Diyarbakır'da çevik kuvvet otobüsünün çarptığı Cihan Can yaşamını yitirdi

Diyarbakır'da çevik kuvvet polislerine ait otobüsün çarptığı 33 yaşındaki Cihan Can adlı yurttaş yaşamını yitirdi. Can, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından toprağa verildi.

MA'nın haberine göre Turgut Özal Bulvarı üzerinden HDP İl Binası önüne doğru seyir halinde olan çevik kuvvet aracı, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Cihan Can’a çarptı. Mobese görüntülerinde çevik kuvvet aracının Can'ı altına aldığı, farkedilmemesi mümkün olmayacak şekilde otobüsün yol almakta zorlandığı ancak araç şoförünün ısrarla aracı ilerletmeye çalıştığı görülüyor.

Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtilen Can, özel bir hastaneye kaldırıldı. Can, daha sonra otopsi işlemleri yapılmak üzere Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri devam ederken, hastane polis tarafından ablukaya alındı.

Olayı duyan Can ailesi ve yakınları hastaneye akın etti. HDP milletvekilleri Dersim Dağ, Nejdet İpekyüz, HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Zeyyat Ceylan ve partililerde hastaneye geldi.

Yaşamını yitiren İnşaat Mühendisi Cihan Can Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Can'ın ailesi, hastaneden gece saat 01.00’da aldıkları Cihan Can’ın cenazesini sabah erken saatlerde Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verdi. Çocuklarını toprağa veren aile, Bağlar ilçesindeki Hevedanlılar Yas Evi’nde taziyeleri kabul etmeye başladı. (HABER MERKEZİ)