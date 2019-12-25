Metal işçileri: Karar alınırsa şalteri indiririz

Dilek OMAKLILAR

Eda AKTAŞ

İzmir

Geçtiğimiz günlerde İzmir’de MESS’in dayatmalarına karşı eylem yapan Türk Metal Sendikasına üye işçiler ara bulucu sürecine giren sözleşmeden beklentilerini konuştuk.

Sendikanın taslağında yer alan yüzde 26 zammı almakta kararlı olduklarını ve MESS’in 3 yıllık sözleşme dayatmasını kabul etmediklerini ifade eden işçiler, sendikadan gelen kararları uygulayacaklarını dile getirerek “Gerekirse şartelleri kapatırız” dedi.

Gaziemir CMS’de çalışan Güven Güleç, “Maaşımızın yükseltilmesini ve haklarımızın düzeltilmesi istiyoruz. 3 yıllık dayatmaya kesinlikle karşıyız. Bize gösterilen enflasyon çok düşük. Biz hayatımıza yansıyan enflasyona göre zam istiyoruz” diye konuştu.

CMS ambalaj bölümünden Köksal Yeşilay ise, kendi hakları için alanda olduklarını söyleyerek, “Asgari ücret çok düşük. 1000-1500 lira kira ödeyen insan elektrik, su faturalar derken nasıl geçinecek? Bence bunlar dikkate alınarak asgari ücret elden geçirilmeli. İstediğimiz oranda zam alamazsak ve sendikamız karar alırsa greve gidilir. Ama o noktaya geleceğini sanmıyorum, iki taraf da anlaşır diye düşünüyorum. Yani öncelikle ücret konusunda anlaşma sağlanmalı ve mesai saatlerinin de düşürülmesi lazım” diye konuştu.

"İSTEDİĞİMİZİ ALMAK İÇİN BİRLİK OLACAĞIZ"

CMS dökümhane bölümünde çalışan Fahrettin Karaağaç da, çalışma koşullarının iyi ancak yaptıkları işe göre ücretlerinin az olduğunu söyleyerek şöyle konuştu: “Kira, faturalar falan derken insanların sıkıntısı büyük. Birçok şeyin üstü kapalı anlatılıyor. Bu süreçte söylenmeyen şeyler de var diye düşünüyorum. İstenilen tutar bu, size verilecek olan bu, kabul etmeniz gereken de budur diye sadece yüzeysel biliyoruz. Ama biz istediğimizi alacağız. Aslında sendikanın istediği yüzdelik oran bizim için bu şartlarda çok iyi. İstediğimiz oranı almak için birlik beraber olup elimizden geleni yapacağız.”

Çiğli CMS’de çalışan Necdet Yılmaz, MESS’in verdiği teklifi kesinlikle kabul etmediğini, zaten istenilenin cüzi bir miktar olduğunu belirterek, “Yüzde 26 gibi bir rakamı umuyorum ki alacağız. Şu an aldığımız ücretler ile ayı bitiremiyoruz. Özellikle bizden kesilen haksız vergi oranlarının da düzeltilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

"GEREKİRSE ŞARTELLERİ KAPATIRIZ"

Ege Endüstri fabrikasında çalışan İlker Yıldırım da geçim sıkıntısından bahsederek, hem aldıkları ücretlerin yetersizliğinden hem de ücretlerden kesilen verdilerden şikayet etti. Üç yıllık sözleşme dayatmasını asla kabul etmediklerini söyleyen Yıldırım, “Bize kalsa bir yıllık olsun ama 2 yıllık anlaşma. Eylemlerimiz devam ediyor, gerekirse şartelleri kapatırız, kararlıyız” diye konuştu. Ege Endüstri’de çalışan ismini vermek istemeyen başka bir işçi de, grev tartışmalarının kendilerine yansımadığını dile getirerek, bu süreçte temsilcilerden gelecek kararları uygulayacaklarını söyledi.

Eyleme katılan kadın işçiler de iyi bir gelecek ve yaşam için alanda olduklarını, dayatmaları asla kabul etmeyerek, “Sözleşmede en iyisini almak istiyoruz. Hükümetten de bu konuda destek bekliyoruz” diye konuştu.

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