Depremin yaşandığı Elazığ'da halk tepkili: Önlem alınmadı, yardımlar geç kaldı

Orhan KURUL

Özkan ZÜLFİKAR

Elazığ

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ merkezde ve Sivrice ilçesinde yaşayan yurttaşların tedirgin bekleyişi sürüyor. Halk, devletin müdahale etmede ve gerekli yardımı tesis etmede geç kaldığını söyleyerek tepki gösteriyor.

Depremin merkezi olan Sivrice ilçesinde yurttaşlar, deprem sonrasında yürütülen çalışmaların yetersizliğinden şikayetçi. Yetkililerin "Evlere girmeyin" dediğini söyleyen yurttaşlar, dışarda da soğukta aç kaldıklarını belirtti, “Sivrice sahipsiz” dedi.

"KURU PATIRTIDAN BAŞKA BİR ŞEY YOK!"

Sivrice'de yaşayan ve depremin meydana geldiği akşam saatlerinden ertesi gün öğlene kadar yemek yemediklerini anlatan bir yurttaş "Bütün ülke görsün, acımızdan ölüyoruz, ekmek yok ilçede. Hani bakan, hani vali, hani belediye başkanı? Kuru patırtıdan başka bir şey yok!" diyerek tepkisini dile getirdi.

"BURAYA PSİKOLOGLARIN GELMESİ GEREKİYOR"

Başka bir yurttaş ise çocuklarının psikolojisinin bozulduğunu belirtti. Sabah erkenden çocuklarını Diyarbakır'a gönderdiğini söyleyen depremzede, "Buraya psikologların gelmesi gerekiyor. Defalarca deprem oldu burada ama hiçbir şey yapılmıyor. Bu ilçenin taşınması gerekiyor mutlaka. Evler hallaç pamuğu gibi. Yetkililerin buranın sesini duyması gerekiyor" dedi.

"GEÇEN YIL SU BASAN BİNA YIKILDI"

Depremde Ataşehir Mahallesi'nde Dilek Sitesi'nde çöken bir binanın enkazı başında konuştuğumuz site sakini Ahmet Tanrıverdi, "Deprem anında evdeydim. Evlerimizde hasar var, duvarlarımız çatladı. Yıkılan binada ise 28-30 kişi kalıyordu. Yaklaşık 16-17 kişi kurtarıldı. 4-5 kişinin öldüğünü söylüyorlar. Depremden bu yana da hâlâ arama kurtarma devam ediyor, umarım kurtulurlar" dedi.

Fotoğraf: Evrensel

İçeride kalanlardan bir kişinin yakını ise "Sitede yıkılan tek bina. Binanın geçen sene zeminini su basmış. Hiçbir önlem alınmamış, ondan dolayı çöktüğünü söylüyorlar. Kuzenim içeride kaldı. Gece saat 3 gibi telefonu ile polisi arayıp yardım istemiş. Hâlâ kurtaramadılar. Hiçbir şey yaptıkları yok. Bir tane adam girdi içeri, eşini aldı çıktı kurtardı. Biz arıyoruz, telefonu çalıyor ama açmıyor, ulaşamıyoruz" dedi.

Fotoğraf: Evrensel

EMEK PARTİSİ: GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMADI

Emek Partisi Elazığ İl Başkanı Murat Zülfikar, depremin ardından yaptığı yazılı açıklamada, hayatını kaybeden yurttaşların yakınlarına başsağlığı diledi, "Elazığ halkına geçmiş olsun diyor, yaralarının kısa zamanda sarılmasını temenni ediyoruz" dedi.

İl Başkanı Murat Zülfikar, açıklamasında "Elazığ en riskli deprem kentlerinden biri olmasına rağmen uzun zamandır gerekli tedbirlerin alınmadığını açıkça gördük. Yaşanan her deprem sonrasında uzmanların ciddi önlemlerin alınması gerektiğini söylemesine rağmen görüyoruz ki yetkililer önlem almak yerine hameset dolu sözler söylemekten öteye gidemiyor. Gerekli önemlerin alınmadığını bölgede yaşayanlar dile getiriyor. Önemle belirtmeliyiz ki deprem bu kentin gerçeğidir ve en ciddi önlemleri almaktan başka çözümümüz yoktur" ifadelerini kullandı.

CNN TÜRK MUHABİRİNİN "MUTLULUK" VURGUSU TEPKİ ÇEKTİ

Elazığ Sivrice'de evleri hasar gören ve çadırda kalmaya başlayan yurttaşlarla röportaj yapan CNN Türk muhabirinin ısrarla "Mutlusunuz değil mi, huzurlusunuz değil mi?" gibi sorular yöneltmesi sosyal medyada tepki çekti.

CNN Türk muhabirinin Elazığ Sivrice'de yurttaşlarla yaptığı röportaj esnasında ısrarla "Mutlusunuz değil mi, huzurlusunuz değil mi?" gibi sorular yöneltmesi sosyal medyada tepkiye neden oldu

#depremElazighttps://t.co/3zOOOOX2b3 pic.twitter.com/xYXWHGZZxh — Evrensel Gazetesi (@evrenselgzt) January 25, 2020

ENKAZDAN KURTARILAN KADIN, KENDİSİNİ ÇIKARAN SURİYELİ GENCE TEŞEKKÜR ETTİ

Depremde yıkılan bir binanın enkazının altında eşiyle birlikte mahsur kalan bir kadın, kendisini kurtaran Suriyeli gence teşekkür ederek "Ben ölsem o çocuğu asla unutmam, arayıp bulacağım onu" ifadelerini kullandı.

#Deprem bölgesinden göz yaşartan insan hikayeleri geliyor. #Elazığ'da enkazda kalan kadını Suriyeli genç kurtardı. Tedavi gören kadın "Mahmut isimli Suriyeli çocuk tırnaklarıyla toprağı kazıya kazıya, elleri paramparça beni oradan çıkardı. Ben ölsem o çocuğu asla unutamam" dedi. pic.twitter.com/4kqCspAY6s — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) January 25, 2020

VAN OTELCİLER DERNEĞİ, ÜCRETSİZ KONAKLAMA İMKANI SAĞLAYACAĞINI DUYURDU

Van Otelciler Derneği (VANODER) Elazığ'da yaşanan deprem sonrası barınma sorunu yaşayan aileleri ücretsiz ağırlama kararı aldığını duyurdu. VANODER, konaklama ve ulaşım için @VANODER2 adlı Twitter hesabına direkt mesaj ile ulaşılabileceğini de belirtti.

Van Otelciler Derneği, Elazığ'da yaşanan deprem sonrası barınma sorunu yaşayan aileleri ücretsiz ağırlama kararı aldığını duyurdu



Konaklama ve ulaşım için @VANODER2 hesabına DM ile ulaşılabilir #depremElazighttps://t.co/AHorVJFpnL pic.twitter.com/teXPDPNc8D — Evrensel Gazetesi (@evrenselgzt) January 25, 2020

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