İzmir Emek Gençliği tüm İzmirlilere Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem için yurttaşlarla dayanışma çağrısı yaptı. İzmir Emek Gençliği adına konuşan Yunus Alpergün Elazığ ve Malatya'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin etkilerinin hala devam ettiğini ve deprem bölgesindeki yurttaşlarımıza destek olunması gerektiğini söyledi.

"Bilim insanlarının depremden çok önce yaptığı uyarılara rağmen alınmayan tedbirler, çarpık kentleşmenin yıkıcı etkileri, bina kat sayılarının düzensizliği, toplanma alanlarının yağmalanması can kaybı ve hasarların en önemli nedenleridir ve iktidar hala tercihini bu yağmadan, talandan yana kullanmaktadır" diyen Yunus Alpergün "Bu bağlamda kendisine ihanet edilen kentlerde yaşanan doğal afetlerin sonuçlarını yurttaşlar felaket olarak yaşamaktadır" ifadelerini kullandı.

"DEPREM DEĞİL RANT ÖLDÜRÜR"

"Kızılay'ın depremin hemen ardından yaptığı bağış çağrısı ise afet günleri için gerekli olan paranın bile iktidarın elinde eriyip gittiğinin göstergesi olmakla birlikte, deprem değil rant öldürür sözünün tekrar tekrar anlam kazandığını görmekteyiz" diyen Yunus Alpergün "Afet bölgesindeki yurttaşlarımızın yaşadığı sıkıntı ve zorluklara ortak olmak, onlara destek olmak ve bu zor dönemi birlikte atlatmak hepimizin dayanışmasıyla mümkün olacaktır. Bu dayanışma için tüm İzmir halkını ve gençleri deprem bölgesindeki yurttaşlarımıza destek olmaya çağırıyoruz." diyerek sözlerini sonlandırdı.

Kampanya süresi boyunca mont, bot, battaniye, çadır, yiyecek gibi birçok malzemeye ihtiyaç duyulduğunu belirten Alpergün gönderilecek malzemelerin Emek Partisi Bornova İlçe binasında toplanılacağını ve iletişim kurmak için sosyal medya hesaplarından ve irtibat numaralarından iletişime geçilebileceğini bildirdi.

Fotoğraf: MA

YARDIM MALZEMELERİNİN ENGELLENMESİ PROTESTOSUNA ENGEL

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl Örgütü Konak’ta bulunan Eski Sümerbank önünde, Elazığ depreminin ardından toplanan yardım malzemelerinin engellenmesine ilişkin açıklama yapmak istedi ancak açıklama polis tarafından engellendi. Kitlenin etrafını saran polis slogan atılması halinde eyleme müdahale edileceğini söyledi. Polis ayrıca sadece HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay'ın açıklama yapabileceğini söyledi. 'Kanala değil depreme bütçe' yazılı pankartı yırtmak isteyen polisi HDP’liler engelledi. Tek başına açıklama yapmayı reddeden İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay ve HDP İzmir İl örgütü yöneticileri, Çankaya’da bulunan il binasına kadar toplu olarak yürüdü. Polis kitleyi bina girişine kadar takip etti.

"HDP ABLUKAYA ALINMAK İSTENİYOR"

İl binasına gelindikten sonra açıklama yapan İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, yapmak istedikleri açıklamanın hukuksuz bir şekilde engellendiğini söyledi. Polisin HDP’yi sokakta ablukaya almak, sindirmek istediğini vurgulayan Kemalbay, “Biz salon toplantılarını, açıklamalarını reddediyoruz. Biz sokakta olmaya devam edeceğiz” dedi.

"KAYNAKLAR KANALA DEĞİL HALKA AKTARILSIN"

“Elazığ depremi deprem tartışmalarını bir kez daha gündeme getirdi." diye devam eden Kemalbay, "Depremde ölen canlarımız ihmal ve sistemin kurbanıdır. Türkiye bir deprem ülkesi ama bu bilinçle değil kâr ve rant hırsıyla yönetiliyor. Kanal İstanbul Projesi, ekolojik yıkım projesidir. İktidar deprem için, kanallara bütçe aktarıyor. Biz buna itiraz ediyoruz. Kaynakların halkın canını koruyacak önlemlerin alınması için kullanılmasını dile getirecektik. Fakat İzmir Valiliği tarafından hukuksuz bir şekilde engellendik. İzmir Valiliği bilsin ki eylemlerimizi yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

DEMOKRASİ GÜÇLERİNE DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Kemalbay’ın ardından söz alan HDP İzmir İl Eş Başkanı Kadir Baydur da “İçişleri Bakanı belli ki her nerede olursa olsun HDP’yi engellemek istiyor. Partimize yönelik ciddi bir engelleme söz konusu. Buna karşın başta İzmir halkı olmak üzere tüm demokrasi güçlerini dayanışmaya çağırıyoruz” dedi. (İzmir/EVRENSEL)