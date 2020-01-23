HDP'li Özsoy zırhlı araç ölümlerini Bakan Soylu'ya sordu

HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy, zırhlı polis ve askeri araçların sivillere çarpması sonucu yaşanan ölümleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sordu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy, zırhlı polis ve askeri araçların sivillere çarpması sonucu yaşanan ölümleri verdiği soru önergesiyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sordu. 27 Aralık 2019 tarihinde Diyarbakır merkez Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde hareket halindeki zırhlı çevik kuvvet otobüsünün çarparak ölümüne neden olduğu İnşaat Mühendisi Cihan Can’ı hatırlatan Özsoy, son on yılda zırhlı araçların çarpması sonucu yaşamını yitiren sivillerin sayısının 37’ye ulaştığını belirtti.

Özsoy, Soylu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şu soruları yöneltti:

Bugüne kadar yaşanan bu kazalarla ilgili kaç tane soruşturma açılmıştır? Bu açılan soruşturmalar ne şekilde sonuçlanmıştır?

Yaşanılan bu kazalarla ilgili kaç tane güvenlik görevlisi tutuklanmış veya ceza almıştır. Almamış ise nedenleri nelerdir?

Hayatlarını kaybedenlerin yakınlarının mağduriyetlerini gidermek adına neler yapılmıştır?

Cihan Can’ın hayatını kaybettiği olayda, kendisi yüzde elli kusurlu olarak nasıl gösterilmiştir?

Bu tür olayların yaşanmaması için ne tür tedbirler alınmaktadır? Bir planlama mevcut mudur?

(HABER MERKEZİ)

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