31 Aralık 2019 10:58

Diyarbakır'da Cihan Can’ı ezen polis serbest bırakıldı: Odun sandım

Diyarbakır'da Cihan Can’ı ezerek ölümüne sebebiyet veren zırhlı araç sürücüsü H.A., “Aracın odunlar üzerinden geçtiği için sarsıntı olduğunu düşündüm” savunmasıyla serbest bırakıldı.

Cihan Can

Fotoğraf: MA

    • Paylaş

    Cihan Can’ı ezerek ölümüne sebebiyet veren zırhlı araç sürücüsü H.A., “Aracın odunlar üzerinden geçtiği için sarsıntı olduğunu düşündüm” savunmasıyla serbest bırakıldı. Can ailesi avukatı Fuat Coşacak, soruşturmanın şüpheliyi kurtarmaya dönük yürütüldüğünü söyledi. 

    Diyarbakır’da 27 Aralık’ta Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Örgütü önüne çevik kuvvet ekibi taşıyan zırhlı otobüsün çarptığı İnşaat Mühendisi Cihan Can’ı “taksirle öldürmek”ten gözaltına alınan şüpheli polis H.A., savcılığın tutuklama istemine rağmen serbest bırakıldı. Olaydan sonra gözaltına alınan H.A.’nın götürüldüğü Bağlar Polis Merkezi’nde verdiği ifadede, görmediğini ileri sürdüğü Can’ı ezmesine ilişkin, “Aracın odunlar üzerinden geçtiği için sarsıntı olduğunu düşündüm” dedi. Can ailesinin avukatı Fuat Coşacak, şüpheli polisin lehine hazırlanmış bir ifadeyle emniyet ve savcılıkta ifade verdiğini kaydetti.

    "ODUN OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

    Olayın ertesi günü şüpheli polis H.A.,  polis merkezinde verdiği ifadesinde, olay günü HDP Diyarbakır İl Örgütü önündeki tedbir görevine gittiklerini söyledi. Turgut Özal Bulvarı'ndan HDP binasına gitmek için dönüş yaptığı sırada arabada bir sarsıntı hissettiğini belirten H.A., “Sürekli HDP il binası önündeki göreve gittiğim için olayın meydana geldiği yere yakın ekmek fırını olduğunu biliyordum. Daha önce fırına ait odunların yola fırladığı ve üzerinden geçtiğimiz olmuştur. Odunların yağmur dolayısıyla yola girmiş olduğunu düşündüm. Aracın odunlar üzerinden geçtiği için sarsıntı olduğunu düşündüm. Bu sırada fren yaptım yağmur dolayısıyla araç biraz daha ilerledi. Bu sırada bir sarsıntı daha oldu. Aracı durdurdum” diyerek, Can’ı hiç görmediğini iddia etti. Can’a çarptıklarını ancak arabadan inen diğer polislerin aracın altına bakmasıyla fark ettiklerini ileri süren H.A., “Vatandaş arka tekerin arka kısmında olduğu için aracı biraz daha öne alarak yaralı vatandaşa daha rahat bir şekilde müdahale etmesini sağladım” dedi. 

    BİR METRELİK KÖR NOKTA 

    “Olayın yaşandığı sırada yağmur yağıyordu  ve görüş açımı engelliyordu” sözleriyle kendini savunan H.A., çok düşük bir hızla ilerlemesine rağmen önünde yürüyen Can’ın “zırhlı otobüsün sağ bölümü tahmini bir metre mesafeli kör noktada” olduğunu belirterek, olayın aracın kör noktasında olduğu için meydana geldiğini söyledi. 

    ZIRH GÖRÜŞ AÇISINI KISITLIYOR

    Birkaç dakika içinde ifadesi alınarak adliyeye sevk edilen H.A. savcılıkta ifadesini tekrarladı. Savcılık, H.A.’nın üzerine atılı “taksirle öldürme” suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu gerekçesiyle tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Hakim, görüntü inceleme tutanağı, "zırhlı aracın şoför mahallinin araca sonradan eklenen zırh elemanları görüş açısını oldukça kısıtladığını gösterir" fotoğraflar ve "şüphelinin kaçma şüphesinin olmadığı" gerekçesiyle, savcılığın tutuklanma talebini reddederek, adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

    "POLİSİ KURTARMA" SORUŞTURMASI 

    Can ailesi avukatı Fuat Coşacak, yaşananları Mezopotamya Ajansı’na  (MA) değerlendirdi. Hukuk düzenindeki yaşam hakkının kutsallığına vurgu yapan avukat Coşacak, çarpma olayında adli ve idari soruşturmalarda kolluk kuvvetleri ve amirlerinin şahısla ilgili yapılan soruşturmada tarafsız ve bağımsız olarak hareket etmeleri, adli makamların ise karar verme noktasında şüphelinin kolluk görevlisi olmasına bakılmaksızın, maddi gerçekliğe göre kara vermesi gerektiğini söyledi. Ancak şuana kadar soruşturma dosyasının “Kendileri çalıp kendileri oynamış” şeklinde hazırlandığına işaret eden Coşacak, “Şüpheliyi kurtarmaya yönelik ne varsa, lehine hazırlanmış bir ifade ile kolluk ve savcılıkta ifade verdikleri görülmektedir” dedi. Zırhlı araç sürücüsü H.A.’nın ifadesindeki "odun" benzetmesine değinen Coşacak, “Koskoca bir adamı, odun parçasına benzetip üzerinden geçtiğine dair ifade,  hayatın olağan akışına aykırıdır” diye konuştu. 

    "MAKTULÜ EZMESİ DOĞAL GÖRÜLMÜŞ"

    Suça karışan şüpheli veya sanığın korunmaması ve toplumda infial yaratacak suç olması nedeniyle şüphelinin tutuklanması gerektiğini belirten Coşacak, “Sulh Ceza Hakimliği, aracın maktulü ezmesine, hatta dururken bile tekerin üzerinde olmasına rağmen doğal bir olaymış gibi davranmış ve şahsın derhal serbest bırakılmasına karar vermiş. Bu kadar pervasızca verilen bir karar. Hukuk açısından son derece sakıncalıdır ve reddediyoruz” ifadeleriyle tepki gösterdi.

    "BİLEREK, İSTEYEREK, KASTEN ÖLDÜRME"

    Soruşturmanın  “taksirle öldürme” suçundan başlatılmış olmasına karşın MOBESE görüntüleri ışığında olayın “bilerek, isteyerek, kasten öldürme” olduğunu vurgulayan Coşacak, “Soruşturmanın şeffaf bir şekilde yürütülmesi tek beklentimizdir. Gerçekleşen olay dosyaya olduğu gibi yansıtılmalı, soruşturma ve kovuşturma makamları buna son derece özen göstermelidir. Aksi halde verilecek herhangi bir karar ‘öldürmeye ve bu şekilde canice ezmeye’ onay anlamına geleceğini düşünmekteyiz” şeklinde konuştu.

    "COĞRAFYAMIZ BU SANIKLARLA DOLUDUR"

    Cenazenin daha toprağa verilmeden önce polis H.A’nın salıverilmesine tepki gösteren Coşacak, “Kolluk görevlilerinden kaynaklı coğrafyamızda onlarca olay oldu. Hakkari’den Van’a, Batman’dan Diyarbakır’a kadar bu olaylar yoğunlukla yaşanmaktadır. Siyasi iktidarın göz yumması, adli makamlarında görmezden gelmesi nedeniyle insanların ölmesine sebebiyet veren kolluk görevlilerinin ellini kollunu sallayarak dışarıda gezdiği hakikati de ortadadır. Coğrafyamız bu tür şüpheli, sanık kolluk görevlileriyle doludur” diye konuştu. 

    POLİSİN SERBEST BIRAKILMASINA İTİRAZ 

    Yaşanan olayın cezasızlıkla sonuçlanmaması için basına, barolara ve insan hakları kuruluşlarına "davaya dahil olma" çağrısında bulunan Coşacak, “Faillerin cezasız kalmaması ve coğrafyamızda elini kollunu sallayarak, rahat dolaşmaması için yasa ne gerekiyorsa yapacağız” diyerek, H.A’nın serbest bırakılmasına karşı itirazda bulunacaklarını dile getirdi.

    Diyarbakır'da çevik kuvvet otobüsünün çarptığı Cihan Can yaşamını yitirdi

    Diyarbakır'da çevik kuvvet otobüsünün çarptığı Cihan Can yaşamını yitirdi

    Reklam
    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    2019 yılında 50 hasta tutuklu yaşamını yitirdi
    YAZARLAR
    Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Trump'ın Erdoğan övgüsü ve İdlib'de emperyalist ikiyüzlülük!

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    Libya ve sömürgeci hayaller!..

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    2019’dan geriye kalanlar

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Türkiye Cumhuriyeti tarihi aynı zamanda bir solkırım, gençkırım tarihidir
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Çocuk işçiye palangalı işkence yapmakla suçlayan iş yeri sahibi: İddiaya girmişler
    Çocuk işçiye palangalı işkence yapmakla suçlayan iş yeri sahibi: İddiaya girmişler

    İki çocuk işçiye işkence yapmakla suçlanan işyeri sahibi: İki kardeş hangisi daha uzun süre havada kalacak diye iddiaya girip kendilerini palangaya asmışlar. Para için bilerek gözünü yaralamışlardır.

    İthal buğday üreticiyi üretimden uzaklaştırdı: Buğday üretiminde yüzde 5 düşüş
    İthal buğday üreticiyi üretimden uzaklaştırdı: Buğday üretiminde yüzde 5 düşüş

    Hükümetin hububatta ihracat politikası üreticilerin üretimden vazgeçmesine neden oldu. 2019’da buğday üretimi 2018’e göre yüzde 5 19 milyon tona geriledi.

    Diyarbakır'da Cihan Can’ı ezen polis serbest bırakıldı: Odun sandım
    Diyarbakır'da Cihan Can’ı ezen polis serbest bırakıldı: Odun sandım

    Diyarbakır'da Cihan Can’ı ezerek ölümüne sebebiyet veren zırhlı araç sürücüsü H.A., “Aracın odunlar üzerinden geçtiği için sarsıntı olduğunu düşündüm” savunmasıyla serbest bırakıldı.

    2019 yılında 50 hasta tutuklu yaşamını yitirdi
    2019 yılında 50 hasta tutuklu yaşamını yitirdi

    2019 yılında adli ve siyasi olmak üzere toplamda 50 hasta tutuklu yaşamını yitirdi. İHD ve CİSST’in 7 bin başvurusu ise “özel araştırmalar gerekiyor" denilerek yanıtsız bırakıldı.

    Somali saldırısını üstlenen Eş Şebap: Saldırının hedefi Türkiye
    Somali saldırısını üstlenen Eş Şebap: Saldırının hedefi Türkiye

    Somali'deki 81 kişinin öldüğü saldırıyı üstlenen Eş Şebap örgütü, saldırı ile Türkiye vatandaşlarını taşıyan konvoyun hedef alındığını açıkladı. 

    Asgari ücrete yapılan düşük zamma tepkiler sürüyor: Hesap yaparak yaşamaktan bıktık!
    Asgari ücrete yapılan düşük zamma tepkiler sürüyor: Hesap yaparak yaşamaktan bıktık!

    Asgari ücrete sadece 304 lira zam yapılmasına işçilerin tepkisi büyüyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da görüştüğümüz işçiler hep aynı şeyi söylüyor: Asgari ücreti işçi belirlemeli!

    Vip Giyim işçisi kadınlar yeni yıla direnişle giriyor
    Vip Giyim işçisi kadınlar yeni yıla direnişle giriyor

    İşten atıldıktan sonra direnişe geçen VİP Giyim işçisi kadınlar, soğuk havaya ve polisin çadırlarını kaldırmasına rağmen işe dönmek için kararlılıkla fabrika önünde direnmeye devam ediyor.

    Piyango biletine güven yok
    Piyango biletine güven yok

    Ankara Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Poyraz, Milli Piyango biletlerinin satışındaki düşüşü konuştuk.

    Yüzyirmimetrekare: Ağlamak açlıktan gelir
    Yüzyirmimetrekare: Ağlamak açlıktan gelir
    Türkiye Yayıncılar Birliği: Muzır kararları kültür dünyamızı tehdit ediyor
    Türkiye Yayıncılar Birliği: Muzır kararları kültür dünyamızı tehdit ediyor
    GÜNCELLENDİ
    Evrensel'in 2019'u: Öznesi “işçi”, refleksi mücadele oldu
    Evrensel'in 2019'u: Öznesi “işçi”, refleksi mücadele oldu
    Genç Yazar Aleyna Ataş: Katledilen kadınların hikayeleriyle büyüdüm
    Genç Yazar Aleyna Ataş: Katledilen kadınların hikayeleriyle büyüdüm
    Gazeteciye hapis, gazeteye tazminat
    Gazeteciye hapis, gazeteye tazminat
    Başka türlü bir şey…
    Başka türlü bir şey…
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Madenler Çine’deki bütün yaşamı etkiliyor
    Madenler Çine’deki bütün yaşamı etkiliyor

    Çine’de kuars ve felspat madenlerinin çevre ve insan sağlığına zararlarını ÇİYAP ve Aydın Tabip Odası ile konuştuk.

    Manisa'da kadına şiddet: Cezaevinden izinli çıkıp eşini bıçakladı
    Manisa'da kadına şiddet: Cezaevinden izinli çıkıp eşini bıçakladı

    Manisa'da cezaevinden izinli çıkan erkek, eşine bıçakla saldırdı. Kadını bıçaklayıp ağır yaralanmasına neden olan fail aranıyor.

    GÜNCELLENDİ
    Adli Tıp Uzmanları Derneği: Kadına şiddete karşı çok yönlü mücadele başlatılmalı
    Adli Tıp Uzmanları Derneği: Kadına şiddete karşı çok yönlü mücadele başlatılmalı

    Adli Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Akça Toprak Ergören şiddet gören kadınların başvurduğu kurum ve birimlerin çok yönlü mücadele başlatmaları gerektiğini söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir’de vatandaşlardan 'Kanal İstanbul' itirazı
    İzmir’de vatandaşlardan 'Kanal İstanbul' itirazı

    İzmir'de vatandaşlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğüne ‘Kanal İstanbul’ projesi için itiraz dilekçeleri verdi.

    GÜNCELLENDİ
    Çineli maden işçisinin hali: Silikozis olduklarını iş başvurusunda öğreniyorlar
    Çineli maden işçisinin hali: Silikozis olduklarını iş başvurusunda öğreniyorlar

    Aydın Çine’deki feldspat ve kuvars madenlerinde çalışan işçiler silikozis olduklarını iş başvuruları sırasında öğreniyor.

    Milli Piyango bileti satıcısı: Umut satıyoruz ama geçinemiyoruz
    Milli Piyango bileti satıcısı: Umut satıyoruz ama geçinemiyoruz

    2020’ye günler kala her köşe başı Milli Piyango bileti satıcılarıyla doldu. Geleceğe dair umut sattıklarını söyleyen satıcılar kendi geçimini sağlayamıyor.