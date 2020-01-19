19 Ocak 2020 14:37

Aşı karşıtı ailelerin sayısı artıyor: “Reddeden gruplar dindarlar ve  postmodernler”

7 yılda çocuklarına aşı yaptırmayan ailelerin sayısı 183’ten 23 bine çıktı. 2019 yılının ilk dokuz ayında ise kızamık vakaları önceki yılın aynı dönemine kıyasla 5.2 kat artarak 2 bin 666’ya ulaştı.

Fotoğraf: Pixabay

    • Paylaş

    Aşı karşıtlarının sayısı artıyor. Yedi yılda çocuklarına aşı yaptırmayan ailelerin sayısı 183’ten 23 bine çıktı. 2019 yılının ilk dokuz ayında ise kızamık vakaları önceki yılın aynı dönemine kıyasla 5.2 kat artarak 2 bin 666’ya ulaştı. TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal, aşı reddinde iki grubun etkili olduğunu söyledi, “Biri dini gruplar; ‘günah’ sebebiyle, diğeri aşının güvenli olduğuna yönelik soru işaretleri olan post modernler” dedi. Aşı konusundaki hukuki boşluğa işaret eden Türk Tabipler Birliği Başkanı Sinan Adıyaman da çocuğun üstün yararı gözetilerek karar verilmesi gerektiğini söyledi.

    Türkiye’de son yıllarda aşı karşıtı kampanyalar sonucunda aşı tereddüdü ve aşı reddi dikkat çekici boyutlara ulaştı.

    Gazete Duvar'dan Müzeyyen Yüce'nin haberine göre; Aşı şirketlerinin maddi kazanç odaklı çalıştığı, aşıların gerekli ve güvenli olmadığı, aşı olmanın dinen uygun olmadığı gibi gerekçelerle yedi yılda çocuklarına aşı yaptırmayan ailelerin sayısı 183’ten 23 bine çıktı. 2019 yılının ilk dokuz ayında ise kızamık vakaları önceki yılın aynı dönemine kıyasla 5.2 kat artarak 2 bin 666’ya ulaştı.

    “MÜDAHALE EDİLMEZSE SALGIN KAPIDA”

    Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Sinan Adıyaman, Türkiye’deki kızamık vakalarında yaşanan artışa dikkat çekiyor. Sağlık Bakanlığı’nın bulaşıcı hastalıklara ilişkin ‘sorun yok’ açıklamaları ile Dünya Sağlık Örgütü’nün kızamık hastalığına ilişkin verilerinin uyuşmadığını belirten Adıyaman şunları söyledi: “Türkiye’de 2017 yılı itibariyle toplam kızamık vakalarının sayısı 69’dan 2018 yılında 510’a, 2019 yılının ilk dokuz ayında da önceki yılın aynı dönemine kıyasla maalesef 5.2 kat artarak, 2 bin 666’ya ulaştı. Türkiye’de herhangi bir müdahalede bulunulmadığında daha da büyüyebilecek olan bir kızamık salgını mevcuttur. Sağlık Bakanlığını daha fazla zaman kaybetmeden, muhataplarını da bilgilendirerek, gereğini yapmaya davet ediyoruz.”

    “AŞI REDDİNDE HUKUKİ BOŞLUK VAR”

    Çocuk ölümlerine neden olan kızamık, çocuk felci, tetanos, boğmaca ve difteri gibi hastalıkların aşı ile alınan önlemler sonucu azaldığına dikkat çeken Adıyaman, UNICEF verilerine işaret ederek şöyle konuştu: “Aşılar, çocuk ölümlerini azaltma aracı olarak önerilmesinden bu yana etkili bir biçimde beklentileri karşılamıştır. Aşı ile önlenebilir boğmaca, difteri, tetanos, kızamık, çocuk felci, verem nedeniyle çocuk ölümlerinin sayısı 1989’da 5 milyon dolayındayken, bugün bu altı hastalıktan ölüm yılda yalnızca 100 bin dolayındadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa bölgesi aylık bildirim verilerinden elde edilen bilgilere göre, 2013 ve 2015 yıllarındaki kızamık salgınında hastalananların çoğu aşısız çocuklardır. DSÖ kızamık aşısı yapılmadığında yılda 2,7 milyon çocuğun kızamık komplikasyonları nedeniyle öleceğini öngörmektedir. Dolayısıyla ebeveynin yararını oluşturmak için çocuğun nesneleştirilmesine neden olan aşı reddi tercihine, çocuğun üstün yararı gözetilerek karar verilmelidir. Bu alanda hukuki bir boşluk da söz konusu.”

    “GÖÇ VE MEVSİMLİK İŞ GÖÇÜ ZAMANINDA AŞI KIRLMASI YAŞANIYOR, BU DÖNEMLERDE ÖNLEM ALINMALI”

    TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal ise aşı reddi yapan ailelere ilişkin saha tecrübelerini anlattı. Ünal, çocuklar için en büyük tehdidin ‘aşı karşıtlığı’ olduğunu söyledi. Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan çocuk dönemi aşı takvimine dikkat çeken Ünal, ‘aşı kırılmasının’ okul çağında yaşandığını belirterek şöyle konuştu: “İlkokul sekizinci sınıfa kadar olması gereken aşıların uygulama dönemleri aşı karnesinde yer alıyor. Türkiye’de aşı oranlarında yaşanan düşüşün bir sebebi de okul çağında yaşanan kırılmalar. Son dönemde yaptığımız tespitlerden biri de bu. Ya okuldaki prosedürler nedeniyle bir aksama yaşanıyor ya da aileler okul döneminde yapılan aşıları reddediyor. Bu da aşı takviminde kırılmalara ve aksamalara neden oluyor. İç ve dış düzensiz göçler de aşı takviminde kırılmaya neden oluyor. Yurt dışından gelen göçmen ailelerin çocukları ile mevsimlik işçilerin çocukları bu kapsamda yer alıyor. Örneğin, aşı takviminin kırılma zamanları ülke içi göçlerin başladığı tarihler; yani mevsimlik iş göçleri. Bu alanda da önlem alınması gerekli.”

    AŞI REDDİ YAPAN İKİ GRUP: POSTMODERNLER VE DİNDARLAR

    Aile Hekimi olarak sahada aşı reddi yapan aileler ile birebir muhatap olduklarını ve iki grubun aşıyı reddettiğini belirten Ünal, “Biri dini gruplar; ‘günah’ sebebiyle, diğeri aşının güvenli olduğuna yönelik soru işaretleri olan postmodernler” dedi. Ünal, aile hekimleri olarak çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdıklarını vurguladı. 

    “TARİKAT LİDERLERİ ‘MODERN TIP ALLAH’IN İŞİNE KARIŞIYOR’ DİYOR”

    Bazı tarikat ve cemaat liderlerinin aşı ile önlenebilir hastalıklara ilişkin, “Eskiden aşı mı vardı, yaptırmayın”, “Modern tıp Allah’ın işine karışıyor” gibi söylemlerle aileleri aşıdan uzaklaştırdığını belirten Ünal, bunun sahaya yansıyan örneklerini şu sözler ile anlattı: “Bu söylemler ile çocuğuna aşı yaptırmayan çok aile var. Aşı rehberini ailelere verdiğimizde sizinle iletişime kapalılar. Onlar için dini liderlerinin sözü hüküm yerine geçiyor. Eve gidiyorsunuz; kapıyı açmıyor: ‘Kocam, sizinle konuşmamı yasakladı’ diyen kadınlar var. Daha da zorladığınızda sizden kaydını alıyorlar. Onlara ancak dini liderler üzerinden ulaşabilirsiniz. Aslında kadın istiyor aşı yaptırmak ama erkek izin vermediği için yaptıramıyor. Bilim ile dini çatıştıran söylemlerin ortadan kaldırılması gerekiyor. Henüz dini nedenler ile aşı reddi yapan ailelere ulaşmaya dönük bir çalışma yok. Bununla ilgili aile hekimleri olarak bireysel bir mücadele veriyoruz.”

    “KIZAMIKTAN ÖLEN ÇOCUK GÖRMEDİKLERİ İÇİN SORGULUYORLAR!”

    Ünal, dinsel algıların yanı sıra bazı politikacıların söylemlerinin de aşı karşıtlığını beslediğini söylerken, “Son dönemde aşı oranlarının düşmesi ülkeyi salgınlara açık hale getirdi. Şeyhler, şıhlar bilimle çatışıyor. Postmodernler artık kızamıktan ölen, ayağı sakatlanan, zeka engeli olan çocuk görmediği için aşının gerekliliğini sorguluyor. Burada devreye hükümetin çok yönlü politikası giriyor. Koordineli bir çalışma ile aşı oranlarını yeniden yükseltebiliriz” dedi. (HABER MERKEZİ)

    Dr. Özer Akgül: Aşı karşıtlığının bilimsel bir tarafı yok

    Dr. Özer Akgül: Aşı karşıtlığının bilimsel bir tarafı yok

    Aile hekimleri uyardı: Aşı karşıtı söylem ve yayınlar toplum sağlığını tehdit ediyor

    Aile hekimleri uyardı: Aşı karşıtı söylem ve yayınlar toplum sağlığını tehdit ediyor

    Aşı karşıtlığı artıyor bakanlık sessiz

    Aşı karşıtlığı artıyor bakanlık sessiz

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Hrant Dink katledilişinin 13. yılında pek çok şehirde anıldı
    YAZARLAR
    Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU
    Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU

    19 Ocak: Yüzleş!

     Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    Hrant; geçmişten geleceğe süre giden kaybımız

     C. Hakkı ZARİÇ
    C. Hakkı ZARİÇ

    Vaso, Hrant’a giden yolda

     Ayşen ŞAHİN
    Ayşen ŞAHİN

    Yazıyooooor yazıyooooor

     Adnan ÖZYALÇINER
    Adnan ÖZYALÇINER

    Ateş Altında

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    Aptallar İmparatorluğu

     Günseli BAYRAM
    Günseli BAYRAM

    Canlı robotlar: Xenobotlar

     Özer AKDEMİR
    Özer AKDEMİR

    Hayal

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    "Balığın bel kemiğini bulmak" meselesi (1)

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    Şov devam ediyor: Kurgu ve gerçek
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAMBanggood indirim kuponu
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Hrant Dink vurulduğu yerde anılıyor: Vazgeçmiyoruz Ahparig
    Hrant Dink vurulduğu yerde anılıyor: Vazgeçmiyoruz Ahparig

    Agos Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink için 13 yıl önce katledildiği yerde anma etkinliği düzenleniyor.

    İstanbul'da Pir Sultan Abdal Cemevine saldırı
    İstanbul'da Pir Sultan Abdal Cemevine saldırı

    Sultanbeyli'deki Pir Sultan Abdal Cemevine saldırı düzenlendi. Bina kapısına boyayla "öl" yazan saldırganlar, kapıyı kırarak girdikleri yönetim ofisini de tahrip etti.

    Aşı karşıtı ailelerin sayısı artıyor: “Reddeden gruplar dindarlar ve  postmodernler”
    Aşı karşıtı ailelerin sayısı artıyor: “Reddeden gruplar dindarlar ve  postmodernler”

    7 yılda çocuklarına aşı yaptırmayan ailelerin sayısı 183’ten 23 bine çıktı. 2019 yılının ilk dokuz ayında ise kızamık vakaları önceki yılın aynı dönemine kıyasla 5.2 kat artarak 2 bin 666’ya ulaştı.

    İşsizlik 300 liraya muhtaç etti, yaşamına son verme girişiminde bulundu
    İşsizlik 300 liraya muhtaç etti, yaşamına son verme girişiminde bulundu

    Çalışmak için geldiği Bursa’da iş bulamayan 27 yaşındaki bir kişi yaşamına son vermeye kalkıştı.

    GÜNCELLENDİ
    Metal işçileri Bursa ve Gebze'de miting yaptı | Grev 5 Şubat’ta başlayacak
    Metal işçileri Bursa ve Gebze'de miting yaptı | Grev 5 Şubat’ta başlayacak

    Bursa ve Gebze'de düşük zam, esnek çalışma ve güvencesizlik dayatmasına karşı miting düzenleyen metal işçileri alanları doldurdu. Mitinglerde işçiler, "Patronların kölesi olmayacağız" diye haykırdı.

    "Faturalar nedeniyle vatandaş doğal gazı kapattı, tek odada yaşamaya başladı"
    "Faturalar nedeniyle vatandaş doğal gazı kapattı, tek odada yaşamaya başladı"

    CHP Milletvekili Ahmet Akın kendi seçim bölgesi Balıkesir'de vatandaşların doğal gazı kapatarak evde ailece tek odada yaşamaya başladığını dile getirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Erdoğan Berlin Zirvesi öncesi konuştu: Ateşkes ihtiraslara kurban edilmemeli
    Erdoğan Berlin Zirvesi öncesi konuştu: Ateşkes ihtiraslara kurban edilmemeli

    Berlin Konferansı öncesinde kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ateşkes ve Berlin Zirvesi ihtiraslara kurban edilmemelidir" ifadesini kullandı.

    Sur'da kayyum yönetimi kadın merkezine erkek müdür atadı, merkez kahvehane yapıldı
    Sur'da kayyum yönetimi kadın merkezine erkek müdür atadı, merkez kahvehane yapıldı

    Sur Belediyesi’ne kayyum atanmasıyla birlikte Amîda Jîn Kadın Danışmanlık Merkezi’ne erkek müdür atandı. Tabelası indirilen merkez, işlevsizleştirilerek, kahvehaneye çevrildi.   

    Katillerin ve maktullerin öyküleri
    Katillerin ve maktullerin öyküleri
    GÜNCELLENDİ
    'Bocuk Gecesi' nedir, ne zaman kutlanır?
    'Bocuk Gecesi' nedir, ne zaman kutlanır?
    Yönetmen Sertaç Yıldız: "Aşık Mahzuni yaşamın bir parçasıdır"
    Yönetmen Sertaç Yıldız: "Aşık Mahzuni yaşamın bir parçasıdır"
    Demirtaş'ın yayıncısı Emir Ali Türkmen: Kürsüde kükreyenlerden daha çoğuz
    Demirtaş'ın yayıncısı Emir Ali Türkmen: Kürsüde kükreyenlerden daha çoğuz
    Çiğli Viyan Kadın Korosu: Sesimizi birlikte çıkarmak bize iyi geliyor
    Çiğli Viyan Kadın Korosu: Sesimizi birlikte çıkarmak bize iyi geliyor
    Sinema eleştirmenleri: Oscar, beyaz ve erkek egemenliğinden vazgeçmiyor
    Sinema eleştirmenleri: Oscar, beyaz ve erkek egemenliğinden vazgeçmiyor
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    İzmir’de yaşamını sonlandıran kadın eski patronunun tacizine maruz kalmış
    İzmir’de yaşamını sonlandıran kadın eski patronunun tacizine maruz kalmış

    İzmir Çiğli’de hayatını sonlandıran Şengül K., ardında bıraktığı notta eski patronunun tacizine uğradığını yazmış.

    Denizli'de Büyük Menderes için çözüm yolları arandı
    Denizli'de Büyük Menderes için çözüm yolları arandı

    Denizli’de düzenlenen “Büyük Menderes Nasıl Kurtulur” panelinde ekoloji mücadelesinin siyasi bir mücadele olduğu ve siyasetten ayrı düşünülemeyeceği vurgusu öne çıktı.

    Tüm Bel Sen İzmir Şube: Şeffaf ve katılımcı bir yöntem izleyeceğiz
    Tüm Bel Sen İzmir Şube: Şeffaf ve katılımcı bir yöntem izleyeceğiz

    Tüm Bel Sen İzmir Şubesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile toplu iş sözleşmesi sürecine girdi. Şube Başkanı Anıl Kaçar: İnsanlar toplu sözleşmeden ekonomik taleplerin karşılığını bekliyor.

    GÜNCELLENDİ
    JMO İzmir Şubesi, Kanal İstanbul projesiyle ilgili konferans düzenledi
    JMO İzmir Şubesi, Kanal İstanbul projesiyle ilgili konferans düzenledi

    JMO İzmir Şubesinin Kanal İstanbul projesiyle ilgili düzenlediği konferansta konuşan Jeoloji Mühendisi Ali Esen Arpat, projenin İstanbul’un ekolojisine zarar vereceğini söyledi.

    Sibel Köse davasında sanık indirimsiz 19 yıl ceza aldı
    Sibel Köse davasında sanık indirimsiz 19 yıl ceza aldı

    Kendisinden boşanmak isteyen Sibel Köse'yi bacağından vuran erkek indirimsiz 19 yıl ceza aldı.

    İSİG İzmir Meclisi: 2019'da en az 74 işçi, iş cinayetinde hayatını kaybetti
    İSİG İzmir Meclisi: 2019'da en az 74 işçi, iş cinayetinde hayatını kaybetti

    İzmir İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi 2019 yılı İzmir iş cinayetleri raporunu açıkladı. Raporda, İzmir’de en az 74 işçinin iş cinayetinde yaşamını yitirdiği belirtildi.