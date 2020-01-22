İşçilerin taleplerini yok sayan metal patronları lokavt kararı aldı

Metal patronlarının sendikası MESS’in 3 yıllık sözleşme ve düşük zam dayatmasına karşı Türk Metal ve Birleşik Metal-İş’in grev kararı almasının ardından patronlardan yeni bir adım daha geldi. Pazartesi günü sendikalarla yapılan toplantıda yüzde 10 zam teklifinde bulunan MESS, lokavt kararı aldığını borsaya bildirdi.

Yaklaşık 130 bin işçiyi ilgilendiren sözleşme sürecinde metal patronları enflasyonun altında zam teklifinde bulunmuş; teklif metal işçileri tarafından reddedilmişti. Son olarak Türk Metal üyesi işçiler Bursa’da; Birleşik Metal-İş üyesi işçiler ise Gebze’de düzenledikleri kitlesel mitinglerle taleplerinde ısrarcı olduklarını göstermişti.

LOKAVT NEDİR?

Lokavt, greve çıkan işçileri işverenin topluca işten uzaklaştırması anlamına geliyor. Lokavt işçilerin işten çıkarılması değil, işveren tarafından çalıştırılmasına verilen isim. Lokavt süresince işçilerin iş sözleşmeleri askıda kalıyor. 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasasına göre, işyerinde faaliyetin tamamen durmasına sebep olacak tarzda, işveren veya işveren vekilinin kendi teşebbüsü ile veya bir işveren kuruluşunun verdiği karara uyarak işçilerin topluca işten uzaklaştırılmalarına deniyor. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)

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