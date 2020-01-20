20 Ocak 2020 21:03

Hürriyet'ten kovulan Çınar Oskay: Gazeteyi Ziraat Bankasına bırakıp gidecekler

Evine yollanan tebligatla Hürriyet'teki işine son verilen Çınar Oskay, gazetenin Demirören'e satılmasının ardından yaşadıklarını anlattı.

Hürriyet binası önünde açıklama yapan işten atılan gazeteciler

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Türkiye Gazeteciler Sendikasına üye olduktan sonra işten çıkarılan 45 Hürriyet çalışanından biri olan ve uzun yıllar Hürriyet’in ek yayınlar yayın yönetmeni olarak görev yapan Çınar Oskay, Hürriyet’teki görevinden kovulma sürecini Diken'den Minez Bayülgen’e anlattı.

    Evine gelen tebligatla işten çıkarıldığını öğrenen Gazeteci Oskay Genel, Yayın Yönetmeni Vahap Munyar’ı aradığını, onun da haberi olmadığını ve iki saat içinde Munyar’ın da istifa ettiğini söyledi. Neden işten atıldıklarını ise Oskay “45 kişinin 43’ü atıldıkları gün sendika üyesiydi. Sendikanın toplu sözleşme hakkını almasına ramak kalmıştı. Bu sayıya ulaşmasını engellediler" diyerek cevapladı.

    45 KİŞİNİN GAZETEDE GEÇİRDİĞİ SÜRE 503 SENE

    Tazminatlarının ödenmediğini, 45 kişinin gazetede geçirdiği sürenin toplam 503 sene olduğunu belirten Oskay “Kanser tedavisi gören bir arkadaşımız var, kovulunca sigortası iptal edildi. İnsanların anneleri, hamile eşleri aldı eve gelen zarfları. Bir araya geldik ve bu insafsızlığın hesabını sormaya karar verdik" dedi. Hürriyet’in Demirören ailesine geçmesinden sonra sendikaya üye olduğunu aktaran Oskay “Artık haklarımı Türkiye Gazeteciler Sendikası gibi örgütlü bir yapının savunması gerektiğini ortaya koyan bir tavır" dedi.

    HEM TİRAJ HEM REKLAM DÜŞÜK

    Hürriyet’in hem tirajının hem de reklam gelirinin düştüğü sorusuna Oskay "Evet, o biraz tuhaf. Yandaş gazetelere giden kıyak reklamların Hürriyet’e de aktarılması konusunda eli açık davranılmadı gördüğüm kadarıyla. Sonunda gazeteyi Ziraat Bankasına bırakıp gidecekler diye düşünüyorum” diye cevap verdi. (MEDYA SERVİSİ)

    Sendikalaştıkları için işten atılan Hürriyet çalışanları: Sendikamız ile güçlüyüz!

    Sendikalaştıkları için işten atılan Hürriyet çalışanları: Sendikamız ile güçlüyüz!

    Hürriyet, işine son verdiği Kenan Başaran'ın ismini röportaj ve yazılarından sildi

    Hürriyet, işine son verdiği Kenan Başaran'ın ismini röportaj ve yazılarından sildi

    İşten atılan Hürriyet çalışanları #HakkımızıVerin etiketi ile kampanya başlattı

    İşten atılan Hürriyet çalışanları #HakkımızıVerin etiketi ile kampanya başlattı

    TGS: Hürriyet işten çıkardığı 46 çalışanın hakkını vermiyor

    TGS: Hürriyet işten çıkardığı 46 çalışanın hakkını vermiyor

    Hürriyet’te işten atma: En az 43 gazeteci işten atıldı

    Hürriyet’te işten atma: En az 43 gazeteci işten atıldı

    TGS: Hürriyet’te yetki aldığımız halde belge verilmedi, mücadeleden vazgeçmeyeceğiz 

    TGS: Hürriyet’te yetki aldığımız halde belge verilmedi, mücadeleden vazgeçmeyeceğiz 

    TGS'den Demirören hakkında suç duyurusu: Sendika hakkına saygı gösterin

    TGS'den Demirören hakkında suç duyurusu: Sendika hakkına saygı gösterin

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Dersim Barosunun kaçak avcılığa karşı suç duyurusu reddedildi
    YAZARLAR
    Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    2019 iş cinayetleri: Rakam değil birer can – I: 1’in hikayesi

     Şebnem Korur FİNCANCI
    Şebnem Korur FİNCANCI

    Yaşamı ve insan onurunu savunmak

     Ertan EROL
    Ertan EROL

    Algıda seçicilik ve göç kervanı

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    NBA’de sezon ortası ödülleri

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Eğitim eğitim eğitim
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAMBanggood indirim kuponu
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Avusturya'da solda birlik tartışması ve LINKS kongresinden izlenimler
    Avusturya'da solda birlik tartışması ve LINKS kongresinden izlenimler

    "Solda birlik" şiarıyla kuruluş kongresini gerçekleştiren LINKS (SOL) adlı oluşum, Yeşillerin de liberal-sol cepheden sağa kaydığını ifade ederek "merkezin solunda oluşan boşluğu doldurmak" istiyor.

    Metal işçilerinin Bursa’daki mitinginin gösterdikleri
    Metal işçilerinin Bursa’daki mitinginin gösterdikleri

    Sinan Ceviz, Bursa'da düzenlenen metal işçilerinin mitingine ilişkin izlenimlerini yazdı.

    Hayrettin Karaca ağaçlar gibi ayakta öldü...
    Hayrettin Karaca ağaçlar gibi ayakta öldü...

    Özer Akdemir, 97 yaşında yaşamını yitiren TEMA Vakfı'nın kurucusu Hayrettin Karaca'yı yazdı.

    Türk Telekom: Erişim sorunu siber saldırıdan kaynaklanıyor
    Türk Telekom: Erişim sorunu siber saldırıdan kaynaklanıyor

    Türk Telekom, kullanıcılarının Google servislerine erişim sorununa ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, sorunun siber saldırıdan kaynaklandığı belirtildi.

    Erdoğan'ın memleketinde köylüler HES şantiyesini bastı, makineleri dışarı çıkarttı
    Erdoğan'ın memleketinde köylüler HES şantiyesini bastı, makineleri dışarı çıkarttı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın babasının memleketi olan Rize Güneysu Gürgen Köyü'nde yurttaşlar HES şantiyesini bastı, iş makinelerini alandan dışarı çıkararak nöbete başladı.

    Gülistan Doku raporu: Soruşturmayı şüphelinin babasının görev yaptığı karakol yapıyor
    Gülistan Doku raporu: Soruşturmayı şüphelinin babasının görev yaptığı karakol yapıyor

    Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ağı, Dersim’de 16 gündür kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku’ya ilişkin yaptığı inceleme ve gözlem sonuçlarını paylaştı.

    Tencerede et gaynamıyor bizim
    Tencerede et gaynamıyor bizim

    Turan Kara, Bursa'da düzenlenen metal işçilerinin mitingine ilişkin izlenimlerini yazdı.

    Ankara-İzmir YHT hattında obruk tehlikesi: Bu kez insanlar ölmeden önlem alın
    Ankara-İzmir YHT hattında obruk tehlikesi: Bu kez insanlar ölmeden önlem alın

    Jeoloji Mühendisleri Odası, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı üzerindeki köylerde obruklar oluştuğuna dikkat çekerek, önelm alınmasını istedi.

    Sevdiğimize nasıl veda ederiz?
    Sevdiğimize nasıl veda ederiz?
    Lale Plak kapandı
    Lale Plak kapandı
    Bodrum katı sahnelerden Fecr Tiyatro Festivali’ne
    Bodrum katı sahnelerden Fecr Tiyatro Festivali’ne
    ‘Dindar ve Kindar’ın Yazarı Mert Taşçılar: Amaç eğitmek değil, devşirmek oldu
    ‘Dindar ve Kindar’ın Yazarı Mert Taşçılar: Amaç eğitmek değil, devşirmek oldu
    Katillerin ve maktullerin öyküleri
    Katillerin ve maktullerin öyküleri
    GÜNCELLENDİ
    'Bocuk Gecesi' nedir, ne zaman kutlanır?
    'Bocuk Gecesi' nedir, ne zaman kutlanır?
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    GÜNCELLENDİ
    İzmir’de boşanmak isteyen bir kadın katledilmek istendi
    İzmir’de boşanmak isteyen bir kadın katledilmek istendi

    İzmir’in Dikili ilçesinde Murat S. adlı erkek kendisinden boşanmak isteyen eşi Leyla S.'yi ateşli silahla ağır yaraladı.

    BELGEM öğretmenleri: Örgütlü hareket etmenin sonucunu aldık
    BELGEM öğretmenleri: Örgütlü hareket etmenin sonucunu aldık

    BELGEM'de çalışan öğretmenlere mevcut çalışma koşulları ve tam zamanlı kadroya geçişleriyle ilgili duygularını sorduk.

    Denizli Ekmek ve Gül: Seda’nın ölümü kreş talebinin önemini gösterdi
    Denizli Ekmek ve Gül: Seda’nın ölümü kreş talebinin önemini gösterdi

    Denizli Ekmek ve Gül Kadın Grubu, sobadan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını kaybeden 13 yaşındaki Seda Kesikbaş’ın ölümü ile kreş talebinin öneminin bir kez daha ortaya çıktığına dikkat çekti.

    Baran Tursun Vakfına açılan davalar için AYM hak ihlali kararı verdi
    Baran Tursun Vakfına açılan davalar için AYM hak ihlali kararı verdi

    Anayasa Mahkemesi, Baran Tursun Vakfına (BTV), polis ve devlet şiddeti ile yaşamını yitirenlere ilişkin hazırladığı raporlar nedeniyle dava açılmasına “hak ihlali” dedi.

    İzmir’de yaşamını sonlandıran kadın eski patronunun tacizine maruz kalmış
    İzmir’de yaşamını sonlandıran kadın eski patronunun tacizine maruz kalmış

    İzmir Çiğli’de hayatını sonlandıran Şengül K., ardında bıraktığı notta eski patronunun tacizine uğradığını yazmış.

    Denizli'de Büyük Menderes için çözüm yolları arandı
    Denizli'de Büyük Menderes için çözüm yolları arandı

    Denizli’de düzenlenen “Büyük Menderes Nasıl Kurtulur” panelinde ekoloji mücadelesinin siyasi bir mücadele olduğu ve siyasetten ayrı düşünülemeyeceği vurgusu öne çıktı.