19 Ocak 2020 20:16
Son Güncellenme Tarihi: 19 Ocak 2020 22:58

Libya konferansı sona erdi: Geçici ateşkeste uzlaşı, petrol konusunda ayrışma

Libya'da kalıcı ateşkesin sağlanması iddiasıyla düzenlenen uluslararası konferans sona erdi. Merkel, ateşkes konusunda anlaşma sağlandığını, petrol konusunda müzakerelerin süreceğini açıkladı.

GÜNCELLENDİ
Libya Konferansı

Fotoğraf: AA

    • Paylaş

    Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması iddiasıyla düzenlenen konferans sona erdi. Konferansa katılan tarafların, BM gözetimi altında Libya'ya silah ambargosu uygulanması ve tüm tarafların buna uyması konusunda anlaştığı belirtildi. Ancak ülkedeki petrol yatakları konusunda anlaşma sağlanamadı.

    Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetiyle yapılan konferans 4 saatten fazla sürdü.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konferans sırasında ayrı bir odada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Almanya Başbakanı Merkel ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ayrı ayrı görüştüğü öğrenildi.

    Zirvenin ardından Merkel, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve BM'nin Libya Temsilcisi Ghassan Salame basın toplantısı düzenledi.

    MERKEL: SAHADA VEKİL GÜÇLER ÜZERİNDEN SÜREN BİR ÇATIŞMA VAR

    Olumlu bir görüşme gerçekleştirildiğini ifade eden Merkel, "Libya’daki temsilcileri General Hafter ve Başbakan Sarrac’ın da burada olması gelecekte atılacak adımlar konusunda fikirlerini dile getirebildiler. 5 artı 5 kişilik askeri bir komitenin oluşması için isimler verildi. İki taraf da masa başına oturdu ve daha pekiştirilmiş bir ateşkesin oluşturulması sağlanabilir. Tüm katılımcılar 5 artı 5’lik komite açısından niyetlerini belirtti. Silah ambargosuna saygı gösterilmesiyle beraber, ateşkesin devamlılığın sağlanması için hemfikir olundu. Bu sürecin takipçisi olacağız ve siyasi çözümlerin bulunmasıyla sürdürülmesini sağlayacağız. Şu anda sahada vekil güçlerin üzerinden devam eden bir çatışma olduğunu görüyoruz. Bu yeni süreçte Libya’ya kendi geleceklerine özgürlük içerisinde karar verebilme fırsatı sağlayacağız. Zor bir yola çıktık. Libya içerisinde de çok sayıda anlaşmazlık var. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

    GUTERRES'TEN LİBYA'NIN İÇİŞLERİNE MÜDAHALE UYARISI

    Merkel’in ardından değerlendirmelerde bulunan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, katılımcılar tarafından Libya’da askeri bir çözüm bulunamayacağı görüşünün savunulduğunu belirtti. Üç noktaya dikkati çeken Guterres, "Üç noktaya değinmek istiyorum; hiçbir şekilde Libya’daki duruma askeri bir çözüm bulunamaz. Tüm katılımcılar, birkaç kez bu ifadeleri kullandı. Çatışmanın tarafları da aynı şekilde bu fikirdeydi. Tüm katılımcılar çatışmaya ve Libya’nın içişlerine müdahale edilmesinden kaçınılması konusunda fikir birliğine vardılar. İkinci olarak da tüm aktörlerden çatışmayı tırmandıracak her türlü eylemden kaçınma çağrısında bulunduk. Hem katılımcılara, hem de uluslararası kamuoyuna, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin silah ambargosuna saygı göstermeleri çağrısında bulunuyorum. Tabi ki siyasi sürece dönülmesi de son derece önemli" dedi.

    Konferans sonrasında açıklanan sonuç bildirgesinde "Libya Temsilciler Meclisi'nin onayladığı tek, birleşik, kapsayıcı ve etkin bir hükümetin kurulmasını destekliyoruz. Ateşkesin uygulanmasını kontrol edecek ve denetleyecek teknik komiteler kurması için BM'ye çağrıda bulunuyoruz. Merkezi ve sivil otoritenin kontrolünde birleşik bir Libya ulusal güvenlik sisteminin kurulmasını destekliyoruz. Libya'da tüm taraflara özgür, kapsayıcı ve adaletli seçimlerle geçiş sürecini sonlandırmaları için çağrı yapıyoruz. Ateşkesin başlamasından itibaren taraflara ve destekçilerine askeri faaliyetlerine son vermeleri çağrısında bulunuyoruz. BM himayesinde Berlin zirvesi sonrasında koordinasyonu sürdürmek için bir Uluslararası İzleme Komitesi oluşturuyoruz" ifadeleri yer aldı.

    KONFERANS ÖNCESİ HAFTER PETROL İHRACATINI DURDURDU

    Konferans Halife Hafter yanlısı güçlerin petrol ihracatını fiilen durdurmasının gölgesinde başlamıştı. Türkiye ve Rusya'nın devreye girmesi ve akabinde Libya'da sağlanan ateşkesle kesinlik kazanan konferansa, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, BM'nin Libya Temsilcisi Ghassan Salame ile Afrika Birliği ve Arap Ligi temsilcileri katıldı.

    Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Libya'nın doğusundaki güçlerin lideri Halife Hafter de konferans için Berlin'de bulundu.

    UMH'yi başta Türkiye olmak üzere İtalya ve Cezayir, Hafter'i ise Fransa, BAE ve Mısır destekliyor. Rusya'nın da Hafter üzerinde çok ciddi etkisi olduğu biliniyor.

    TARAFLARIN TALEPLERİ

    UMH cephesi; silah desteğinin durdurulması, Libya'da UMH’nin “meşru hükümet” olarak tanınması, Libya'nın enerji kaynaklarının yabancı ülkelere verilmemesi ve Hafter milislerinin meşru hükümete karşı illegal bir savaşın neticesinde ele geçirilen topraklardan çekilmesini istiyor.

    Hafter tarafının talepleri ise UMH kontrolündeki Libya Merkez Bankasının yönetimine Hafter güçlerinin dahil edilmesi, ateşkes anlaşması durumunda UMH'ye bağlı milislerin silahsızlandırılması, Hafter'e bağlı silahlı milislerin Trablus'da konuşlandırılması ve muhtemel bir siyasi çözüm sonucunda Hafter'in silah gücüyle sağladığı toprak kazanımları ile direkt orantılı olarak siyasi güç elde etmesi olarak sıralanıyor.

    MACRON: TÜRKİYE, LİBYA'YA SAVAŞÇI GÖNDERMEYİ BIRAKMALI

    Konferansta konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye’den Libya’ya Suriyeli cihatçıları taşımayı sona erdirmeyi istedi.

    Macron, “Trablus kentine Suriyeli ve yabancı savaşçıların getirilmesinin beni ne kadar endişelendirdiğini dile getirmek zorundayım. Bunun sona ermesi gerekiyor. Bundan çıkar sağlayabileceğini düşünenler, kendileri ve hepimizin adına aldıkları riskin farkında değiller” dedi. (DIŞ HABERLER)

    Dr. Fatih Yaşlı: Berlin’den nihai bir çözüm çıkmasını beklemek fazla iyimserlik

    Dr. Fatih Yaşlı: Berlin’den nihai bir çözüm çıkmasını beklemek fazla iyimserlik

    Libya: Çıkarlar, Rus ve Müslüman Kardeşler

    Libya: Çıkarlar, Rus ve Müslüman Kardeşler

    Libya’daki vekalet savaşı ve Berlin Konferansı

    Libya’daki vekalet savaşı ve Berlin Konferansı

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Macron’un tiyatroya gittiğini söyleyen gazeteciye soruşturma
    SONRAKİ HABER

    Irak'ta hükümeti protesto eden halk yolları kapattı
    YAZARLAR
    Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU
    Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU

    19 Ocak: Yüzleş!

     Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    Hrant; geçmişten geleceğe süre giden kaybımız

     C. Hakkı ZARİÇ
    C. Hakkı ZARİÇ

    Vaso, Hrant’a giden yolda

     Ayşen ŞAHİN
    Ayşen ŞAHİN

    Yazıyooooor yazıyooooor

     Adnan ÖZYALÇINER
    Adnan ÖZYALÇINER

    Ateş Altında

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    Aptallar İmparatorluğu

     Günseli BAYRAM
    Günseli BAYRAM

    Canlı robotlar: Xenobotlar

     Özer AKDEMİR
    Özer AKDEMİR

    Hayal

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    "Balığın bel kemiğini bulmak" meselesi (1)

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    Şov devam ediyor: Kurgu ve gerçek
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAMBanggood indirim kuponu
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Libya konferansı sona erdi: Geçici ateşkeste uzlaşı, petrol konusunda ayrışma
    Libya konferansı sona erdi: Geçici ateşkeste uzlaşı, petrol konusunda ayrışma

    Libya'da kalıcı ateşkesin sağlanması iddiasıyla düzenlenen uluslararası konferans sona erdi. Merkel, ateşkes konusunda anlaşma sağlandığını, petrol konusunda müzakerelerin süreceğini açıkladı.

    Irak'ta hükümeti protesto eden halk yolları kapattı
    Irak'ta hükümeti protesto eden halk yolları kapattı

    Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerinde hükümet karşıtı protestolar düzenlendi. Halk, lastik yakarak yol kapatma eylemleri yaptı.

    Avrupa Konseyi: Türkiye, yasaları gazetecileri susturmak için kullanmamalı
    Avrupa Konseyi: Türkiye, yasaları gazetecileri susturmak için kullanmamalı

    Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi “Avrupa'da gazetecilerin güvenliği ve medya özgürlüğü” konulu rapor hazırladı. Rapor’da Türkiye’ye ilişkin uyarılar da yer aldı.

    Sedat Yeşilköy anıldı: İş cinayetleri mücadeleyle engellenir
    Sedat Yeşilköy anıldı: İş cinayetleri mücadeleyle engellenir

    İş cinayetinde yaşamını yitiren Sedat Yeşilköy için anma töreni düzenlendi. Anmada iş cinayetlerinin olmadığı bir hayat için mücadele çağrısı yapıldı.

    Denizli Ekmek ve Gül: Seda’nın ölümü kreş talebinin önemini gösterdi
    Denizli Ekmek ve Gül: Seda’nın ölümü kreş talebinin önemini gösterdi

    Denizli Ekmek ve Gül Kadın Grubu, sobadan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını kaybeden 13 yaşındaki Seda Kesikbaş’ın ölümü ile kreş talebinin öneminin bir kez daha ortaya çıktığına dikkat çekti.

    Adalet Bakanına ‘bilinmeyen dil’ cevabı: Talepler için somut adım atılmalı
    Adalet Bakanına ‘bilinmeyen dil’ cevabı: Talepler için somut adım atılmalı

    Akademisyen Cuma Çiçek, Kürtçeye mahkemelerde “bilinmeyen dil” denilmesini eleştiren Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün sözlerini Evrensel'e değerlendirdi.

    İstanbul'da Pir Sultan Abdal Cemevine saldırı
    İstanbul'da Pir Sultan Abdal Cemevine saldırı

    Sultanbeyli'deki Pir Sultan Abdal Cemevine saldırı düzenlendi. Bina kapısına boyayla "öl" yazan saldırganlar, kapıyı kırarak girdikleri yönetim ofisini de tahrip etti.

    Aşı karşıtı ailelerin sayısı artıyor: “Reddeden gruplar dindarlar ve  postmodernler”
    Aşı karşıtı ailelerin sayısı artıyor: “Reddeden gruplar dindarlar ve  postmodernler”

    7 yılda çocuklarına aşı yaptırmayan ailelerin sayısı 183’ten 23 bine çıktı. 2019 yılının ilk dokuz ayında ise kızamık vakaları önceki yılın aynı dönemine kıyasla 5.2 kat artarak 2 bin 666’ya ulaştı.

    ‘Dindar ve Kindar’ın Yazarı Mert Taşçılar: Amaç eğitmek değil, devşirmek oldu
    ‘Dindar ve Kindar’ın Yazarı Mert Taşçılar: Amaç eğitmek değil, devşirmek oldu
    Katillerin ve maktullerin öyküleri
    Katillerin ve maktullerin öyküleri
    GÜNCELLENDİ
    'Bocuk Gecesi' nedir, ne zaman kutlanır?
    'Bocuk Gecesi' nedir, ne zaman kutlanır?
    Yönetmen Sertaç Yıldız: "Aşık Mahzuni yaşamın bir parçasıdır"
    Yönetmen Sertaç Yıldız: "Aşık Mahzuni yaşamın bir parçasıdır"
    Demirtaş'ın yayıncısı Emir Ali Türkmen: Kürsüde kükreyenlerden daha çoğuz
    Demirtaş'ın yayıncısı Emir Ali Türkmen: Kürsüde kükreyenlerden daha çoğuz
    Çiğli Viyan Kadın Korosu: Sesimizi birlikte çıkarmak bize iyi geliyor
    Çiğli Viyan Kadın Korosu: Sesimizi birlikte çıkarmak bize iyi geliyor
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Denizli Ekmek ve Gül: Seda’nın ölümü kreş talebinin önemini gösterdi
    Denizli Ekmek ve Gül: Seda’nın ölümü kreş talebinin önemini gösterdi

    Denizli Ekmek ve Gül Kadın Grubu, sobadan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını kaybeden 13 yaşındaki Seda Kesikbaş’ın ölümü ile kreş talebinin öneminin bir kez daha ortaya çıktığına dikkat çekti.

    Baran Tursun Vakfına açılan davalara AYM hak ihlali kararı verdi
    Baran Tursun Vakfına açılan davalara AYM hak ihlali kararı verdi

    Anayasa Mahkemesi, Baran Tursun Vakfına (BTV), polis ve devlet şiddeti ile yaşamını yitirenlere ilişkin hazırladığı raporlar nedeniyle dava açılmasına “Hak ihlali” dedi.

    İzmir’de yaşamını sonlandıran kadın eski patronunun tacizine maruz kalmış
    İzmir’de yaşamını sonlandıran kadın eski patronunun tacizine maruz kalmış

    İzmir Çiğli’de hayatını sonlandıran Şengül K., ardında bıraktığı notta eski patronunun tacizine uğradığını yazmış.

    Denizli'de Büyük Menderes için çözüm yolları arandı
    Denizli'de Büyük Menderes için çözüm yolları arandı

    Denizli’de düzenlenen “Büyük Menderes Nasıl Kurtulur” panelinde ekoloji mücadelesinin siyasi bir mücadele olduğu ve siyasetten ayrı düşünülemeyeceği vurgusu öne çıktı.

    Tüm Bel Sen İzmir Şube: Şeffaf ve katılımcı bir yöntem izleyeceğiz
    Tüm Bel Sen İzmir Şube: Şeffaf ve katılımcı bir yöntem izleyeceğiz

    Tüm Bel Sen İzmir Şubesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile toplu iş sözleşmesi sürecine girdi. Şube Başkanı Anıl Kaçar: İnsanlar toplu sözleşmeden ekonomik taleplerin karşılığını bekliyor.

    GÜNCELLENDİ
    JMO İzmir Şubesi, Kanal İstanbul projesiyle ilgili konferans düzenledi
    JMO İzmir Şubesi, Kanal İstanbul projesiyle ilgili konferans düzenledi

    JMO İzmir Şubesinin Kanal İstanbul projesiyle ilgili düzenlediği konferansta konuşan Jeoloji Mühendisi Ali Esen Arpat, projenin İstanbul’un ekolojisine zarar vereceğini söyledi.