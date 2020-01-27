CHP'li Ağbaba'dan Elazığ depremi izlenimi: Köylerdeki evlerin yüzde 95'i ağır hasarlı

Elazığ'daki depremin ardından birçok köy ve kırsal alanda incelemelerde bulunan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, izlenimlerini Evrensel ile paylaştı. Ağbaba, köylerdeki evlerin yüzde 95'inin hasarlı olduğunu ve girilemediğini söyleyerek, konut sorununun aciliyetine dikkat çekti.

Elazığ'da yaşanan ve merkez üssü Sivrice olan 6.8 büyüklüğündeki deprem çevresindeki birçok yere hasar verirken konutlar da ağır hasar aldı. İlk elden merkeze ulaşılması ile birlikte köy ve kasabalardaki durumun hem ulaşım hem de can kaybı olmaması nedeni ile aksadığı iddiaları dolaşırken buraları yakından inceleyen CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile konuştuk. Ağbaba, -8/10 derece soğukta insanların dışarıda kaldıklarına dikkat çekerek küçük yerlere çadırların yeni ulaştığını ve bunun yeterli olmadığını ifade etti. Özellikle köylerde evlerin yüzde 95’inin ağır hasarlı olduğunu ifade eden Ağbaba, "İnsanlar evlerinin içine giremiyor. Buradaki en büyük sorun barınma”dedi. Maddi hasarın da çok olduğuna dikkat çeken Ağbaba, çadırlardan ziyade konut ihtiyacının bir şekilde karşılanmasını grektiğini dile getirerek önümüzdeki günlerde yapılan tespitler sonucunda kapsamlı bir rapor sunacaklarını bildirdi. (Ankara/EVRENSEL)

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