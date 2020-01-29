ÇAYKUR genel müdürü özür dilemeye ve istifaya çağrıldı

Gençağa KARAFAZLI

Rize

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim ile muhtarlar arasında geçen hafta yaşanan tartışmaların yankıları sürüyor. Muhtarlar, kendilerini makamdan kovuğunu iddia ettikleri Alim’i özür dilemeye ya da görevinden istifa etmeye çağırdı. Alim ise muhtarların kendisine yönelik hakaret ve tehditlerde bulunduklarını söyleyerek kendisinin mağdur olduğunu öne sürdü.

Rize Muhtarlar Federasyonu Başkanı Tuncay Maşalacı önderliğinde Alim’i makamında ziyaret eden köy ve mahalle muhtarları dernekleri başkanları arasında yaşanan gerilimin çay alım yerlerine ilişkin taleplerin iletildiği sırada yaşanıldığı öğrenildi.

İsmini açıklamak istemeyen muhtarlardan biri olaya ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Makamında ziyarete gittiğimiz çay işletmeleri genel müdürümüze, çay alım yerlerimizde yaşanan sorunların yer aldığı bir dosya sunduk. Yaş çay taşıma işinin özelleştirilmesinin ardından bu işi yapan özel firmaların alım yerlerindeki sorunları da üslenmesini talep ettik. Çay yükleme paletindeki bozulma, elektronik terazideki arıza ve benzeri sorunlar oldu mu üretici bizi arıyor. Bunların parasını da muhtarlıklardan karşılamak zorunda kalıyoruz. ‘Bu iş muhtarlıklara kalmasın’ dedik. Sayın Müdür’ümüz Alim bey ise bize ‘Bana ne alım yerinden o zaman kapatın’ şeklinde agresif bir tepki gösterdi. Arkadaşlarımız ise kendisine ‘Bu alım yerlerinin kapısında ÇAYKUR yazıyor nasıl kapatırız’ karşılığını verdiler.”

ZİRAAT ODASININ KESİNTİLERİ DE TARTIŞMA YARATTI

Bir başka ziyaretçi muhtarlardan biri de ziraat odalarının kesintileriyle ilgili soru soran muhtarla Genel Müdür Alim arasında da gerilim yaşandığına dikkat çekti: “Muhtar arkadaşımız ‘Ziraat odaları müstahsilden yılda milyonları kesiyor ama bir şey yapmıyor. Bu kesintileri siz üreticilerin cüzdanından yapıyor ziraat odalarına aktarıyorsunuz. Bu durumun ÇAYKUR ile ilişkisi nedir?’ sorusuna müdür bey, ‘Bana ne ziraat odalarına gidin onlara sorun benle ne alakası var?’ şeklinde çok sert cevaplar verdi. Bu durum karşısında ortalık iyice gerildi. Muhtar arkadaşlarımız ÇAYKUR’un ‘DİDİ’ fabrikasının bölgede yapımı ile ilgili de sorular sordular, bilgi edinmek istediler. Ancak müdür beyin agresif ve nezaket kurallarına aykırı bulduğumuz tavrı sürdü.”

"BU MAKAM SENİN DEĞİL, ANAMIN, EŞİMİN EMEĞİ!"

Müdürün tavrı karşısında arkadaşlarından birinin kalkarak müdüre “Bu makam senin değil. Bu makama oturuyorsan anamın, eşimin çocuğumun emeği ile verdiği vergiler sayesindedir. Bize böyle davranamazsın” şeklinde tepki gösterdiğini belirten muhtar, yaşanan sözlü tartışma sonrası ortamın daha da gerildiği bilgisini verdi.

"ÖZRÜ BİLE KABUL ETMEDİ" İDDİASI

Muhtarlardan biri de sonrası gelişmeleri şöyle özetledi: “Muhtar arkadaşlarımızın moralleri oldukça bozulmuştu. Federasyon Başkanımız Tuncay Maşalacı da olayın daha da büyümemesi için ‘Hadi arkadaşlar çıkıyoruz’ diye seslendi. Arkadaşlarım makam odasından çıkarken bir muhtar arkadaşımız genel müdüre, ‘Sayın müdürüm arkadaşlarımız belki yanlış bir davranışta bulunmuştur ben arkadaşlarım adına özür dilerim’ dedi. Bu özrün hemen ardından müdür bey çok sert bir şekilde ‘Ne özrü diliyorsunuz? Burası özür dileme makamı değil, sizi kabul edende kabahat. Benden hesap sormaya mı geldiniz?’ diyerek serzenişte bulunurken, güvenlik görevlisi olduğunu sandığımız kişiler geldi biz de makam odasını terk edip çıktık.”

VEKİLLER DEVREYE GİRECEK

Yaşanan gelişmeler sonrası muhtarlar, Federasyon Başkanı Tuncay Maşalacı’ya çağrıda bulunarak konuya ilişkin basın açıklaması yapılıp, Müdür Yusuf Ziya Alim’in kınanmasını istedi.

Çağrı sonrası bir araya gelen muhtarlar ortak bir metinde anlaşamadılar. Bazı muhtarlar Rize Milletvekili Muhammet Avcı ve Osman Bak’ı konu hakkında bilgilendirdi. Vekillerin konu ile ilgili Genel Müdür Alim ile görüşecekleri sözü verdiklerini ve konunun kapatılmasını istedikleri öğrenildi.

MÜDÜR ALİM: TEHDİT ETTİLER ÜZERİME YÜRÜDÜLER

Makamında muhtarlarla tartıştığı iddia edilen Çay İşletmeleri Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, muhtarları kovmadığını muhtarların kendisine hakaret ettiğini öne sürdü.

Muhtarlarla makamda bir tartışma yaşadıklarını doğrulayan Alim, muhtarların iddialarını yalanlayarak şunları söyledi: “Muhtar kardeşlerimiz makama gelir gelmez bana soru sormaya başladılar ve sorulan konuların kurumumuzla ilgili konular olmadığını kendilerine belirttim. Muhtarlar sorgu sualin ardından hakaretler ettiler. Bütün bu davranışların karşısında sessizliğimi korumama rağmen bir de üzerime yürüdüler. Ardından da makamdan ayrıldılar. Ben misafirlerimi ağırlamaya çalıştım ancak onlar hesap sorar bir tutum içerisinde bulundular. Muhtarları makamdan kovduğum iddiaları kesinlikle doğru değil böyle bir şey de olması mümkün değildir” dedi.

EMEP: ÖZELLEŞTİRME VE OTORİTERLİĞİN SONUCU

Emek Partisi (EMEP) Fındıklı İlçe Başkanı Hasan Zorlucan, genel müdür vekilinin muhtarlara karşı davranışını kınadığını belirterek, “Atanmış bir kişinin halkın seçtiği temsilcilerine davranışı demokrasinin değil otoriter rejimin göstergesidir. Muhtarlar kendilerine yapılan saygısızlığı kamuoyuna açıklamalılar” dedi.

Yaşananların aynı zamanda ÇAYKUR’un özelleştirme uygulamaları, kurumun yapması gereken hizmetleri vatandaşın sırtına yıkma tutumunun sonucu olduğunu belirten Zorlucan şu çağrıyı yaptı: “Yönetenle yönetilenler görüş alışverişi yapabilirler. Ancak yönetilenler örgütlü biçimde hareket ederlerse taleplerini kabul ettirebilirler. Özelleştirmeye karşı çay üreticileri birleşmeli, haklarını korumalı ve yeni haklar elde etmek için mücadele etmelidir.”

MUHTARLAR KİMDEN ÇEKİNİYOR?

Muhtarların bir an önce makamda neler yaşandığını Rize kamuoyuna açıklaması gerektiğini belirten CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz olaya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Rize’de bu olayı konuşmayan yok. Muhtarlar kimden? Neden korkuyorlar? Neden açıklama yapamıyorlar? Çekindikleri bir durum mu var? Bunu da bir vatandaş olarak bilmek isteriz. Bu söylemler doğru ise Müdür Alim’in acilen muhtarlardan tek tek özür dilemesi gerekir. Muhtarlar bu vatandaşların temsilcisidirler makama gelen hiçbir vatandaşı kovamazsınız.”