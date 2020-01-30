Diyarbakır kayyumu DEDAŞ yatırımını belediye kasasından karşıladı: 1.6 milyon TL!

Uğur ZENGİN/ İnanç YILDIZ

İstanbul/Diyarbakır

Sayıştay, 2018 denetimleri kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini inceledi. Söz konusu yılda kayyum yönetiminde olan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde enerji şirketlerine ‘güzellik’ yapıldı. 2013 yılında özelleştirilen Dicle Elektrik’in yaptığı 1 milyon 644 bin 217 TL tutarında yatırım belediyenin kasasından karşılandı. Hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim faaliyetinde bulunan şirketlerden her yıl alınması gereken elektrik üretim lisans harçlarını da tahsil etmeyen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, şehirde kaç adet hidroelektrik kaynaklı elektrik üretim tesisin bulunduğunu dahi bilmiyor!

ÖZEL ŞİRKET DİCLE ELEKTRİK TRAFO DİKTİ, BELEDİYE ÖDEDİ

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2013 yılında özelleştirilen Dicle Elektrik Dağıtım AŞ’nin 2018 yılı içinde 17 adet, 2014 yılından beri toplam 39 adet ve güncellenmemiş 1 milyon 644 bin 217 TL tutarında yatırımın giderlerini karşıladı.

4 YILDA BELEDİYE KASASINDAN ŞİRKETE 2.3 MİLYON TL AKMIŞ

Sayıştayın belediyeden savunma istemesi üzerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2014-2018 döneminde yapılan 62 adet trafonun maliyet çalışmasının yapılmış olduğu, toplamda 2 milyon 304 bin 761 TL yatırım giderlerinin tahsilatı ve trafoların devri için Dicle Elektrik’e talep iletti. Ancak şirket yazıya cevap vermedi.

SAYIŞTAY, ‘FAİZİ İLE AL’ DEDİ

Şirketin talebe cevap vermemesi üzerine, “Bulguda belirtilen mevzuat gereğince, gerçekleştirilen dağıtım tesis giderlerinin, ilgili şirketle uzlaşılan güncellenmiş maliyet tutarları üzerinden tahsil edilmesi gerekir” diyen Sayıştay, gerekli takibatın yapılıp yapılmadığını takip eden denetimlerde izleyecek.

2013’TE ÖZELLEŞTİRİLMİŞTİ

Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (Dicle EDAŞ) özelleştirme ihalesini 387 milyon dolarla İşkaya Doğu Ortak Girişim Grubu 2013 yılında kazanmıştı.

ŞİRKETLER LİSANS HARCI ÖDEMEDİ

Diyarbakır’da 4’ü kamu kuruluşuna, 3’ü özel şirketlere ait 7 hidroelektrik santrali, Büyükşehir Belediyesine ödemesi gereken harcı ödemedi.

BELEDİYE, HARÇ ALMASI GEREKEN ŞİRKETLER TESPİT DAHİ ETMEDİ

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi harç alması gereken şirketleri tespit dahi etmedi. İl sınırları içerisinde kaç tane hidroelektrik kaynaklı elektrik üretim tesisinin bulunduğunun tespit etmeyen belediyenin, bu santrallerden hangilerinin özelleştirme bedeli, lisans ihale bedeli ve su kullanım bedeli ödediği hangilerinin ödemediğini bilmediği de ortaya çıktı.

BELEDİYE ŞİRKETLERİ EPDK’DEN ÖĞRENECEK

Belediye, Sayıştay incelemesi üzerine Enerji Piyasası Düzenlenme ve Denetleme Kurumu Başkanlığına, Diyarbakır’da bulunan hidroelektrik santrallerinin isim, adres bilgi ve belgelerini sordu. Belediye, söz konusu belgelerin belediyeye iletilmesinin ardından çalışmalara başlanacağını belirtti.

2016 YILINDA KAYYUM ATANMIŞTI

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine, 1 Kasım 2016’da Etimesgut Kaymakamı Cumali Atilla kayyum olarak atanmıştı. Atilla, 31 Mart 2019 yerel seçimlerine kadar belediyeyi yönetmiş ve AKP adayı olduğu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde seçimi kaybetmişti. Mart ayında seçimi kazanan HPD’li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Selçuk Mızraklı ve Hülya Uyanık, 2019 Ağustos ayında görevden alınmış ve Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu belediyeye kayyum olarak atanmıştı.