28 Ocak 2020 14:25

Köylerdeki depremzedeler: Yardım seferberliği başlamış ancak bize bir şey gelmedi

Elazığ'ın Sivrice'ye bağlı köylerdeki yurttaşlar, yıkılma tehlikesinden kaynaklı evlerine giremiyor. Yardımın hala ulaşmadığı köylüler, “Yardım seferberliği başlamış, ancak bize bir şey gelmedi” dedi.

Sivrice köyünde bir depremzedenin evindeki çatlaklar

Fotoğraf: MA

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    Elazığ’da 24 Ocak günü saat 20.55’te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yurttaşların yaşadıkları mağduriyet sürüyor. Depremden en çok etkilenen Sürsürü ve Mustafa Paşa Mahallesi’nde yıkılan 3 binanın enkazı altında kalan yurttaşların çıkarılmasıyla birlikte arama-kurtarma çalışmaları sona ererek, enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı. Depremde şu ana kadar 41 kişi yaşamını yitirdi, bin 607 kişi ise yaralandı.

    Yaşanan artçı depremler ve evlerinin yıkılması tehlikesi altında olan yurttaşlar, yaşadıkları tedirginlikten kaynaklı evlerine hala giremiyor. Hava sıcaklıklarının eksilerde olduğu kentteki yurttaşların ısınma sorunu ise sürüyor. Depremden kent merkezinin yanı sıra depremin merkez üssü olan Sivrice’ye bağlı köyler de ciddi oranda etkilendi. Deprem, köylerdeki evlerde ciddi hasara ve yıkıma neden oldu.

    "ÇADIR YERİNE KALICI ÇÖZÜM BULUNSUN"

    Malatya sınırlarıyla bitişik olan Duygulu ve Tarlatepe’nin yanı sıra çevredeki birçok köy depremden ciddi oranda zarar gördü. 50 hanelik Duygulu köyünde, herhangi bir ev yıkılmadı ancak tüm evlerde çok ciddi oranda hasar meydana geldi. Duvarlarında büyük çatlakların oluştuğu evlere ise kimse giremiyor. AFAD tarafından yurttaşlara verilen çadırlarda yaşamını sürdüren köylüler, havanın eksilere düşmesi nedeniyle ısınma sorunundan şikayetçi. Köylüler, yetkililerden bir an önce çadır yerine kalıcı bir çözüm bulunmasını talep ediyor. 

    "İÇERİ GİRDİĞİMİZDE EV SALLANIYOR"

    Yıkılan evin olmadığı, ancak tüm evlerin hasar gördüğü bir başka köy ise Tarlatepe köyü. Bu köye şu ana kadar herhangi bir yardım götürülmedi. 37 hanenin köyde olduğunu söyleyen Ramazan İndibay, evlerinin oturulamaz halde olduğunu belirterek, "Duvarlar gitti gidecek. İçeriye girdiğimizde ev sallanıyor. Korkuyoruz içeriye girmeye" diyerek yaşadıklarını anlattı.

    Sivrice köyünde bir depremzedenin evindeki çatlaklar

    Fotoğraf: MA

    "YARDIM ULAŞMADI"

    Bugüne kadar kendilerine herhangi bir yardımın yapılmadığını aktaran İndibay, "Yardım seferberliği başlamış, ancak bize bir şey gelmedi. Kimse bizim kapımızı çalmamış. Çok zor durumdayız. Evin tamiri için yardım bekliyoruz, sıkıntılarımız giderilsin. Ekonomik kriz vardı, şimdi de deprem vurdu. Perişan bir durumdayız. Elimize hiçbir yardım ulaşmadı" dedi.

    Depremin yaşandığı günün akşamında annesi için İstanbul'dan Duygulu köyüne gelen Burhan Dengiz, hasar gördüğünden kaynaklı evlere girme şanslarının olmadığını dile getirerek, "Şu an çadırlarda yaşıyoruz. Isınma problemimiz var. Havalar soğuk ve hastalandık. Hemen hemen herkes hastalandı. Yıkılan evler yok ama hasarlı ev çok" diye konuştu. 

    "ÇADIRLARDA UZUN SÜRELİ KALAMAYIZ"

    Köyde hayvancılık ve çiftçilikle uğraştıklarını dile getiren Bekir Dengiz de, köyden geçici bir süreliğine ayrılmak zorunda kaldıklarını söyledi. Hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düştüğünü aktaran Dengiz, ekonomik durumlarının iyi olmadığını belirterek, şunları söyledi: "Evlerimizin dış cephesinde pek fazla hasar yok ama evin iç duvarları yıkılmış. Evlerimiz yıkılmak üzere. Evlerimize girmemiz imkansız. Bu çadırlarda uzun süreli kalma durumumuz yok. Bir an önce kalıcı bir şekilde çözüm bulunmalıdır.”

    MA MUHABİRLERİNİN ÇEVRİMTAŞ KÖYÜNE GİRİŞİ ENGELLENDİ

    MA'dan Mehmet Şah Oruç ve Lezgin Akdeniz'in Duygulu köyünden evlerin ve ahırların tümünün yıkıldığı Çevrimtaş köyüne gidişi ise köy çıkışında bulunan askerler tarafından engellendi. (MA)

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