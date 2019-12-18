18 Aralık 2019 16:08

TGS: Hürriyet işten çıkardığı 46 çalışanın hakkını vermiyor

Hürriyet gazetesinde işten çıkarılan 46 kişinin haklarının hâlâ verilmediğini belirten TGS, başlattıkları arabuluculuk sürecinin karşılıksız bırakıldığını, işe iade davaları açtıklarını açıkladı.

Hürriyet binası önünde açıklama yapan işten atılan gazeteciler

Fotoğraf: Evrensel

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    Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Hürriyet gazetesinde işten çıkarılan 46 çalışanın haklarının hâlâ verilmemesi üzerine bir açıklama yayımladı. TGS açıklamasında gazetecilerin yasal haklarını almak için başlattıkları iyi niyetli çabaların iki aydır karşılıksız kaldığını belirterek “Bu tutumun ister anayasa ister emek isterse işletme gözüyle bakın hiçbir şekilde kabul edilemez bir durumdur” dedi.  

    TGS açıklamasında “Özetle işveren, defalarca hukuku çiğnemiştir. Anayasal haklarını kullanan gazetecileri engelleyerek çiğnemiştir. Haksız sebeple işten atarak çiğnemiştir. İşçilerin hakkı olan kıdem ve ihbar tazminatlarını vermeyerek çiğnemiştir” dedi.

    46 gazetecinin haklarını almak için başlattıkları arabuluculuk sürecinin karşılıksız bırakıldığını kamuoyuna duyuran sendika, avukatlar aracılığıyla işe iade davaları açıldığını söyleyerek “Medya sahipleri bilmelidir ki Türkiye Gazeteciler Sendikası, bu hukuksuzlukların hiçbirine göz yummayacaktır. Medya sektöründe orman kanunları sona erecek, sendikalı, toplu iş sözleşmeli bir çalışma düzenini Türkiye Gazeteciler Sendikası kuracaktır.” dedi. (MEDYA SERVİSİ)

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