07 Aralık 2019 23:13

Evrensel 25 yaşında: Gerçeklerden vazgeçmeyeceğiz

Evrensel gazetesinin 25. yılı Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde yapılan etkinlikle kutlandı. Etkinlikte işçilerin gazetesi Evrensel'in baskıları aşacağına vurgu yapıldı.

İstanbul'da düzenlenen Evrensel'in 25. yılı dayanışma etkinliğine katılanlar.

Fotoğraf: Evrensel

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    Evrensel gazetesinin 25. yıl dönümü Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde yapılan etkinlikle kutlandı. Emek Partisi İstanbul İl Örgütünün organize ettiği etkinlikte, devlet tarafından katledilen gazeteci Metin Göktepe anılarak, gerçeklerden taviz verilmeyeceği vurgusunda bulunuldu.

    İşçilerin, emekçilerin sesi Evrensel’in 25. Yıl dönümü Beşiktaş Akatlar’da bulunan Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde yapılan etkinlikle kutlandı. Emek Partisi İstanbul İl Örgütünün organizasyonuyla gerçekleşen etkinliğe çok sayıda siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcisi katıldı. 1995 yılında haber takibindeyken polis tarafından katledilen Metin Göktepe ve Kasım 2019’da yaşama gözlerini yuman Evrensel Gazetesi eski çalışanı ile Emek Partisi MYK üyesi Metin İlgün’ün sinevizyon gösterimiyle anıldığı etkinlikte ilk konuşma Evrensel Gazetesi editörü Çağrı Sarı tarafından yapıldı.

    “ÇOK BADİRE ATLATTIK AMA VAZGEÇMEDİK”

    Evrensel Gazetesi’nin 7 Haziran 1995’te yayın hayatına “İşte Türkiye gerçeği” sloganıyla adım attığını hatırlatan Sarı, 25 yılda pek çok badire atlatan Evrensel tüm baskılara, davalara, kapatmalara, tutuklamalara, emekçilerinin katledilmesine rağmen yeniden filizlendiğini ve gerçekleri yazmaktan vazgeçmediklerini vurguladı.

    İstanbul'da düzenlenen Evrensel'in 25. yılı dayanışma etkinliğinde editör Çağrı Sarı konuşuyor.

    Evrensel Gazetesi Editörü Çağrı Sarı | Fotoğraf: Evrensel

    “EVRENSEL HAK ARAYANLARIN GAZETESİ”

    Evrensel Gazetesi’nin hiçbir zaman masa başında çıkartılan bir gazete olmadığını kaydeden Sarı, şöyle konuştu: "Evrensel, sendikalaşma için greve çıkan işçinin, üniversitede yemek zammına karşı çıkan öğrencinin, erkek şiddetine maruz kalan kadının, belediyelerine kayyum atanan Kürt’ün, kapılarına işaret konulan Alevi’nin, güvercin tedirginliği yaşayan Ermeni’nin, Galatasaray Meydanı’nda gözaltında kaybedilen çocuklarının akıbetini soran Cumartesi insanlarının, sesi kısılmak istenen sanatçının, akademisyenin, Türkiye’de horlanan, dışlanan Suriyeli mültecinin, gazetesi oldu."

    Polis tarafından katledilen muhabirleri Metin Göktepe’ye , haber yaparken trafik kazasında yaşamını yitiren Hasan İşler’e , gazeteyi kuran Sennur Sezer’e ve Metin İlgün’e cesaret sözlerinin olduğunu vurgulayan Sarı, bu mücadele hep birlikte yıllarca sürdüreceklerinin altını çizdi.

    SELMA GÜRKAN: EVRENSEL BU KUŞATMAYI DA AŞACAK

    İstanbul'da düzenlenen Evrensel'in 25. yılı dayanışma etkinliğinde Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan konuşuyor.

    Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan | Fotoğraf: Evrensel

    Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan ise tek adam yönetiminin bütün alanlarda kendisini egemen kılmaya çalıştığını hatırlatarak sözlerine başladı. Yargıdan eğitime, bürokrasiden askeriyeye, ifade, hak ve özgürlüklere kadar tek adam rejiminin baskı, şiddet, sömürü ve çatışmacı politikalarıyla kendini var ettiğini vurgulayan Gürkan, “Biz basın özgürlüğünün de bu iktidarın uygulamalarından nasibini aldığını biliyoruz. Zaten kapitalist düzende basın ve ifade özgürlüğünün ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz" dedi.

    Bütün baskılara, ablukalara ve sansüre karşı Evrensel Gazetesi’nin 25 yıldır ilkelerinden taviz vermeden yayın hayatına devam ettiğini kaydeden Gürkan, “Evrensel gazetesi ve yazarları satın alınamaz. Evrensel burjuvazinin yararına yayın yapmaz. Evrensel gücünü işçi sınıfından emekçiden, demokrasi ve barış isteyenlerden alır. Evrensel eşitliği isteyen Kürt halkının, kadınların, gelecek mücadelesi veren gençliğin sesidir” diye konuştu. Evrensel Gazetesinin şimdi de ekonomik kuşatma altında olduğuna dikkat çeken Gürkan, bütün baskılara rağmen 25 yıldır ayakta olan ve gerçekleri yazan Evrensel’in bu kuşatmayı da aşarak gücüne güç katacağına işaret etti.

    “SINIFIN GAZETESİNE SAHİP ÇIKALIM”

    İstanbul'da düzenlenen Evrensel'in 25. yılı dayanışma etkinliğinde Maltepe Belediyesi işçisi konuşuyor.

    Maltepe Belediyesi işçisi | Fotoğraf: Evrensel

    Konuşma yapan Maltepe Belediyesi işçisi Savaş Dilli ise, Evrensel gazetesinin işçilerden, emekçilerden yana olduğunu dile getirerek, "Maltepe işçileri olarak mücadelemizde bunu gördük. Her zaman yanımızda oldular. Mücadelemizi yansıttılar. İşçi sınıfını gazetesine sahip çıkmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. 

    ZÜLFÜ LİVANELİ’DEN AKIN BİRDAL’A PEK ÇOK KİŞİDEN DAYANIŞMA MESAJI...

    Etkinliğe katılamayan pek çok kurum temsilcisi ve aydın da dayanışma mesajları gönderdi. Konuşmaların ardından bu mesajlar arasından insan hakları savunucusu Akın Birdal, sinema sanatçısı Kadir İnanır, sanatçı ve yazar Zülfü Livaneli ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Ziya Halis’in mesajları okundu.

    Zülfü Livaneli:
    "Bir Evrensel okuru olmak, bu ülkeye, insan haklarına, barışa duyarlı olmak anlamına geliyor. Ve her gün umudumuzun diri tutmanızı sağlıyor. Evrensel ailesi diye onurlu bir kitle var ve bu ailenin üyesi olmak bana onur veriyor. Nice çeyrek yüzyıllara."

    Akın Birdal:
    " İnsan hakları ve özgürlükler yolunda mücadelemizin en önemli ışıklarından biri de Evremsel olmuştur. Gerek hak ve özgürlük bilincinin oluşmasında, gerekse kendimizi özgür bir alan bulmamızdaki 25 yıllık yeri ve önemi çok değerlidir."

    Kadir İnanır:
    "25'inci yılınızı kutlarım. Bunca zorluğa rağmen hala saygı duyularak var olmanın onurunu doya doya yaşayın. Çok kısa zamanda mutlaka kazanan, alkışlanan siz olacaksınız."

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Ziya Halis:
    "Gazetenin, yönetici, yazar ve emekçilerinin hepimizin bir nefes borusu ve sesi olan Evrensel'in yaşatılması için sarf ettiği çabanın devamının sürdüreceğinden hiçbir kuşkum yoktur. Gerek demokrasi mücadelesi, gerekse emekçilerimizin hak ve özgürlüklerinin savunulması noktasında aranan bir yayın organı olarak kalacağından eminim."

    “YAŞASIN ULUSLARARASI DAYANIŞMA”

    Öte yandan Kuzey Amerika Emek ve Dayanışma Grubu-Kanada ve ABD'den dayanışma mesajı da geldi. Bu mesajlarda şu ifadeler yer aldı: Çeyrek asırdır devam eden yayın hayatı boyunca dünyanın her yerinden işçi direnişlerini, hak arama mücadelelerini, kadınların ve gençlerin sesini korkusuzca evlerimize, iş yerlerine direniş çadırlarına ve hayatın her alanına taşıyan, sınıftan emekten ve ezilenden yana saf tutan onurlu gazeteciliğin en güzel örneği Evrensel'in 25. yaşını kutluyoruz. Yaşasın sınıf dayanışması, yaşasın uluslararası dayanışma."

    Etkinlik, Ateş Arya'nın seslendirdiği şarkılar ve Müfit Can Saçıntı'nın, “Lafını Esirgemeyenler” isimli tek kişilik güldürüsü ile son buldu.

    İstanbul'da düzenlenen Evrensel'in 25. yılı dayanışma etkinliğinde Oyuncu Müfit Can Saçıntı gösterisi.

    Oyuncu Müfit Can Saçıntı | Fotoğraf: Evrensel

    İstanbul'da düzenlenen Evrensel'in 25. yılı dayanışma etkinliğinde Ateş Arya dinletisi.

    Müzisyen Ateş Arya | Fotoğraf: Evrensel

    İstanbul'da düzenlenen Evrensel'in 25. yılı dayanışma etkinliğine katılanlar. Ön sıralarda İhsan Çaralan, Selma Gürkan ve Adnan Özyalçıner.

    Fotoğraf: Evrensel

    (İstanbul/EVRENSEL)

    Evrensel 25 yaşında

    Evrensel 25 yaşında

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