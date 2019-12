Zırhlı otobüsün öldürdüğü Cihan Can’ın ön otopsi raporu çıktı

Diyarbakır merkez Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde hareket halindeki zırhlı çevik kuvvet otobüsünün çarparak ölümüne neden olduğu İnşaat Mühendisi Cihan Can’ın (33) ön otopsi raporu çıktı. Raporda, araç tekerleklerinin Can'ın bedeni üzerinde gidip gelmesinden kaynaklı birçok yerinde ekimoz (ezik) ve laserasyon (yırtık) olduğu tespit edildi.

“Araç dışı trafik kazası” diye verilen rapor şöyle:

“Sağ kaş lateralin de en büyüğü 0,5 cm en küçüğü 2 mm çapı 3 adet abrazyon (sıyrık) kafada protoberansiya oksipitalist ekstelnanın 2 cm üzerinde 2,5x0,2 cm’lik laserasyon(yırtık) sağ uyluk proksimal iç yüzde 15x15 yeşil renkli ekimoz (Çürük, Bere, Ezik), sol uyruk proksimal iç yüzde 15x8 cm’lik yeşil renk ekimoz sokrutumu şiş ve mor renk görünümünde olduğu pelvis proksimalinde 4x0,2 cmlik laserasyon sağ toraks lateralinde 18x17 cmlik alanda abrazyon sağ ön kol proksimanilinde ve dirsek iç yüzde abrazyonlar sağ kol latarel iç yüzde 10x8 cmlik alanda yer yer ekimozlar, sol uyruk 1/3 distal medial iç yüzden diz medialine uzanan 15x9 cmlik alanda abrazyon, sol dizin 6 cm altında 8x0,4 cmlik laserasyon sol diz lateralinde 12x10 cmlik alanda abrazyon sol SİAS medialinde 8x2 cmlik abrazyon. Sağ ayak bileği iç ve ön yüzde çizgisel ekimozlar, sağ diz lateralde 7x5 cmlik abrazyon, sağ ve sol ayak bileği lateralinde yeşil renk ekimoz sağ gloteal bölge üzerinde yer yer ekimozlar olduğu her iki toraks palpe edildiğinde sağ hemitoraksta kırığa bağlı kreptasyonlar alındığı pelvis bölgesi palpe edildiğinde kırığa bağlı krepitasyonlar alındığı her iki torakstan enjektürle ponksiyon işlemi uygulandığında her iki torakstan kan gelişi olduğu (hemotoraks) olduğu tespit edildi.”

Raporun devamında şu bilgilere yer verildi:

“Cesetten sistematik toksikolojik analiz amacıyla 2 tık kan 1 tüp göz içi sıvı örnekleri alındı. Otopsi yardımcılarına teslim edildi. Gerektiğinde DNA incelemesi yapılabilmesi için 2 adet FTA kartına kan leke örneği alındı bir tanesinde otopsi yardımcılarına teslim edildi. Kişinin ölümünün trafik kazası ile husulü mümkün genel beden travmasının tevlit ettiği multipil kod fraktörleri ve pelhis kırığı ile müterafik pnümotoraks hemotoraks sonucu meydana gelmiş olduğu kanatindeyim.”

Hazırlanan ön otopsi raporu daha sonra Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

(Diyarbakır/MA)

Diyarbakır'da çevik kuvvet otobüsünün çarptığı Cihan Can yaşamını yitirdi

Reklam