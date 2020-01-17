17 Ocak 2020 20:04

Gülistan Doku'ya ait olduğu düşünülen görüntüler soruşturma dosyasına girdi

Günlerdir kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku'ya ait olduğu düşünülen görüntüler soruşturma dosyasına girdi.

Gülistan Doku'ya ait olduğu iddia edilen görüntü

Gülistan Doku'ya ait olduğu iddia edilen görüntüden | Ekran görüntüsü: Evrensel

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    Gülistan Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak günü Dersim'de Pertek Karayolu'nda ilerleyen bir aracın seyrüsefer kamerasına yansıyan görüntüler, soruşturma dosyasına girdi.

    Görüntüde, Doku'nun telefon sinyalinin son alındığı Sarı Saltık Viyadüğü üzerinde haki rengi parka giyen bir kişinin çömelmiş halde durduğu görünüyor.

    Viyadük üstündeki bu kişinin Gülistan Doku olduğu iddia ediliyor.

    Savcılığın görüntülere ilişkin inceleme başlattığı ve görüntülerin soruşturma dosyasına bugün eklendiği öğrenildi.

    Gülistan Doku'ya ait olduğu iddia edilen görüntü

    Gülistan Doku'ya ait olduğu iddia edilen görüntüden | Ekran görüntüsü: Evrensel

    (Dersim/EVRENSEL)

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