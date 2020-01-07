Metal sendikalarının ortak MESS açıklaması işçilerin beklentisini karşılamadı

Vedat YALVAÇ

İstanbul

Metal fabrikalarında örgütlü Türk-İş’e bağlı Türk Metal, DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş ve Hak-İş’e bağlı Özçelik-İş sendikaları, üst örgüt Küresel Sanayi İşçileri Sendikası'nın (IndustriALL) çağrısıyla MESS sözleşmesiyle ilgili ilk kez ortak açıklama yaptı. Sendika başkanlarının açıklaması, işçilerin üretimi etkileyecek ortak eylem kararları alınması talebini karşılamadı. Üretime dokunmadan yapılacak miting, cepleri ters yüz etme ve alkışlı protesto gibi eylemlerle sonuç alınamayacağına dikkat çeken işçiler, bekledikleri eylem kararlarının açıklanmadığı ortak açıklamanın ve işyerlerinde yayılan “Sözleşme yüzde 15’e bitecek” söylentilerinin, sözleşmenin sonuna gelindiğinin sinyali olduğunu söyledi.

Taksim’de Elite World Otel’de yapılan basın toplantısına IndustriALL Avrupa Genel Sekreteri Luc Triangle, Türk Metal Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ve Özçelik-İş Genel Başkanı Yunus Değirmenci katıldı.

İlk sözü alan Özçelik-İş Genel Başkanı Yunus Değirmenci, uyuşmazlıkla sonuçlanan arabulucu aşamasıyla ilgili rapor ellerine gelir gelmez grev kararını alacaklarını duyurdu. Patron sendikası MESS’in şimdiye kadar kendilerini tatmin edecek bir zam teklifi sunmadığını ifade eden Değirmenci, 3 yıllık sözleşmeye ve üyelerinin beklentilerinin altındaki bir sözleşmeye imza atmayacaklarını söyledi. Değirmenci, “Hiç kimse ayarlarımızla oynamasın, masa başında bu sözleşmeyi bitirmek için bu üç sendikanın iş birliği önemsensin” dedi.

"GREV YASAĞINI TANIMAYACAĞIZ"

Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu da üç sendikanın farklılıkları olduğunu ancak MESS’in ücret zammı ve 3 yıllık sözleşme başta olmak üzere hak kayıpları içeren taleplerinin tüm sendikaların üyeleri için sefalet ve yoksulluk anlamına geldiğini söyledi. “Metal işçilerinin 9 yıl önce ücreti, asgari ücretin 2.5 katı kadardı. Bugün asgari ücretin sadece yüzde 62’si kadar fazla” diyen Serdaroğlu, krizden bahseden patronların zarar etmediğini, sadece kârlarında düşüş oyduğunu söyledi. Temel tüketim mallarına art arda zam geldiğini ifade eden Serdaroğlu, “İşçiler, aldıkları herhangi bir malı bir ay sonra aynı paraya alamamaktadırlar” dedi. Metal işçilerinin taleplerini karşılayan bir teklifle gelmezse grevin kaçınılmaz olduğunu ifade eden Serdaroğlu, “MESS Genel Sekreteri, bir televizyon programında üstü kapalı bir tehditle grevimizin yasaklanacağından söz ediyor. Eğer MESS olası bir grev yasağından sonra kenara çekileceğimizi bekliyorsa, yanılır. Anayasa Mahkemesinin 2015 yılındaki grev yasağının anayasa ve yasalara aykırı olduğuna dair kararı var. Hükümet sendikamıza tazminat ödemeye mahkum edildi. Biz, daha önce söyledik, şimdi bir kez daha altını çizerek belirtmek istiyorum. Olası bir grev yasağı söz konusu olursa, bizim kararımız açık. Biz Anayasa Mahkemesi’nin daha önce verdiği kararın gereğini yapacağız ve en temel hakkımız olan grev hakkımızı kullanmaya devam edeceğiz. Hiç kimse grev yasağından medet ummasın” diye konuştu.

"GEÇEN SÖZLEŞMEDE ALDIKLARIMIZI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE KAYBETTİK"

MESS’e bağlı Renault, Ford, Tofaş, Mercedes, Türk Traktör, MAN, Arçelik ve Bosch gibi dev kuruluşların üretim ve kâr rekorları kırdığını, ihracat şampiyonu olduğunu hatırlatan Türk Metal Genel Başkanı Pevrul Kavlak ise işçilerin her geçen gün artan hayat pahalılığı nedeniyle son iki yılda ciddi kayıplar yaşadığını, geçen sözleşmede alınanların önemli ölçüde kaybedildiğini dile getirdi. Bu nedenle yüzde 26.28 oranında bir artış talep ettiklerini kaydeden Kavlak, MESS’in esas aldığı resmi enflasyonun hayatın gerçeklerini yansıtmadığını kaydetti. Kavlak basın toplantısında, işçilerin yapılan eylemlerin üretimi etkilemediği eleştirilerine karşın fazla mesai kalmama, 10 dakikayla başlayıp 20 dakikaya kadar çıkacak iş durdurma eylemlerine başladıklarını ileri süren Kavlak, 19 Ocak’ta yaklaşık 55 bin üyelerinin bulunduğu Bursa’da büyük miting yapacaklarını bildirdi.

"KÂRLAR REKOR DÜZEYİNDE ÜCRETLER İSE GİTTİKÇE DÜŞÜYOR"

Industriall Avrupa Genel Sekreteri Luc Triangle da “Türkiye’de de Avupa’da da ücret artışı verimlilik artışının çok gerisinde kalmakta. Yani verimlilik hızla artarken ücretler aynı oranda artmıyor. İşçiler üretilen bu değerden kendi haklarını, kendi paylarını almadıkları durumda şirketlerin de payları artıyor. Türkiye’de şirketlerin kârları tarihsel rekor düzeyinde. Ancak işçilerin ücretleri gittikçe aşağı düşmekte. Türkiye’de insanların bir işleri var ama aynı zamanda yoksulluk içindeler. Çalışan işçilerin yoksulluk içinde olması kabul edilemez. Türkiye’de insanlar ay sonunu getirmekte güçlük çekiyor” diye konuştu.-

19 OCAK’TA BURSA VE GEBZE’DE MİTİNG YAPILACAK

İşçilerin de sık sık dile getirdiği “patronlara geri adım attıracak ortak eylem kararları”nın alınıp alınmadığı sorumuza henüz böyle bir kararın olmadığı yanıtını veren 3 sendikanın başkanları şunları söyledi:

Türk Metal Başkanı Kavlak: Bu toplantıdan sonra durumu değerlendirmek için tekrar bir araya geleceğiz. Neler yapabileceğimizi bir gözden geçireceğiz. Zaten şu ana kadar yaptığımız ve bundan sonra yapacağımız eylemlerde de mümkün olduğu kadar birbirimize haber vererek birbirimize danışarak eylem kararlarını aldık ve uyguluyoruz.

Birleşik Metal-İş Başkanı Serdaroğlu: Birbirimize benzer eylemlilikler yapıyoruz fabrikalarda. Önümüzdeki günlerde bu eylemlerin yoğunluğu artacak. Özellikle basın açıklamaları ve 19 Ocak’ta Bursa’da yapılacak mitinge paralel olarak biz de Gebze’de yüksek katılımlı bir miting yapmayı düşünüyoruz. Eylemlilikler de bundan sonra görüşeceğimiz çerçeve içerisinde daha paralel bir şekilde devam edecek.

Özçelik-İş Başkanı Değirmenci: Bizim buradaki işbirliğimiz sözde değil özde bir işbirliği. Bu toplantının önemini tüm konuşmalar altını çizdi. Bundan sonra da toplu sözleşme imzalanana kadar işbirliği devam edecek. İşbirliğini biz sadece basın açıklamasıyla, göstermelik bir açıklama yapmak için düzenlemedik.

İŞÇİLER ÜRETİMİ ETKİLEYECEK EYLEM KARARI ÇIKMAMASINA TEPKİLİ

Evrensel'e konuşan Kocaeli, Trakya ve Bursa’dan metal işçileri ise sendika başkanlarına tepki gösterdi. Şimdiye kadar yapılan eylemlerin üretimi etkilemediğini ve patronları sıkıştırmadığını dile getiren işçiler, ortak açıklamadan da üretimi etkileyecek ortak eylem kararlarının çıkmadığını söyledi. Üretimi etkilemeden yapılacak miting, alkışlı protesto, cepleri ters çevirme gibi eylemlerin etkili olmayacağına dikkat çeken işçiler, bir an önce etkili eylem kararlarının alınmasını istedi. Fabrikalarda “Sözleşme yüzde 15’e bitecek” söylentilerinin yayıldığını aktaran Bursa’dan metal işçileri, bu söylentilerin ve üretime dokunan eylem kararlarının çıkmadığı ortak açıklamanın sözleşmenin sonuna geldiğinin emaresi olduğunu ifade etti. Metal işçileri, müdahale etmemeleri halinde sözleşmenin taleplerin karşılamaktan uzak sona ereceği uyarısında bulundu.