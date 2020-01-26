Bekçiye gözaltı yetkisi veren kanun teklifi bu hafta Mecliste komisyona gelecek

Yargının “bekçi kimlik soramaz” kararları üzerine harekete geçen AKP, bekçilerine gözaltı ve kimlik sorma yetkisi veren kanun teklifi bu hafta açılacak Mecliste komisyona gelecek. Söz konusu teklif, insan hakları örgütleri, polis devleti uygulamasının bekçilikle pekiştirileceği için eleştirildi.

Meclis, bir hafta ara verdiği çalışmalarına yeniden başlıyor. AA’nın geçtiği habere göre, TBMM Milli Savunma Komisyonu, bugün toplanarak Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapan Teklifi görüşecek. Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit’in Devlet Mezarlığına defnedilmesine olanak sağlayan ve beş partinin ortak imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan teklif, Devlet Mezarlığına defnedilenlerin eşlerinin de vasiyetleri üzerine Devlet Mezarlığına defnedilebilmesinin önünü açıyor. Teklif, komisyonda kabulünün ardından Genel Kurul gündemine gelerek yasalaşacak.

YARGI: BEKÇİ KİMLİK SORAMAZ

İçişleri Komisyonu da 28 Ocak’ta Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi’ni ele almak üzere toplanacak. İnsan hakları örgütlerinin polis devleti uygulaması bekçilikle pekiştirdiği eleştirisini getirdiği ve daha önce de yargının “bekçi kimlik soramaz” kararları üzerine harekete geçen AKP, bekçilerine gözaltı ve kimlik sorma yetkisi veren kanun teklifini TBMM’ye sundu. Buna göre çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edilmek için sınavda başarılı olma şartını getiren teklif, bekçilere, görev bölgelerinde ve çalışma saatleri içerisinde kişileri, araçları durdurabilme, kimlik sorabilme yetkisi veriyor. Teklife göre, bekçiler, şiddet mağduru veya şiddete, istismara uğrama riski taşıyan kadın ve çocukları en yakın genel kolluk birimlerine teslim edecek. Teklif, bekçilere, silah ve zor kullanma yetkisi de getiriyor. İzmir Bornova’da iki genç ve mahalle bekçileri arasında yaşanan tartışma yargıya taşınmıştı. Davaya bakan İzmir 35. Asliye Mahkemesi, emsal bir karar vererek, iki gence bir saat içerisinde iki defa kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçileri haksız bulmuştu. Kararda, “Görevi vatandaşın huzurunu sağlamak olan görevlinin, makamını vatandaşın huzurunu bozmak için kullandığı belirlenmiştir” ifadelerine yer verilmişti. Vatandaşın tahrik edildiğini belirten mahkeme, “Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun polislere verdiği kimlik sorma ve kaba üst araması yapma yetkisi bekçilere verilmemiştir” hükmüne varmıştı.

TBMM Genel Kurulunun gündemindeki ikinci düzenleme ise Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Teklif olacak. İmar planları ile imar planlarına göre yapılan arazi ve arsa düzenleme işlemlerine karşı açılan davaların, ivedi yargılama usulüne tabi olmasını öngören teklifle, imar planlarında bina yükseklikleri serbest olarak belirlenemeyecek. Teklife göre, büyükşehir belediyesi sınırlarının il sınırı olması nedeniyle mahalleye dönüşen ve nüfusu 5 binin altında kalan yerlerin, kırsal yerleşim özelliğinin devam edip etmediğine büyükşehir belediye meclisince karar verilecek. Köylerde ve mezralarda yapılacak konut ve yapıların projeleri valilik tarafından onaylanacak, ardından muhtarlığa bildirilecek. Parsel bazında; nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini artıran imar planı değişiklikleri yapılamayacak. Taşınmaz maliklerinin tamamının talebi üzerine ada bazında yapılacak imar planı değişikliği sonucunda değerinde artış olan arsanın artan değerinin tamamı değer artış payı olarak alınacak.

Sayıştay Başkanlığı, Sayıştay denetim raporlarının hazırlanması süreçleri ve 2017-2018 raporlarının formatıyla ilgili de 29 Ocak Çarşamba günü toplanacak KİT Komisyonuna sunum yapacak. Mecliste, salı günü grupları yapılacak. (HABER MERKEZİ)