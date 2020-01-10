Metal işçileri sefalet ücreti dayatan MESS’i protesto etti

150 bin metal işçisini ilgilendiren MESS grup sözleşmesinde işçilere 3 yıllık sözleşme, düşük zam, esnek ve güvencesiz çalışma dayatan MESS, sendikalarla yaptığı görüşmede yeni ücret teklifini yüzde 8 olarak açıkladı. MESS’in düşük zam önerisine tepki gösteren metal işçileri ise sefalet ücretini kabul etmeyeceklerini söyledi.

Metal işçileri, düşük zam, 3 yıllık sözleşme, esnek ve güvencesiz çalışma dayatan MESS’i protesto etti. MESS’in ücret zammında sadece 2 puanlık artış yapma önerisini kabul etmeyen Türk Metal üyesi işçiler, 16.00-00.00 vardiyası öncesi fabrikalarda açıklama yaptı. Açıklama nedeniyle üretim 15 dakika durdu. Yapılan açıklamada işçiler “Eylemlerimiz devam edecek. Masada uzlaşma yoksa biz de yokuz. Fazla mesaileri kaldırdık. 10 dakika ile başladığımız eylemlere 15 dakikayla devam ediyoruz. Olmazsa 20 dakikayla devam edeceğiz. Bizim mücadelemiz basit bir para hesabı değildir. İstediğimiz insanca çalışıp insanca yaşamaktır” dedi.

Birleşik Metal-İş üyesi işçiler de vardiya giriş çıkışlarında yürüyüşler yaptı. Birleşik Metal-İş tarafından yapılan açıklamada, “Uzlaşma, işçileri yoksulluk ve sefalet içinde yaşamaya mahkum edecek tekliflerle olmaz. Metal işçileri MESS’in teklifine gereken yanıtı bugün iş yerlerinde vermeye başladı. Metal işçileri, MESS’e yanıtını önümüzdeki günlerde yükselteceği mücadeleyle ve üretimden gelen gücü ile vermeye devam edecektir” dendi.

Gebze Sarkuysan işçileri, patron örgütü MESS'in %8'lik sefalet zammı önerisine tepki gösterdi: Metal işçisinin gücünü herkes görecek! https://t.co/N4YiK5TkR0 pic.twitter.com/ErNV0n7Sk2 — Evrensel Gazetesi (@evrenselgzt) January 10, 2020

(İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

MESS sefalet zammı teklifini revize etti: Yüzde 8!