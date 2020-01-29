29 Ocak 2020 04:27

ÇAYKUR genel müdürü özür dilemeye ve istifaya çağrıldı

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim ve Alim'i makamında ziyaret eden köy ve mahalle muhtarları dernekleri başkanları arasında yaşanan gerilimin yankıları sürüyor.

Fotoğraf: Evrensel

  • ANASAYFA
  • EKONOMİ
    • Paylaş

    Gençağa KARAFAZLI
    Rize

    ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim ile muhtarlar arasında geçen hafta yaşanan tartışmaların yankıları sürüyor. Muhtarlar, kendilerini makamdan kovuğunu iddia ettikleri Alim’i özür dilemeye ya da görevinden istifa etmeye çağırdı. Alim ise muhtarların kendisine yönelik hakaret ve tehditlerde bulunduklarını söyleyerek kendisinin mağdur olduğunu öne sürdü.

    Rize Muhtarlar Federasyonu Başkanı Tuncay Maşalacı önderliğinde Alim’i makamında ziyaret eden köy ve mahalle muhtarları dernekleri başkanları arasında yaşanan gerilimin çay alım yerlerine ilişkin taleplerin iletildiği sırada yaşanıldığı öğrenildi.

    İsmini açıklamak istemeyen muhtarlardan biri olaya ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Makamında ziyarete gittiğimiz çay işletmeleri genel müdürümüze, çay alım yerlerimizde yaşanan sorunların yer aldığı bir dosya sunduk. Yaş çay taşıma işinin özelleştirilmesinin ardından bu işi yapan özel firmaların alım yerlerindeki sorunları da üslenmesini talep ettik. Çay yükleme paletindeki bozulma, elektronik terazideki arıza ve benzeri sorunlar oldu mu üretici bizi arıyor. Bunların parasını da muhtarlıklardan karşılamak zorunda kalıyoruz. ‘Bu iş muhtarlıklara kalmasın’ dedik. Sayın Müdür’ümüz Alim bey ise bize ‘Bana ne alım yerinden o zaman kapatın’ şeklinde agresif bir tepki gösterdi. Arkadaşlarımız ise kendisine ‘Bu alım yerlerinin kapısında ÇAYKUR yazıyor nasıl kapatırız’ karşılığını verdiler.”

    ZİRAAT ODASININ KESİNTİLERİ DE TARTIŞMA YARATTI

    Bir başka ziyaretçi muhtarlardan biri de ziraat odalarının kesintileriyle ilgili soru soran muhtarla Genel Müdür Alim arasında da gerilim yaşandığına dikkat çekti: “Muhtar arkadaşımız ‘Ziraat odaları müstahsilden yılda milyonları kesiyor ama bir şey yapmıyor. Bu kesintileri siz üreticilerin cüzdanından yapıyor ziraat odalarına aktarıyorsunuz. Bu durumun ÇAYKUR ile ilişkisi nedir?’ sorusuna müdür bey, ‘Bana ne ziraat odalarına gidin onlara sorun benle ne alakası var?’ şeklinde çok sert cevaplar verdi. Bu durum karşısında ortalık iyice gerildi. Muhtar arkadaşlarımız ÇAYKUR’un ‘DİDİ’ fabrikasının bölgede yapımı ile ilgili de sorular sordular, bilgi edinmek istediler. Ancak müdür beyin agresif ve nezaket kurallarına aykırı bulduğumuz tavrı sürdü.”

    "BU MAKAM SENİN DEĞİL, ANAMIN, EŞİMİN EMEĞİ!"

    Müdürün tavrı karşısında arkadaşlarından birinin kalkarak müdüre “Bu makam senin değil. Bu makama oturuyorsan anamın, eşimin çocuğumun emeği ile verdiği vergiler sayesindedir. Bize böyle davranamazsın” şeklinde tepki gösterdiğini belirten muhtar, yaşanan sözlü tartışma sonrası ortamın daha da gerildiği bilgisini verdi.

    "ÖZRÜ BİLE KABUL ETMEDİ" İDDİASI

    Muhtarlardan biri de sonrası gelişmeleri şöyle özetledi: “Muhtar arkadaşlarımızın moralleri oldukça bozulmuştu. Federasyon Başkanımız Tuncay Maşalacı da olayın daha da büyümemesi için ‘Hadi arkadaşlar çıkıyoruz’ diye seslendi. Arkadaşlarım makam odasından çıkarken bir muhtar arkadaşımız genel müdüre, ‘Sayın müdürüm arkadaşlarımız belki yanlış bir davranışta bulunmuştur ben arkadaşlarım adına özür dilerim’ dedi. Bu özrün hemen ardından müdür bey çok sert bir şekilde ‘Ne özrü diliyorsunuz? Burası özür dileme makamı değil, sizi kabul edende kabahat. Benden hesap sormaya mı geldiniz?’ diyerek serzenişte bulunurken, güvenlik görevlisi olduğunu sandığımız kişiler geldi biz de makam odasını terk edip çıktık.”

    VEKİLLER DEVREYE GİRECEK

    Yaşanan gelişmeler sonrası muhtarlar, Federasyon Başkanı Tuncay Maşalacı’ya çağrıda bulunarak konuya ilişkin basın açıklaması yapılıp, Müdür Yusuf Ziya Alim’in kınanmasını istedi.

    Çağrı sonrası bir araya gelen muhtarlar ortak bir metinde anlaşamadılar. Bazı muhtarlar Rize Milletvekili Muhammet Avcı ve Osman Bak’ı konu hakkında bilgilendirdi. Vekillerin konu ile ilgili Genel Müdür Alim ile görüşecekleri sözü verdiklerini ve konunun kapatılmasını istedikleri öğrenildi.

    MÜDÜR ALİM: TEHDİT ETTİLER ÜZERİME YÜRÜDÜLER

    Makamında muhtarlarla tartıştığı iddia edilen Çay İşletmeleri Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, muhtarları kovmadığını muhtarların kendisine hakaret ettiğini öne sürdü.

    Muhtarlarla makamda bir tartışma yaşadıklarını doğrulayan Alim, muhtarların iddialarını yalanlayarak şunları söyledi: “Muhtar kardeşlerimiz makama gelir gelmez bana soru sormaya başladılar ve sorulan konuların kurumumuzla ilgili konular olmadığını kendilerine belirttim. Muhtarlar sorgu sualin ardından hakaretler ettiler. Bütün bu davranışların karşısında sessizliğimi korumama rağmen bir de üzerime yürüdüler. Ardından da makamdan ayrıldılar. Ben misafirlerimi ağırlamaya çalıştım ancak onlar hesap sorar bir tutum içerisinde bulundular. Muhtarları makamdan kovduğum iddiaları kesinlikle doğru değil böyle bir şey de olması mümkün değildir” dedi.

    EMEP: ÖZELLEŞTİRME VE OTORİTERLİĞİN SONUCU

    Emek Partisi (EMEP) Fındıklı İlçe Başkanı Hasan Zorlucan, genel müdür vekilinin muhtarlara karşı davranışını kınadığını belirterek, “Atanmış bir kişinin halkın seçtiği temsilcilerine davranışı demokrasinin değil otoriter rejimin göstergesidir. Muhtarlar kendilerine yapılan saygısızlığı kamuoyuna açıklamalılar” dedi.

    Yaşananların aynı zamanda ÇAYKUR’un özelleştirme uygulamaları, kurumun yapması gereken hizmetleri vatandaşın sırtına yıkma tutumunun sonucu olduğunu belirten Zorlucan şu çağrıyı yaptı: “Yönetenle yönetilenler görüş alışverişi yapabilirler. Ancak yönetilenler örgütlü biçimde hareket ederlerse taleplerini kabul ettirebilirler. Özelleştirmeye karşı çay üreticileri birleşmeli, haklarını korumalı ve yeni haklar elde etmek için mücadele etmelidir.”

    MUHTARLAR KİMDEN ÇEKİNİYOR?

    Muhtarların bir an önce makamda neler yaşandığını Rize kamuoyuna açıklaması gerektiğini belirten CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz olaya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Rize’de bu olayı konuşmayan yok. Muhtarlar kimden? Neden korkuyorlar? Neden açıklama yapamıyorlar? Çekindikleri bir durum mu var? Bunu da bir vatandaş olarak bilmek isteriz. Bu söylemler doğru ise Müdür Alim’in acilen muhtarlardan tek tek özür dilemesi gerekir. Muhtarlar bu vatandaşların temsilcisidirler makama gelen hiçbir vatandaşı kovamazsınız.”

     

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Trelleborg grevi: Grev kazanımla sonuçlandı sınıf mücadelemiz sürüyor
    SONRAKİ HABER

    Batı Şeria ve Gazze'de binlerce kişi Trump'ın işgal planına karşı sokağa çıktı
    YAZARLAR
    Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    "Yenikapı ruhu"nun dışı mayınlı alan

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Şüphe

     M. Sinan BİRDAL
    M. Sinan BİRDAL

    Rusya'nın Libya politikası

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    İnsanlık halleri

     İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    'Kader-kaza' ile bölücülük arasında deprem tartışmaları

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    "FETÖ"nün "siyasi ayağı"

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    İnanılacağa inanmak

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Elazığ'dan yansıyan "sosyal fay hattı" ve toplumsal yıkım manzaraları!

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    2. Lig'in başka(n) takımları
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAMBanggood indirim kuponu
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Sayıştay’a takılan AKP’li Eyüpsultan Belediyesini çiftliğe çevirmişler
    Sayıştay’a takılan AKP’li Eyüpsultan Belediyesini çiftliğe çevirmişler

    Sayıştay’ın incelediği AKP’li Eyüpsultan Belediyesinde milyonlarca liranın akıbeti de birçok personelin görevi de belirsiz. Projesi olmayan ‘at çiftliği’ için kiralanan araziden sorumlular habersiz.

    ÇAYKUR genel müdürü özür dilemeye ve istifaya çağrıldı
    ÇAYKUR genel müdürü özür dilemeye ve istifaya çağrıldı

    ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim ve Alim'i makamında ziyaret eden köy ve mahalle muhtarları dernekleri başkanları arasında yaşanan gerilimin yankıları sürüyor.

    Sayıştay: Ankara Altındağ Belediyesi 1569 kaçak iş yerine göz yumdu
    Sayıştay: Ankara Altındağ Belediyesi 1569 kaçak iş yerine göz yumdu

    Sayıştay 2018 yılı denetim raporunda Ankara Altındağ Belediyesinin işyeri açma izni olmadan faaliyette bulunan işyerleri ile ilgili olarak idari para cezası uygulanmadığını tespit etti.

    Hürriyet'te işten çıkarılan Mesude Erşan: O köşeler kimseye kalmayacak
    Hürriyet'te işten çıkarılan Mesude Erşan: O köşeler kimseye kalmayacak

    Hürriyet gazetesinde 25 Ekim'de işten çıkarılan ve hala tazminatı verilmeyen Mesude Erşan'la Hürriyet'i, sendikanın etkilerini ve dayanışmayı konuştuk.

    Basmane’nin tarihi binaları yok olursa öyküler de yok olacak 
    Basmane’nin tarihi binaları yok olursa öyküler de yok olacak 

    Basmane’nin ‘arka mahalle’sinde gezdiğimiz Araştırmacı Yazar Orhan Beşikçi “Bu kentte yaşanmış öyküler çok, ancak sahip çıkmazsak, bu binalar yok olursa bu öyküler de yok olacak” diyor.

    Batı Şeria ve Gazze'de binlerce kişi Trump'ın işgal planına karşı sokağa çıktı
    Batı Şeria ve Gazze'de binlerce kişi Trump'ın işgal planına karşı sokağa çıktı

    Ürdün, Batı Şeria ve Gazze'de ABD'nin Ortadoğu Planı’nı protesto etmek için binlerce kişi meydanlara akın etti. 

    Trump'ın açıkladığı "Orta Doğu Barış Planı"na dünya ne dedi?
    Trump'ın açıkladığı "Orta Doğu Barış Planı"na dünya ne dedi?

    ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı ve İsrail'in işgaline destek veren "Ortadoğu Barış Planı"na dünya ne dedi?

    GÜNCELLENDİ
    Aksaray'da koronavirüs şüphesiyle hastanede olan 10'u Çinli 12 kişi taburcu oldu
    Aksaray'da koronavirüs şüphesiyle hastanede olan 10'u Çinli 12 kişi taburcu oldu

    Aksaray'da 'koronavirüs' şüphesiyle tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan 10'u Çinli turist 2'si Türk 12 kişi taburcu edildi.

    Dilge Güney'den çocuk kitabı: Mavi Yıldız
    Dilge Güney'den çocuk kitabı: Mavi Yıldız
    Özdemir Asaf kimdir? Eserleri neler?
    Özdemir Asaf kimdir? Eserleri neler?
    GÜNCELLENDİ
    Narmanlı Han’dan, akıl hastanesinde konsere: Murat Ertel
    Narmanlı Han’dan, akıl hastanesinde konsere: Murat Ertel
    Koronavirüs nedir? Nasıl önlem alınır?
    Koronavirüs nedir? Nasıl önlem alınır?
    Ömer Uluç için retrospektif bir yazı
    Ömer Uluç için retrospektif bir yazı
    Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın'la anlaştı
    Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın'la anlaştı
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Basmane’nin tarihi binaları yok olursa öyküler de yok olacak 
    Basmane’nin tarihi binaları yok olursa öyküler de yok olacak 

    Basmane’nin ‘arka mahalle’sinde gezdiğimiz Araştırmacı Yazar Orhan Beşikçi “Bu kentte yaşanmış öyküler çok, ancak sahip çıkmazsak, bu binalar yok olursa bu öyküler de yok olacak” diyor.

    Okumak!
    Okumak!

    Gazeteci-Yazar Y. Bekir Yurdakul bugünden itibaren her çarşamba, "Küçük Şeyler" isimli köşesiyle Evrensel Ege Sayfaları'nda olacak.

    Denizli'de karayollarında çalışan taşeron işçiler ücretlerini aldı 
    Denizli'de karayollarında çalışan taşeron işçiler ücretlerini aldı 

    Denizli’de dün sabah iş bırakma eylemi yapan işçiler, ödenmeyen maaşlarının bir kısmını aldı.

    Aydın'da AKP'li Bozdoğan Belediyesinde işçi kıyımı: 71 işçi işten atıldı
    Aydın'da AKP'li Bozdoğan Belediyesinde işçi kıyımı: 71 işçi işten atıldı

    Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde AKP’li Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş, “maliyet yüksekliği” ve “tasarruf" gerekçesiyle belediyede çalışan 71 işçiyi işten attı, işçiler belediye binası önünde eylem yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir'den Malatya ve Elazığ'a dayanışma eli uzatma çağrısı
    İzmir'den Malatya ve Elazığ'a dayanışma eli uzatma çağrısı

    İzmir'de Emek Gençliği ve HDP Elazığ'da yaşanan deprem sonrası mağdur olan depremzedeler için dayanışma çağrısı yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem
    Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem

    Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi, tedirgin olan vatandaşlar geceyi dışarıda geçirmeye hazırlanıyor.