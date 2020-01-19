Libya konferansı sona erdi: Geçici ateşkeste uzlaşı, petrol konusunda ayrışma

Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması iddiasıyla düzenlenen konferans sona erdi. Konferansa katılan tarafların, BM gözetimi altında Libya'ya silah ambargosu uygulanması ve tüm tarafların buna uyması konusunda anlaştığı belirtildi. Ancak ülkedeki petrol yatakları konusunda anlaşma sağlanamadı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetiyle yapılan konferans 4 saatten fazla sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konferans sırasında ayrı bir odada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Almanya Başbakanı Merkel ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ayrı ayrı görüştüğü öğrenildi.

Zirvenin ardından Merkel, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve BM'nin Libya Temsilcisi Ghassan Salame basın toplantısı düzenledi.

MERKEL: SAHADA VEKİL GÜÇLER ÜZERİNDEN SÜREN BİR ÇATIŞMA VAR

Olumlu bir görüşme gerçekleştirildiğini ifade eden Merkel, "Libya’daki temsilcileri General Hafter ve Başbakan Sarrac’ın da burada olması gelecekte atılacak adımlar konusunda fikirlerini dile getirebildiler. 5 artı 5 kişilik askeri bir komitenin oluşması için isimler verildi. İki taraf da masa başına oturdu ve daha pekiştirilmiş bir ateşkesin oluşturulması sağlanabilir. Tüm katılımcılar 5 artı 5’lik komite açısından niyetlerini belirtti. Silah ambargosuna saygı gösterilmesiyle beraber, ateşkesin devamlılığın sağlanması için hemfikir olundu. Bu sürecin takipçisi olacağız ve siyasi çözümlerin bulunmasıyla sürdürülmesini sağlayacağız. Şu anda sahada vekil güçlerin üzerinden devam eden bir çatışma olduğunu görüyoruz. Bu yeni süreçte Libya’ya kendi geleceklerine özgürlük içerisinde karar verebilme fırsatı sağlayacağız. Zor bir yola çıktık. Libya içerisinde de çok sayıda anlaşmazlık var. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

GUTERRES'TEN LİBYA'NIN İÇİŞLERİNE MÜDAHALE UYARISI

Merkel’in ardından değerlendirmelerde bulunan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, katılımcılar tarafından Libya’da askeri bir çözüm bulunamayacağı görüşünün savunulduğunu belirtti. Üç noktaya dikkati çeken Guterres, "Üç noktaya değinmek istiyorum; hiçbir şekilde Libya’daki duruma askeri bir çözüm bulunamaz. Tüm katılımcılar, birkaç kez bu ifadeleri kullandı. Çatışmanın tarafları da aynı şekilde bu fikirdeydi. Tüm katılımcılar çatışmaya ve Libya’nın içişlerine müdahale edilmesinden kaçınılması konusunda fikir birliğine vardılar. İkinci olarak da tüm aktörlerden çatışmayı tırmandıracak her türlü eylemden kaçınma çağrısında bulunduk. Hem katılımcılara, hem de uluslararası kamuoyuna, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin silah ambargosuna saygı göstermeleri çağrısında bulunuyorum. Tabi ki siyasi sürece dönülmesi de son derece önemli" dedi.

Konferans sonrasında açıklanan sonuç bildirgesinde "Libya Temsilciler Meclisi'nin onayladığı tek, birleşik, kapsayıcı ve etkin bir hükümetin kurulmasını destekliyoruz. Ateşkesin uygulanmasını kontrol edecek ve denetleyecek teknik komiteler kurması için BM'ye çağrıda bulunuyoruz. Merkezi ve sivil otoritenin kontrolünde birleşik bir Libya ulusal güvenlik sisteminin kurulmasını destekliyoruz. Libya'da tüm taraflara özgür, kapsayıcı ve adaletli seçimlerle geçiş sürecini sonlandırmaları için çağrı yapıyoruz. Ateşkesin başlamasından itibaren taraflara ve destekçilerine askeri faaliyetlerine son vermeleri çağrısında bulunuyoruz. BM himayesinde Berlin zirvesi sonrasında koordinasyonu sürdürmek için bir Uluslararası İzleme Komitesi oluşturuyoruz" ifadeleri yer aldı.

KONFERANS ÖNCESİ HAFTER PETROL İHRACATINI DURDURDU

Konferans Halife Hafter yanlısı güçlerin petrol ihracatını fiilen durdurmasının gölgesinde başlamıştı. Türkiye ve Rusya'nın devreye girmesi ve akabinde Libya'da sağlanan ateşkesle kesinlik kazanan konferansa, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, BM'nin Libya Temsilcisi Ghassan Salame ile Afrika Birliği ve Arap Ligi temsilcileri katıldı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Libya'nın doğusundaki güçlerin lideri Halife Hafter de konferans için Berlin'de bulundu.

UMH'yi başta Türkiye olmak üzere İtalya ve Cezayir, Hafter'i ise Fransa, BAE ve Mısır destekliyor. Rusya'nın da Hafter üzerinde çok ciddi etkisi olduğu biliniyor.

TARAFLARIN TALEPLERİ

UMH cephesi; silah desteğinin durdurulması, Libya'da UMH’nin “meşru hükümet” olarak tanınması, Libya'nın enerji kaynaklarının yabancı ülkelere verilmemesi ve Hafter milislerinin meşru hükümete karşı illegal bir savaşın neticesinde ele geçirilen topraklardan çekilmesini istiyor.

Hafter tarafının talepleri ise UMH kontrolündeki Libya Merkez Bankasının yönetimine Hafter güçlerinin dahil edilmesi, ateşkes anlaşması durumunda UMH'ye bağlı milislerin silahsızlandırılması, Hafter'e bağlı silahlı milislerin Trablus'da konuşlandırılması ve muhtemel bir siyasi çözüm sonucunda Hafter'in silah gücüyle sağladığı toprak kazanımları ile direkt orantılı olarak siyasi güç elde etmesi olarak sıralanıyor.

MACRON: TÜRKİYE, LİBYA'YA SAVAŞÇI GÖNDERMEYİ BIRAKMALI

Konferansta konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye’den Libya’ya Suriyeli cihatçıları taşımayı sona erdirmeyi istedi.

Macron, “Trablus kentine Suriyeli ve yabancı savaşçıların getirilmesinin beni ne kadar endişelendirdiğini dile getirmek zorundayım. Bunun sona ermesi gerekiyor. Bundan çıkar sağlayabileceğini düşünenler, kendileri ve hepimizin adına aldıkları riskin farkında değiller” dedi. (DIŞ HABERLER)

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