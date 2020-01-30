30 Ocak 2020 14:16

Mardin Belediyesi, usülsüzlüğü Cumhurbaşkanı’nın ziyareti ile savundu

Mardin Büyükşehir Belediyesi kayyumu Sayıştay raporlarına yansıyan bazı usülsüzlükleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kente yaptığı ziyaretle savundu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi önünde çok sayıda polis barikat kurmuş.

Fotoğraf: MA

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    Sayıştay denetimine takılan Mardin Büyükşehir Belediyesinin kayyum yönetimi, usulsüzlük tespit edilen işlerden bazılarını AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kente yaptığı ziyaretlerle savundu.

    Sayıştay Başkanlığı tarafından Mardin Büyükşehir Belediyesinin kayyum yönetiminde olduğu 2018 yılına dair hazırlanan raporda belediyenin 38 milyonluk 16 ihaleyi “mevzuata aykırı” yaptığı, araç kiralamalarını da seçim öncesi usulsüz yaptığı ortaya çıkmıştı. Toplamda 8 başlıkta usulsüz işlemlerin tespit edildiğinin yer aldığı raporda doğal gaz çalışmaları, yol yapım işleri ve daha birçok konuda Sayıştay Başkanlığınca eksikler tespit edildi. Sayıştay tarafından Belediyeye sorulan sorulara verilen cevapların yanı sıra raporun satır aralarında ilginç detaylar da dikkati çekti.

    MUHASEBECİNİN SERTİFİKASI YOK

    Sayıştay Raporu'na göre belediyede kurulması gereken, “İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu” oluşturulmazken, kurumda İç Denetçi Başkanı olmasına rağmen iç denetçi bulunmamakta. Belediyenin en önemli birimlerinden olan muhasebe bölümünde kayyım atanmasının ardından görevlendirilen Defterdarlık Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü personelinin ise muhasebe sertifikası bulunmamakta.

    Yine Mardin Büyükşehir Belediyesinin Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) yönetiminde olduğu sırada hazırlanan 2015-2019 Stratejik Planı’nın mevzuata uygun bir şekilde hazırlandığı ve uygulamaya konulduğu belirtilen raporda, belediyenin kayyım yönetiminde olduğu 2018 yılı bütçesinin Stratejik Plana uygun belirlendiği ancak bütçenin nasıl harcandığını gösterecek olan Faaliyet Raporu’nun hazırlanmadığına yer verildi. Raporda bundan dolayı belediyenin kayyım yönetiminde olduğu 2018 yılında mevzuatın gerektirdiği hususları tam olarak yerine getirmediğine yer verildi.

    ÖNCE İŞ SONRA İHALE

    Raporda en fazla üzerinde durulan hususların başında gelen belediyenin 31 Ağustos 2018 tarihli araç kiralama işleminin belediye iştiraki Kent AŞ ile protokol imzalanmak suretiyle yapılmasının “kanuna aykırı olduğu” belirtilirken, söz konusu 121 aracın kiralanmasına dair belediye yetkililerinin cevabı itiraf niteliğinde. Belediye, Sayıştay yetkililerine verdiği cevapta; “…Bahse konu hizmet alımının 4734 Sayılı KİK Kanunun 3.maddesinin (a) ve (z) bentleri arasında düzenlenen istisnalar arasında sayılmadığının anlaşılması üzerine ivedi olarak aynı sayı ve özellikte araç için ihaleye çıkılmış ve 2019/99985 İKN’lu Araç Kiralama Hizmet Alımı ihalesi sonuçlandırılarak 12.03.2019 tarihinde sözleşme akdedilmiştir” denildi. Cevabın devamında ise, “Kamu zararı oluşmadığı, aksine kamu yararı oluştuğu” iddia edildi. Ancak Sayıştay Raporunda bu cevap üzerine Kamu İhale Kurumunun sitesinde bahsedilen tarih ve sayıya ait bir ihalenin olmadığına yer vererek, belediye yetkililerini suçüstü yakaladı.

    CUMHURBAŞKANI’NIN ZİYARETİNDEN DOLAYI

    Raporda belediye tarafından yapılan "Mardin Yeşilli İlçesi Meydan Düzenlemesi Yapım İşi"nin “pazarlık” usulü ile yapılmasının mevzuata aykırı olduğu belirtilirken, konuya dair belediyenin vermiş olduğu cevapta da “Sayın Cumhurbaşkanımızın Yeşilli İlçesini ziyaretlerinden dolayı Yeşilli İlçesi Kent Meydanının atıl vaziyette olması ve çöp tepelerinin oluşmasından dolayı Yeşilli Belediyesinin talebi ve Sayın Valimizin talimatıyla Yeşilli İlçesindeki atıl durumda olan alanın meydan projesi planlanarak acilen yapılması… bahse konu alanın yapılması halinde Yeşilli İlçesinin Kentsel İmaj Kalitesinin yükseleceği öngörülmesi nedeniyle 21/b pazarlık usulü ile ihale yapılmıştır” diye savunma yapıldı.

    BELEDİYENİN “TERÖR” SAVUNMASI KANUNA AYKIRI

    Belediyenin ihalelerde “pazarlık” usulüne başvurmasına en fazla “Açık ihale yöntemiyle ihale yapılması durumunda ihale üzerinde bırakılan istekli firmaların güvenlik soruşturması sonucu teröre iltisaklı veya terörle irtibatlı olma ihtimalleri” gerekçesini sunduğu belirtilen raporda, belediyenin gerekçesinin kabul edilmesinin mümkün olmadığına yer verildi. Raporda söz konusu durum ile ilgili “Zira böyle bir durumun ortaya çıkıp çıkmayacağı sadece bir ihtimal olup gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli olmayan bir ihtimal öne sürülerek Kamu İhale Kanunu’nun öngördüğü temel ihale usullerini öncelikle uygulamamak Kanunun temel ilkelerine ve ruhuna aykırıdır” ifadeleri kullanıldı.

    FİRMAYA ÖZEL DÜZENLEME

    Raporda en dikkat çeken bulgulardan biri ise, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde Akmercan Mardin Doğal Gaz Dağıtım San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılacak doğalgaz çalışmalarında meydana gelecek tahribatın karşılanması konusu oldu. Rapora göre belediyenin Akmercan isimli firma ile yaptığı protokolde kazı alanı genişliğinin 50 cm olduğu yerde bozulan yerlerin belediye tarafından yapılmasına dair protokol imzalandı. Düzenlenen tüm hakkedişler de 50 cm’lik kazı alanı olarak düzenlendi. Sayıştay yetkilileri konuya dair yerinde fiili ve fiziki inceleme yaptıklarını ve kazı alanının standart genişliğinin 100 ila 200 cm olduğunu, kimi yerlerde 200 cm’yi de geçtiğini tespit ettiklerini belirtti. Belediye bu konuya dair ise, “Bundan sonra daha dikkat edilecektir” demekle yetindi. (Mardin/MA)

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