicdan sahibi tüm yurttaşların aynı duyguda birleşmesini sağladığına dikkat çekilen açıklamada, depremin hemen ardından başlayan ve giderek büyüyen dayanışma adımlarının ise iktidar tarafından açıkça engellendiği ifade edildi.

    Yapılan açıklamanın devamı şöyle:

    “Daha depremin ilk enkazı yerinden kalkmadan vatandaşlara tehditler savuran İçişleri Bakanı, şimdi de yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını engellemektedir. Yardımların depremzedelere ulaşmaması yönünde hem canlı yayında açıklama yapmış, hem de bölgedeki idari birimlere talimat vermiştir. Talimatı hemen uygulamaya koyan Valilik, köyleri arayarak hükümet bağlantılı olmayan yardımların alınmamasını emretmiştir.

    Partimizin, belediyelerimizin, il ve ilçe örgütlerimizin topladığı battaniye, çadır, kuru gıda gibi yardımların bulunduğu araçların yolu Emniyet güçlerince kesilmekte, kamyonlar geri gönderilmektedir. Şu saat itibariyle partimizin topladığı battaniye, çadır ve kuru gıda kolileri İçişleri Bakanı’nın talimatı sebebiyle depremzedelere ulaştırılamamaktadır.

    “YARDIM ULAŞMAYAN BİNLERCE İNSAN TESPİT EDİLDİ”

    Bölgedeki yurttaşlar ise 2 gündür bölgede inceleme yapan heyetlerimize, yardım dağıtımının AKP il ve ilçe başkanlarının kontrolünde olduğunu, bu konuda tarafgir davranıldığını söylemektedir. Heyetlerimiz yardım ulaşmayan onlarca köy, binlerce insan olduğunu tespit etmiştir. Bu tür doğal afetlerin ardından, hele de kış koşulları hüküm sürüyorsa, yardımların hızla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması hayati önem arz etmektedir. Yardımlar acilen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmalıdır. Bu konunun önemi geçmiş deprem tecrübeleriyle de ortadadır.

    “İKTİDAR UYGULAMALARINA SON VERMELİDİR”

    Bizler halkımızın emekleriyle ve dayanışma duygularıyla topladığı yardımları ihtiyaç sahiplerine, ‘bir elin verdiğini diğer el görmez’ ilkesiyle dağıtıyoruz. İktidar, engelleme uygulamalarına son vermelidir. Acılar hepimizin acılarıdır. Böyle zamanlarda küçük siyasi hesaplarla, dar bakışlı iktidar oyunlarıyla zor durumda olan insanlara yardımların ulaşmasını engellemenin insani hiçbir açıklaması yoktur ve olamaz. Deprem öncesi gerekli tedbirleri almak yerine her karar ve adımıyla öngörüsüz davranan iktidar, deprem sonrasında da insani yardımlara müdahale ederek, siyasi hesaplarını halkın can ve mal güvenliğinin, ihtiyaçların önünde tutmaktadır." (Elazığ/MA)

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