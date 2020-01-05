Fırın çalışanları Diyarbakır'da Cihan Can'ın ölümüne sebep olan polisi yalanladı

Diyarbakır'da Cihan Can’ı çevik kuvvet minibüsüyle ezen polisin “Aracın altında odun var sandım” ifadesine karşın oalyın gerçekleştiği yerde bulunan fırındaki çalışanlar, “Bugüne kadar odunlar yola hiç savrulmadı ve kaza da yaşanmadı” dedi.

Diyarbakır’da Turgut Özal Bulvarı üzerinden HDP il binası önüne doğru seyir halinde olan çevik kuvvet polisine ait minibüs, 27 Aralık 2019 akşamı 33 yaşındaki İnşaat Mühendisi Cihan Can’ı ezerek ölümüne neden oldu. Can’ın otobüsün altında sürüklenerek yaşamını yitirmesi MOBESE kameralarına da yansıdı. Can’ı ezen sürücü polis, çevredeki yurttaşların uyarısı üzerine aracı durdurdu. Can olay yerinde yaşamını yitirdi.

CAN KUSURLU GÖSTERİLDİ

Olaydan hemen sonra Olay Yeri İnceleme ve trafik ekipleri, Cihan Can’ın zırhlı araç altında kaldığı yerde incelemelerde bulunuldu. İncelemeler sonucu hazırlanan tutanakta, hem sürücü hem de hayatını kaybeden Cihan Can kusurlu olarak gösterildi. Cihan Can'ın ailesi ise bu tutanağa itiraz ederek imzalamadı.

Ön otopsi raporunda da araba tekerleklerinin Can’ın bedeni üzerinde gidip gelmesinden kaynaklı birçok yerinde ekimoz (ezik) ve laserasyon (yırtık) olduğu tespit edildi. Hazırlanan ön otopsi raporu daha sonra Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

POLİS: ODUN SANDIM

Olayın ertesi günü şüpheli polis H.A, polis merkezinde verdiği ifadesinde HDP Diyarbakır İl Örgütü önündeki tedbir görevine gittiklerini söyleyerek “Sürekli HDP il binası önündeki göreve gittiğim için olayın meydana geldiği yere yakın ekmek fırını olduğunu biliyordum. Daha önce fırına ait odunların yola fırladığı ve üzerinden geçtiğimiz olmuştur. Odunların yağmur dolayısıyla yola girmiş olduğunu düşündüm. Araç odunların üzerinden geçtiği için sarsıntı olduğunu düşündüm. Bu sırada fren yaptım yağmur dolayısıyla araç biraz daha ilerledi. Bu sırada bir sarsıntı daha oldu. Aracı durdurdum” dedi. Can’ı hiç görmediğini iddia eden H.A, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"ODUNLAR HER ZAMAN DOĞRU DÜZGÜN BİR ŞEKİLDE DURUYOR"

Mezopotamya Ajansı’na konuşan fırın çalışanları, Can’ı ezen polis H.A’nın ifadesinin aksine yolda hiç odun parçasının olmadığını ve fırına ait odunların çarpmanın olduğu yerden en az 10 metre uzakta olduğunu kaydetti. Fırının yan tarafında bulunan odunların araçların ne park etmesine ne de geçişlerine engel olduğunu söyleyen bir fırın çalışanı, “Olayın yaşandığı gün fırındaydım fakat olayı görmedim. Odunlar her zaman düzgün bir şekilde fırının yan tarafında durur. Bugüne kadar odunlar yola hiç savrulmadı ve kaza da yaşanmadı. İlk defa böyle bir şey yaşandı” diye konuştu. (Diyarbakır/EVRENSEL)

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