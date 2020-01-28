Diyanetin üniversitesini belediye inşa etti: Hukuksuz inşaatın bedeli 6.6 milyon TL

Meltem AKYOL

İstanbul

Sayıştay, AKP’li Ümraniye Belediyesine ilişkin 2018 yılı denetim raporunu tamamladı. Raporda bir dizi usulsüzlük sıralandı. Rapora göre, Ümraniye Belediyesi, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kurulan 29 Mayıs Üniversitesinin Ümraniye’de inşaat ettiği kampüsündeki ana bina yapımını hukuka aykırı biçimde üstlendi. Sayıştay raporunda bu işlemle kamunun ne kadar zarara uğratıldığı bilgisi yer almadı. Gazetemize konuşan Ümraniye Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Ali Kılıç, bu usulsüzlüklerle belediyenin 7 milyon TL zarara uğratıldığını söyledi.

USULSÜZLÜK VAR, RAKAM YOK

İstanbul Ümraniye Belediyesi 2018 yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda bir dizi usulsüzlük sıralandı. “Kuruma ait kira alacakların mevzuata mevzuata aykırı olarak yapılandırılması, ecrimisil (haksız işgal tazminatları) bedellerinin eksik hesaplanması, idarece satın alınan kitaplar için taşınır işlem fişi düzenlenme, taşınmazın bedelsiz olarak spor kulübüne tahsis edilmesi ve belediyenin özel üniversitenin binasını yapması” gibi usulsüz işlemlerle belediyenin ne kadar zarara uğratıldığı ise raporda yer almadı.

ÖZEL ÜNİVERSİTENİN İNŞAATINI BELEDİYE YAPMIŞ

Rapordaki en tartışmalı bölüm ise Ümraniye Belediyesinin, 29 Mayıs Üniversitesinin ana bina inşasının mevzuata aykırı olarak üstlenmesi oldu. 2018 yılında Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın mütevelli heyeti üyesi olduğu 29 Mayıs Üniversitesi, söz konusu yıl İnkılap Mahallesi’nde yeni kampüs inşaatına başladı. Ümraniye Belediyesi, Türkiye Diyanet Vakfına ait 29 Mayıs Üniversitesine 17 bin metrekare kapalı alana sahip ana bina inşaatı gerçekleştirdi.

"VAKIF ÜNİVERSİTELERİ MALİ VE İDARİ AÇIDAN KAMU KURUMU DEĞİL"

Söz konusu inşaat, Belediyenin görev ve sorumluluk alanı dışında olan bu işlem Sayıştay raporuna usulsüz işlem olarak girdi. Belediye, özel üniversitenin kamu kurum ve kuruluşu olduğunu savunsa da Sayıştay, “Vakıf üniversitelerini mali ve idari açıdan kamu kurum ve kuruluşu gibi değerlendirmek mümkün değildir” değerlendirmesinde bulundu. Belediye, rapora ilişkin yanıtında yapılan işin Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesine dayanılarak yapıldığını ve yapılan işin hukuka uygun olduğunu savundu. Sayıştay ise, “Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesinin uygulanması açısından kamu kurum veya kuruluşu statüsüne haiz olmayan vakıf üniversitesine ait bina inşaatının belediye tarafından üstlenilmesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır” dedi. Ancak raporda bununla belediyenin, dolayısıyla kamunun ne kadar zarar uğratıldığı da yer almadı.

RAKAM SAYIŞTAY’IN TEBLİĞİ İLE ORTAYA ÇIKTI: 6.6 MİLYON TL

Ümraniye Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Ali Kılıç, Sayıştay’ın 3 kalemde toplamda 6.6 milyon TL tutarında usulsüzlük tespit ettiğini ve bunun için belediye Meclis üyelerinden savunma istediğini söyledi. Kılıç, “Muhtarlara yapılan yardım, kaymakama konut tahsisi ve 29 Mayıs Üniversitesinin inşaatının üstlenmesi başlıklarında savunma istedik. Burada 29 Mayıs Üniversitesi inşaatının üstlenilmesi dolayısıyla ile 6 milyon 670 bin lira kamunun zarar uğratıldığı belirtildi” dedi.

CHP’li Meclis üyeleri olarak 29 Mayıs Üniversitesi inşaatının üstlenilmesinin yanlış olduğunu söylediklerini ve önergeye ret oyu verdiklerini belirten Kılıç, “Bu belediyenin görevinin dışında bir işlem dedik, belediyenin üniversite yapma yükümlülüğü yok, üstelik bu özel üniversite. Bunu yapamazsınız dedik, ama buna rağmen oy çokluğu ile kabul edildi” diye konuştu.

AKP’Lİ BELEDİYE BAŞKANI VE ERDOĞAN’A YAKIN İSİMLER ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNDE

Belediye’nin bina yapımını üstlendiği 29 Mayıs Üniversitesinin mütevelli heyetinde dikkat çekici isimler var. Eski AKP’li Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın yanı sıra, 29 Mayıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Tayyar Altıkulaç, 13. Diyanet İşleri Başkanı ve AKP kurucu üyesi olarak öne çıkıyor.

Beykoz’da Göksu Kasrı’nın kalıntılarının bulunduğu arkeolojik kazı alanında ‘müze yapacağım’ diye kiraladığı araziyi ‘nargile kafe’ yapan Remzi Gür de üniversitenin mütevelli heyeti üyesi. 10 işçinin iş cinayetinde can verdiği Torunlar GYO’nun sahibi Aziz Torun da mütevelli heyeti üyesi. Yargı sürecinde Aziz Torun herhangi bir ceza almamıştı.

İŞ YERLERİNİN YÜZDE 56’SI RUHSATSIZ!

Ümraniye Belediyesinin ruhsat verme yetkisi kapsamında bulunan 32 bin 749 işyerinden sadece 14 bin 332 adedinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunuyor. Raporda, 18 bin 417 adet işyerinin ruhsatsız olarak faaliyetlerine devam etmesinin gelir kaybına neden olduğu vurgulandı.

BELEDİYE "SEHVEN" DEDİ AMA

Sayıştay raporunda ecrimisil (haksız işgal tazminatları) bedellerinin eksik hesaplanması nedeniyle de gelir kaybı oluştuğunu kaydetti. Belediye ise buna ilişkin savunmasında eksikliğin ‘sehven’ olduğunu ifade etti. Ancak Sayıştay, kuruma ait 140 taşınmazın ve 224 bin 789 metrekare yeşil alanın işgal altında olduğunu belitti, üstelik bu alanlarla ilgili herhangi bir tahliye işlemi yapılmadığını ve bu taşınmazlar üzerindeki hukuksuz kullanım ecrimisil alınmak suretiyle sürekli hale geldiğini ifade etti.

Bir diğer usulsüzlük başlığı ise idarece satın alınan kitaplar için taşınır işlem fişi düzenlenmemiş olması. Taşınır Mal Yönetmeliği’ne göre satın alınan tüm taşınır mallar için taşınır işlem fişi düzenlenmesi gerekiyor.

SPOR KULÜBÜNE BEDELSİZ BİNA TAHSİS EDİLDİ

Belediye taşınmazlarının ihale yoluyla kiralama yöntemine gidilmesi gerekirken Ümraniye Belediyesi bu hükümleri hiçe sayarak Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğünden kiralanan Ümraniye Şehir Ormanı D tipi Mesire alanı içerisinde kalan stadyumu, Ümraniye Spor Kulübü’ne bedelsiz olarak tahsis etti. Kulüp tarafından verilen bir dilekçe ile tahsisin gerçekleştiğini belirten Sayıştay bunun hukuksuz olduğuna dikkat çekti. İşlemi kabul eden belediye, tahsis işleminin belediye Meclis kararı ile yapıldığını belirtti.

MARDİN KAYYUMU SEÇİMDEN HEMEN ÖNCE 2 MİLYON 165 BİN LİRAYA ARAÇ KİRALAMIŞ

Sayıştay raporlarında Mardin’de kayyumun yerel seçimlere 19 gün kala, ihalesiz bir şekildi 2 Milyon 165 bin liralık araç kiralama yaptığı ortaya çıktı.

12 Mart 2019 tarihinde ihalesiz bir biçimde sözleşme yapıldığını ortaya çıkaran Sayıştay’ın denetimde ‘Siz neden ihale açmadınız? 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre açmanız lazım’ sorusuna ise kayyum ‘Biz ihale yaptık daha sonra protokol ile verdik’ cevabını verdi.

Bunun üzerine Sayıştay ‘Kiralama ihalesi işinin protokol yapılmak suretiyle belediye şirketlerine yaptırılması mümkün değildir’” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada kayyumların hem demokrasiye hem de halka zarar olduğunu ifade ederek: “Kayyumlar halkın parasını yandaşlara dağıtıyor. Mardin’de yaşanan olay büyük rezalet. Sayıştay, raporunda araç kiralama işi ile ilgili, söz konusu işlerin Kamu İhale Kanunu’na göre ihaleye çıkılmaksızın, protokol yapılmak suretiyle belediye şirketlerine yaptırılması mümkün değildir diyor. Yine Sayıştay ‘Kamu İhale Kurumu internet sitesinden yapılan sorgulamada böyle bir ihaleye rastlanmamıştır’ demiş. Bu ülke ihaleye fesat karıştıranları, yandaşa peşkeşi gördü, ülke değerlerinin yok pahasına satılmasını gördü ama ihaleye fesat karıştırmayı aşarak direk fesatlıkla Sayıştay’ı kandırmaya çalışan yönetimi görmemişti. AKP ile o da oldu” dedi.

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