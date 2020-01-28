4 ay geçti, hasarlı binalar yıkılmadı: Elazığ'da yaşanan Avcılar'da yaşanmasın

İstanbul Silivri açıklarında 26 Eylül 2019'da meydana gelen depremin hemen ardından yapılan hasar tespit çalışmalarında okulların da aralarında bulunduğu çok sayıda binada hasar tespit edildi. Yapılan incelemede 320 ağır hasarlı bina belirlendi. Binalardan büyük bölümü boşaltıldı. Ancak mühürlenen binaların yıkımı tamamlanmadı. Bazı hasarlı binalarda ise oturanlar bile var. Avcılar Denizköşkler Mahallesi Rüzgarlı Sokak'ta da bazı binalarda hasar oluştu. Sokakta bulunan iki bina ağır hasar nedeniyle mühürlenerek tahliye edildi. Ancak boşaltılan Şirin apartmanın bitişiğinde bulunan ve kolonlarında hasar oluşan 5 katlı Balkıran apartmanında ise yaşam ediyor. 10 daireli binada bazı daire sahipleri evlerini satışa çıkardı bazıları ise kiraya vererek buradan taşındı. Binanın bodrum katındaki gözle görünür hasar dairede yaşayanları tedirgin ediyor. Mahalle halkı da boşaltılan ancak yıkılmayan binalardan şikayetçi.

"BİZİ BİZE BIRAKTILAR"

Balkıran binasının kolonlarında çatlaklar oluştuğunu söyleyen Ahmet Güven, "Depremin ardından benim evim hasar gördü. Belediyeden yetkililer geldi ve ölçüm yaptı. Bana bir evrak vermeden 'başınızın çaresine bakın' dediler. Binamızın kolonlarında çatlaklar var. Kolonlar gitmiş. Bütün kolonların demirleri görünüyor. Korkuyoruz. Yan tarafımızda bulunan iki bina tahliye edildi. Neden yıkmadıklarını bilmiyorum. Bizi bize bıraktılar. Bina sakinleri yapmayı istiyor ama maliyeti yüksek. Bize biraz destek verilse yıkacağız. Çok korkuyoruz. Binada 10 daire var. Hasarlı bina iye bizim bina bitişik. Bizim binadan kiracılar kaçtı gitti. Yan binamız kaderine terk edildi. Maddi açıdan yaptıramıyorlar. Sadece benim binam değil, buradaki çoğu binada hasar var. Bizim binamız yan bina ile bitişik, önce geldiler yan binamızı kontrol ettiler ve mühür vurdular. Ertesi gün mührü kaldırdılar. Bizi bize bıraktılar. Bize de ister oturun ister oturmayın dediler. Ama yapacak bir şeyim olmadığı için oturuyoruz. Torunlarım var iki aile bir evde oturuyoruz" dedi.

“BİZİM DE KOLONLARIMIZDA CİDDİ ÇATLAKLAR MEVCUT”

Aynı binanın ikinci katında oturan Soner Bildirici ise “Burası ikiz bina, biz diğer tarafta oturuyoruz. Mühendisler geldi, binanın alt kolonlarına baktı. Oturabilirsiniz dediler. Müthiş derecede çatlaklar vardı. Binada yaşayanlar güvenemediler gittiler özel bir şirkete karot örneği aldırdılar. Bu özel şirket de 'burada kesinlikle oturamazsınız' dedi ve bina komple boşaltıldı. Bizim bodrum katımızda aynı şekilde çatlaklar mevcut. Bizim de bir can güvenliğimiz yok. Binayı yapan müteahhit aynı kişi aynı zaman yapılmış. Bizim de kolonlarımızda ciddi çatlaklar mevcut. Biz de özel bir şirkete başvuracağız. Çatlaklar mevcut, biz belediyenin gereken görevi yapmadığını düşünüyoruz. Neticede bu bir risk, hepimizin can güvenliği söz konusu. Korkuyoruz. Elazığ depremi de ister istemez insanda bir tedirginlik yaşatıyor” dedi.

“ELAZIĞ'DA YAŞANANLARIN AVCILAR'DA YAŞANMASINI İSTEMİYORUZ”

Binanın giriş katında iş yeri olan Gamze Başak ise "Yan apartmanımız Silivri depreminde çok büyük bir hasar aldı. Elazığ'da olduğu gibi artçı depremler devam ediyor. Apartmanımızda hasar var. Yan tarafın yıkılıp yıkılmayacağı belli değil. Korkuyoruz. Yan apartmanımız zaten tahliye edildi. Ama yıkım gerçekleşmedi. O yüzden evsizler, uyuşturucu kullananlar orada kalıyor. Hem mahalle olarak, hem esnaf olarak rahatsızız. İş yerimizin bulunduğu apartmanda çatlaklar var. Geldiler kontrol edildi. Güçlendirme ya da kentsel dönüşüm gibi tavsiyelerde bulundular. Bununla ilgili bizlere bir yardım yapılmadı. Geçen gün meydana gelen depremi hissettik ve kendimizi zor dışarıya attık. Bu sokak üzerinde benim bildiğim 20 daire kendileri burayı terk etti. Korkuyorlar. Biz de bir şey yapamadığımız için buradayız. Bize de yardımcı olsalar biz de bir şekilde gideceğiz. Elazığ'daki depremde çok büyük kayıplar oldu. Elazığ'da yaşananların Avcılar'da yaşanmasını istemiyoruz. Çünkü evlerin hepsi yaşlı evler, 1999 depremini görmüş evler, biz burada korku içinde bekleyişteyiz” dedi.

"UYUŞTURUCU BAĞIMLILARI GELİP BURADA KALIYOR"

Boşaltılan binada yaşayan Mahmut Kaplan ise "Depremden dolayı binayı boşalttık. AFAD ekipleri burada oturmamamız gerektiğini söyledi. Belediye burayı mühürledi. Dış kapıda mühür vardı. Sonra hırsızlar gelmeye başladı. Dairelerde kalan eşyaları hırsızlar aldı götürdü. Şu an uyuşturucu bağımlıları geliyor. Burada kalanlar var. Bildiğim kadarıyla müteahhitle tam anlaşılmadı ve aralarında sorunlar var bu yüzden hala yıkılmadı. 3-4 aydır burası böyle. Ben başka bir yere taşındım. Uyuşturucu bağımlıları gelip burada kalıyor. Geçen akşam polis geldi birini aldı, sabah kendi evine geliyormuş gibi geri geldi. Mahalleli rahatsız oluyor. Okula gidip gelenler çocuklar bazen merak ediyorlar içeri giriyorlar. Bazı kişiler girip çıkıyor kafasına göre. Başı boş bırakıldı” diye konuştu.

“BÜTÜN ESKİ BİNALARDA ÇATLAKLAR VAR”

Mahalleli Adnan Özer ise “Rüzgarlı Sokak'ta sadece bir tane değil bütün eski binalarda çatlaklar var. Depremden sonra olanlar var önce olanlarda var. Depremden sonra daha büyük zarar gördüler. Annem burada oturuyor. Bizde korkuyoruz. Yeni bina arıyoruz. Elazığ'daki deprem bizi çok korkuttu. Taşınmayı düşünüyoruz” dedi. (İstanbul/DHA)