Hürriyet'ten kovulan Çınar Oskay: Gazeteyi Ziraat Bankasına bırakıp gidecekler

Türkiye Gazeteciler Sendikasına üye olduktan sonra işten çıkarılan 45 Hürriyet çalışanından biri olan ve uzun yıllar Hürriyet’in ek yayınlar yayın yönetmeni olarak görev yapan Çınar Oskay, Hürriyet’teki görevinden kovulma sürecini Diken'den Minez Bayülgen’e anlattı.

Evine gelen tebligatla işten çıkarıldığını öğrenen Gazeteci Oskay Genel, Yayın Yönetmeni Vahap Munyar’ı aradığını, onun da haberi olmadığını ve iki saat içinde Munyar’ın da istifa ettiğini söyledi. Neden işten atıldıklarını ise Oskay “45 kişinin 43’ü atıldıkları gün sendika üyesiydi. Sendikanın toplu sözleşme hakkını almasına ramak kalmıştı. Bu sayıya ulaşmasını engellediler" diyerek cevapladı.

45 KİŞİNİN GAZETEDE GEÇİRDİĞİ SÜRE 503 SENE

Tazminatlarının ödenmediğini, 45 kişinin gazetede geçirdiği sürenin toplam 503 sene olduğunu belirten Oskay “Kanser tedavisi gören bir arkadaşımız var, kovulunca sigortası iptal edildi. İnsanların anneleri, hamile eşleri aldı eve gelen zarfları. Bir araya geldik ve bu insafsızlığın hesabını sormaya karar verdik" dedi. Hürriyet’in Demirören ailesine geçmesinden sonra sendikaya üye olduğunu aktaran Oskay “Artık haklarımı Türkiye Gazeteciler Sendikası gibi örgütlü bir yapının savunması gerektiğini ortaya koyan bir tavır" dedi.

HEM TİRAJ HEM REKLAM DÜŞÜK

Hürriyet’in hem tirajının hem de reklam gelirinin düştüğü sorusuna Oskay "Evet, o biraz tuhaf. Yandaş gazetelere giden kıyak reklamların Hürriyet’e de aktarılması konusunda eli açık davranılmadı gördüğüm kadarıyla. Sonunda gazeteyi Ziraat Bankasına bırakıp gidecekler diye düşünüyorum” diye cevap verdi. (MEDYA SERVİSİ)

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