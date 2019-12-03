TGS'den Demirören hakkında suç duyurusu: Sendika hakkına saygı gösterin

Fırat ÇILGIN

İstanbul

Hürriyet gazetesinden Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) üyesi oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan 45 gazeteci Hürriyet gazetesinin Bağcılar’daki binası önünde basın açıklaması yaparak Demirören hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Açıklamada ilk olarak TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş konuştu. Durmuş, işten çıkarılan 45 çalışanının haklarının hala ödenmediğine dikkat çekti. Durmuş, Demirören’in anayasayı çiğnediğini vurgulayarak, savcıları göreve çağırdı. Durmuş işten atmaların üzerinden 40 gün geçtiğini hatırlatarak şöyle devam etti:

“25 Ekim'de işten çıkarılmalarına karar verildi. 30 Ekim'de evlerine gönderilen tebligat ve atıldıklarında eşyalarını toplamak için geldiklerinde binada yanlarına güvenlik elemanları konuldu. Yıllarca çalıştıkları bu kurumdan eşyalarını güvenlikçiler eşliğinde topladılar. Sendikamızın avukatlarının arabulucu sürecini başlatmasına rağmen bu masaya bir türlü teklif ile gelmediler. 40 gün geçti hala haklarının ne olduğuna ne zaman ödeneceklerine dair bir açıklama yapılmadı. Ömrünün yarısını Hürriyet'te geçirenlerden gazeteciliği Hürriyet'te başlayanlara kadar onlarca insan mağdur ediliyor. Hürriyet yönetimi işten attığı bu gazetecilerin haklarını ödeyerek lütuf yapmış olmayacak. Bu haklar arkadaşlarımızın emeğin karşılığıdır. Üyelerimizin mağdur ederek çalışanların kafasından sendika fikrini çıkartabileceklerini sanıyorlar ama yanılıyorlar. Demirören grubu hem mağdur ettiği 45 gazetecinin hakkını kuruşu kuruşuna ödeyecek hem de sendika hakkına saygı göstermeyi öğrenecek. Medya sektöründe artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çalışanın değer gördüğü, hakkını alabileceği, editoryal bağımsızlığın olduğu bir sektörü birlikte yaratacağız.”

‘HASTA EȘLERİMİZİ, ÇOCUKLARIMIZI BIRAKTIK, ÇALIŞTIK’

Hürriyet’te işten çıkarılan 45 gazeteciden biri olan Mesude Erşan, haklarını istediklerini belirterek şöyle devam etti:

“Bizler hakkımızı istiyoruz. Pek çoğumuz yaşantısının yarısını hemen hemen burada geçirdi. Ben 1991'de bu kapıdan girdiğimde stajyerdim. Gazeteciliği burada öğrendim. Burada çok emeğiniz var. Biz de hasta eşlerimizi evde bıraktık, çocuklarımızı evde bıraktık çalıştık. Gazetecilik sevdası ile çalıştık ve biz sadece ve sadece yasal, anayasal hakkımızı istiyoruz. Sendikalı olmak anayasal bir haktır. Hakkımızı verin.”

'YAPILAN HAKSIZLIĞI NE ZAMAN MANȘETTEN VERECEKSİNİZ?'

Daha sonra söz alan Türk-İş Marmara Bölge Temsilcisi Adnan Uyar ise, gazetecilere sendikal haklarının iade edilmesi gerektiğini söyledi. Uyar “Başka yerlerde olan haberleri, haksızlıkları manşetten veriyorsunuz. Burada işten atılan 45 gazetecinin hakkını ne zaman vereceksiniz? Onlara yaptığınız haksızlığı ne zaman manşetten vereceksiniz?” diye sordu.

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