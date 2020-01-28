28 Ocak 2020 15:57 Güncelleme: 28 Ocak 2020 17:14

İzmir'den Malatya ve Elazığ'a dayanışma eli uzatma çağrısı

İzmir'de Emek Gençliği ve HDP Elazığ'da yaşanan deprem sonrası mağdur olan depremzedeler için dayanışma çağrısı yaptı.

GÜNCELLENDİ
Elazığ’da yaşanan depremin ardından kurulan çadırların önünde bekleyen vatandaşlar

Elazığ’da yaşanan depremin ardından kurulan çadırların önünde bekleyen vatandaşlar

İzmir Emek Gençliği tüm İzmirlilere Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem için yurttaşlarla dayanışma çağrısı yaptı. İzmir Emek Gençliği adına konuşan Yunus Alpergün Elazığ ve Malatya'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin etkilerinin hala devam ettiğini ve deprem bölgesindeki yurttaşlarımıza destek olunması gerektiğini söyledi.

"Bilim insanlarının depremden çok önce yaptığı uyarılara rağmen alınmayan tedbirler, çarpık kentleşmenin yıkıcı etkileri, bina kat sayılarının düzensizliği, toplanma alanlarının yağmalanması can kaybı ve hasarların en önemli nedenleridir ve iktidar hala tercihini bu yağmadan, talandan yana kullanmaktadır" diyen Yunus Alpergün "Bu bağlamda kendisine ihanet edilen kentlerde yaşanan doğal afetlerin sonuçlarını yurttaşlar felaket olarak yaşamaktadır" ifadelerini kullandı.

"DEPREM DEĞİL RANT ÖLDÜRÜR"

"Kızılay'ın depremin hemen ardından yaptığı bağış çağrısı ise afet günleri için gerekli olan paranın bile iktidarın elinde eriyip gittiğinin göstergesi olmakla birlikte, deprem değil rant öldürür sözünün tekrar tekrar anlam kazandığını görmekteyiz" diyen Yunus Alpergün "Afet bölgesindeki yurttaşlarımızın yaşadığı sıkıntı ve zorluklara ortak olmak, onlara destek olmak ve bu zor dönemi birlikte atlatmak hepimizin dayanışmasıyla mümkün olacaktır. Bu dayanışma için tüm İzmir halkını ve gençleri deprem bölgesindeki yurttaşlarımıza destek olmaya çağırıyoruz." diyerek sözlerini sonlandırdı.

Kampanya süresi boyunca mont, bot, battaniye, çadır, yiyecek gibi birçok malzemeye ihtiyaç duyulduğunu belirten Alpergün gönderilecek malzemelerin Emek Partisi Bornova İlçe binasında toplanılacağını ve iletişim kurmak için sosyal medya hesaplarından ve irtibat numaralarından iletişime geçilebileceğini bildirdi.

HDP'den depremzedeler için dayanışma çağrısı

Fotoğraf: MA

YARDIM MALZEMELERİNİN ENGELLENMESİ PROTESTOSUNA ENGEL 

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl Örgütü Konak’ta bulunan Eski Sümerbank önünde, Elazığ depreminin ardından toplanan yardım malzemelerinin engellenmesine ilişkin açıklama yapmak istedi ancak açıklama polis tarafından engellendi. Kitlenin etrafını saran polis slogan atılması halinde eyleme müdahale edileceğini söyledi. Polis ayrıca sadece HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay'ın açıklama yapabileceğini söyledi. 'Kanala değil depreme bütçe' yazılı pankartı yırtmak isteyen polisi HDP’liler engelledi. Tek başına açıklama yapmayı reddeden İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay ve HDP İzmir İl örgütü yöneticileri, Çankaya’da bulunan il binasına kadar toplu olarak yürüdü.  Polis kitleyi bina girişine kadar takip etti.

"HDP ABLUKAYA ALINMAK İSTENİYOR"

İl binasına gelindikten sonra açıklama yapan İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, yapmak istedikleri açıklamanın hukuksuz bir şekilde engellendiğini söyledi. Polisin HDP’yi sokakta ablukaya almak, sindirmek istediğini vurgulayan Kemalbay, “Biz salon toplantılarını, açıklamalarını reddediyoruz. Biz sokakta olmaya devam edeceğiz” dedi.

"KAYNAKLAR KANALA DEĞİL HALKA AKTARILSIN"

“Elazığ depremi deprem tartışmalarını bir kez daha gündeme getirdi." diye devam eden Kemalbay, "Depremde ölen canlarımız ihmal ve sistemin kurbanıdır. Türkiye bir deprem ülkesi ama bu bilinçle değil kâr ve rant hırsıyla yönetiliyor. Kanal İstanbul Projesi, ekolojik yıkım projesidir. İktidar deprem için, kanallara bütçe aktarıyor. Biz buna itiraz ediyoruz. Kaynakların halkın canını koruyacak önlemlerin alınması için kullanılmasını dile getirecektik. Fakat İzmir Valiliği tarafından hukuksuz bir şekilde engellendik. İzmir Valiliği bilsin ki eylemlerimizi yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. 

DEMOKRASİ GÜÇLERİNE DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Kemalbay’ın ardından söz alan HDP İzmir İl Eş Başkanı Kadir Baydur da “İçişleri Bakanı belli ki her nerede olursa olsun HDP’yi engellemek istiyor. Partimize yönelik ciddi bir engelleme söz konusu. Buna karşın başta İzmir halkı olmak üzere tüm demokrasi güçlerini dayanışmaya çağırıyoruz” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

Reklam
EGE HABERLERİ
İzmir'den Malatya ve Elazığ'a dayanışma eli uzatma çağrısı

İzmir'den Malatya ve Elazığ'a dayanışma eli uzatma çağrısı

İzmir'de Emek Gençliği ve HDP Elazığ'da yaşanan deprem sonrası mağdur olan depremzedeler için dayanışma çağrısı yaptı.

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzmir'de koronavirüs şüphesi: Çin seyahatinden dönen kişi gözlem altında

İzmir'de koronavirüs şüphesi: Çin seyahatinden dönen kişi gözlem altında

İzmir'de Çin seyahatinden 10 gün önce dönen K.Ü. adlı kişi koronavirüs olabileceği şüphesi üzerine gözlem altına alındı.

HDP'den İzmir'deki gözaltılara tepki

HDP'den İzmir'deki gözaltılara tepki

HDP İzmir İl Örgütü, geçtiğimiz hafta içinde yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 24 kişinin gözaltına alınmasını protesto etti.

Karabağlar'a yeni imar planı: Vatandaş planlara itirazını sürdürüyor

Karabağlar'a yeni imar planı: Vatandaş planlara itirazını sürdürüyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Karabağlar ilçesi için yedinci imar planını yayınladı. Planlama yapılırken kendilerine danışılmayan Karabağlılar, yeni plana da itiraz ediyor.

Denizli’de karayolları işçileri 3 aydır ödenmeyen ücretleri için iş bıraktı

Denizli’de karayolları işçileri 3 aydır ödenmeyen ücretleri için iş bıraktı

Denizli’de Karayolları 27. Şube Şefliğinde çalışan yaklaşık 50 işçi, 3 aydır ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi yaptı.

Çeşme ve Urla'da 511 adet parsel için acele kamulaştırma kararı verildi

Çeşme ve Urla'da 511 adet parsel için acele kamulaştırma kararı verildi

İzmir Çeşme ve Urla'da 511 parsel arazi için acele kamulaştırma kararı verildi. Genel-İş, kamulaştırılan alanların özel şirketlere uzun süreli kiraya verileceğini söyledi.

Germencik JES tehdidi altında: Tarım arazilerine kurulan santraller ölüm saçıyor

Germencik JES tehdidi altında: Tarım arazilerine kurulan santraller ölüm saçıyor

Germencik Çevre ve Doğa Derneği Sözcüsü Metin Aydın tarım arazilerine kurulu jeotermal enerji santrallerinin yarattığı sorunlara dikkat çekti.

Gençler için Kemeraltı’nda sokak partisi

Gençler için Kemeraltı’nda sokak partisi

Gençlerin Kemeraltı’na ilgisini artırmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi 31 Ocak’ta bir grafiti etkinliği ve sokak partisi düzenliyor.

TÜSTAV İzmir’de 100. yılında Mustafa Suphi ve TKP paneli düzenledi

TÜSTAV İzmir’de 100. yılında Mustafa Suphi ve TKP paneli düzenledi

TÜSTAV “100.yılında Mustafa Suphi ve TKP'nin kuruluşu” başlıklı etkinlik dizisinin ilkini dün İzmir'de gerçekleştirdi.

İGC ve EGEÇEP'ten basın kartları iptal edilen gazetecilere destek

İGC ve EGEÇEP'ten basın kartları iptal edilen gazetecilere destek

İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve EGEÇEP, basın kartlarının iptal edilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yeni köşe yazarlarımız yarından itibaren Evrensel Ege'de

Yeni köşe yazarlarımız yarından itibaren Evrensel Ege'de

Evrensel Ege Sayfaları, kadrosuna kattığı önemli köşe yazarlarıyla yoluna güçlenerek devam ediyor. İlk köşe yazısı yarın yayınlanacak.