19 Ocak 2020 11:44
Son Güncellenme Tarihi: 19 Ocak 2020 14:17

Metal işçileri Bursa ve Gebze'de miting yaptı | Grev 5 Şubat’ta başlayacak

Bursa ve Gebze'de düşük zam, esnek çalışma ve güvencesizlik dayatmasına karşı miting düzenleyen metal işçileri alanları doldurdu. Mitinglerde işçiler, "Patronların kölesi olmayacağız" diye haykırdı.

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Türk Metal işçileri

Fotoğraf: Vedat Yalvaç/Evrensel

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    Bursa ve Gebze’de alanlara çıkan on binlerce metal işçisi, hükümetin yaptığı zamları, yoksullaşmayı ve patron sendikası MESS’in yüzde 8 zam, 3 yıllık sözleşme ve esnek çalışma dayatmalarını kabul etmeyeceğini haykırdı. Bursa’da Türk Metal’in, Gebze’de Birleşik Metal-İş’in düzenlediği eş zamanlı mitinglere katılan işçiler “Patronların kölesi olmayacağız” dedi, grev sloganları atarak üyesi oldukları sendikalara kararlılık çağrısı yaptı. Birleşik Metal-İş 5 Şubat’ta greve başlayacağını duyurdu.

    BURSA'DA İŞÇİLER ALANLARA SIĞMADI, MİTİNG ALANI GENİŞLETİLDİ

    Türk Metal üyesi metal işçileri Bursa’da düzenlenen miting için sabah saatlerinden itibaren toplanmaya başladı. Bursa’nın yanı sıra Trakya, İstanbul, Kocaeli, İzmir, Ankara, Eskişehir gibi Türk Metal’in örgütlü olduğu fabrikaların bulunduğu illerden de katılımın olduğu miting için Mudanya Bulvarında bir araya gelen işçiler FSM Bulvarında bulunan hastane alanına yürüdü. Türk-İş’e bağlı sendikaların yanı sıra Emek Partisi ve CHP de mitinge katıldı. Miting için ayrılan alan işçilere yetmeyince, alan genişletildi. Sık sık “Gemileri yaktık geri dönüş yok”, “Genel grev genel direniş”, “MESS şaşırma sabrımızı taşırma”, “Direne direne kazanacağız”, “Zafer direnen emekçinin olacak”, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam” sloganlarını atan işçileri MESS’i uyaran dövizler taşıdı.

    KOCAELİ’DE MİTİNG AÇIKLAMASI

    Mitingde konuşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “MESS bu alanı bir görsün, yoksa kısa bir süre sonra bunun iki mislini Kocaeli’de toplayacağız” dedi. Tüm işçilerin gözünün metal işçilerinde olduğunu dile getiren Atalay, “Bizler iyi bir yaşam istiyoruz. Bu alanda EYT’liler haber bekliyor. Kadroya geçmek isteyen işçiler haber bekliyor. Ocak ayında aldığımız ücreti nisanda, nisanda aldığımız ücreti temmuzda da almak istiyoruz. Bu vergi sistemi adaletli değil. Çok alandan çok az alandan az vergi alınsın. Sesimize kulak verin taleplerimizi kabul edin” dedi. Türkiye’de 5 milyona yakın mülteci olduğunu ve mültecilerin kayıt dışı düşük ücretle çalıştırıldığını dile getiren Atalay, “Bu mültecilerin emek sömürüsüdür. Ülkeyi yönetenlere soruyorum bu kangreni çözün” diye seslendi. Asgari ücret komisyonunun yapısının anti demokratik olduğunu dile getiren Atalay, “Bir sonraki sene demokratik bir ortam oluşturalım olmazsa biz olmayalım masada” dedi. Patronlar ekonomi kötü, işler kötü dediğini, kendilerinin de işlerine ve işyerine sahip çıktıklarını savunan Atalay, şöyle devam etti: “Ama bizi enayi yerine koymalarını kabul etmeyiz. Biz sabırlıyız ama sabrımız taşarsa bugün olduğu gibi yollarda sel oluruz.”

    "YALANLARINIZA KARNIMIZ TOK"

    Türk Metal Genel Başkanı Pevrul Kavlak da mitingin sadece metal işçilerinin değil, emeğinin hakkını alamayan milyonlarca işçinin mitingi olduğunu söyledi. Patronların fabrikaların bacalarının kendiliğinden tüttüğünü sandığını dile getiren Kavlak, “Kendinize gelin beyler üretim rekorunu biz kırıyoruz. Biz çalıştık biz ürettik ama maalesef karşılığının alamadık. Size enflasyon kadar zam dediler. Yetmedi greve giderseniz ertelenir enflasyonu bile alamazsınız dediler. Sabır taşı çatladı” dedi. MESS’in bugün yeniden görüşmeye çağırdığı bilgisini veren Kavlak, dayatmaların sürmesi halinde mitinglerin devam edeceğini, iş durdurma eylemlerinin artarak süreceğini söyledi. Resmi enflasyon rakamlarının işçinin enflasyonunu olmadığına dikkat çeken Kavlak, “Biz bu açıklanana enflasyonla sözleşme imzalamayız. Biz sizin yurt dışı tatilinizi, tenis topunu, parfümü rüyamızda görmüyoruz. Bizi kandırmayın bizim karnımız ete aç peynire zeytine aç ama sizin yalanlarınıza karnımız tok” diye konuştu.

    Konuşmaların ardından Haluk Levent işçilere konser verdi.

    BİRLEŞİK METAL-İŞ 5 ŞUBAT’TA GREVE ÇIKACAK

    Gebze'de metal işçilerinin mitingi

    Fotoğraf: Evrensel

    DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikasının Gebze’de düzenlediği mitinge onlarca fabrikadan binlerce işçi katıldı. Trafo Meydanında toplanan işçiler, kent meydanına yürüdü. İşçiler sık sık, “İşçiler açken patronlara huzur yok”, “MESS şaşırma sabrımızı taşırma”, “Zafer direnen emekçinin olacak” sloganlarını attı. Petrol-İş Sendikası, TÜMTİS, Nakliyat-İş üyesi işçilerin yanı sıra Emek Partisi, TKP, EYT Derneği, Uidder gibi parti ve kurumlar da mitinge katıldı.

    Metal patronlarının grev yasaklayan hükümetten cesaret aldığını söyleyen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Metal işçileri ise cesaretini ellerinden, birliğinden ve örgütünden alıyor. Hayatı yeniden üreten ellerimizden bizim gücümüz. İşverenleri uyarıyoruz, bu meydanını iyi görsünler. Görsünler ki metal işçisi coşkulu, dirençli ve kazançlı. Ve görsünler ki DİSK de sonuna kadar onlarla olacak” dedi. İşçiler ise Çerkezoğlu’nun sözlerini “Başkan bizi greve götür” sloganıyla karşıladı.

    Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ise, “Karşımızda sermaye var, metal patronları var, karşımızda burjuvazi var, karşımızda işçi düşmanı AKP var. Onlar serpilip gelişene düşman. İşçi sınıfı düşmanlarına, alın teri düşmanlarına sesleniyoruz. Bu ülkeye hürriyet işçi sınıfıyla gelecek” dedi. 41 fabrikada çalışan on bin işçi adına görüşmeleri sürdürdüklerini ve grev aşamasına geldiğini dile getiren Serdaroğlu, şöyle devam etti: “Bugün işçilerin taleplerini görmezden gelen patronları son kez uyarmak için toplandık. Sermaye sınıfının dizginlenemez kâr hırsı var. Sermaye vahşi bir egemenlik kurmuş durumda. Tarihte hiç olmadığı kadar eşitliksiz yaşanıyor. Ülke ekonomisi büyüdüğü bir dönemde bile işsizlik, yoksulluk içinde yaşıyor. Tabii ki bu eşitsizliğin temeli kapitalizmdir.” Devletin tüm imkanlarının patronlar için seferber edildiğine dikkat çeken Serdaroğlu, “Doğalgaz faturası ödeyemeyen işçiye devlet desteği veren oldu mu? Şimdi de kıdem tazminatını kuşa çevirip, patronlara imkan sunmak istiyorlar” diye konuştu. Patron sendikası MESS’in  kriz fırsatçılığı yaptığını ifade eden Serdaroğlu’nun MESS’in dayatmalarını kabul edip etmedikleri yönündeki sorusuna işçiler hep bir ağızdan “Hayır” diye yanıt verdi, “MESS şaşırma sabrımızı taşırma” sloganını attı.

    İşçilerin bir önceki yıla göre daha da yoksullaştığını, yüzde 8 zam teklifinin vicdansızlık olduğunu ifade eden Serdaroğlu, “Patronlar kendileri bilir işte metal işçileri burada, günlerdir bu gerçeği haykırıyor. Artık bıçak kemiğe dayandı. Artık grev kapıya dayandı” dedi. İşçiler bu sözler üzerine hep birlikte, “Başkan bizi greve götür” sloganını attı. İşçiler Serdaroğlu’nun konuşmasını sık sık “Grev, grev” diyerek keserken, 5 Şubat’ta greve çıkacaklarını duyuran Serdaroğlu, olası grev yasağını ise tanımayacaklarını söyledi.

    Miting sonunda işçiler halaylar çektiler.

    Metal işçisi ve direne direne kazanacağız dövizi

    Fotoğraf: Vedat Yalvaç/Evrensel

    Türk Metal işçileri ve zafer direnen emekçinin olacak dövizi

    Fotoğraf: Vedat Yalvaç/Evrensel

    Türk Metal işçileri

    Fotoğraf: Vedat Yalvaç/Evrensel

    Simit yiyen metal işçisi

    Fotoğraf: Vedat Yalvaç/Evrensel

    Metal işçileri ve gemileri yaktık geri dönüşü yok dövizi

    Fotoğraf: Uğur Ökdemir/Evrensel

    Bursa'da miting alanındaki metal işçileri

    Fotoğraf: Uğur Ökdemir/Evrensel

    Bursa'da miting alanındaki metal işçileri

    Fotoğraf: Uğur Ökdemir/Evrensel

    (Bursa-Gebze/EVRENSEL)

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