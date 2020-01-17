Gülistan Doku'ya ait olduğu düşünülen görüntüler soruşturma dosyasına girdi
Günlerdir kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku'ya ait olduğu düşünülen görüntüler soruşturma dosyasına girdi.
Gülistan Doku'ya ait olduğu iddia edilen görüntüden | Ekran görüntüsü: Evrensel
Gülistan Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak günü Dersim'de Pertek Karayolu'nda ilerleyen bir aracın seyrüsefer kamerasına yansıyan görüntüler, soruşturma dosyasına girdi.
Görüntüde, Doku'nun telefon sinyalinin son alındığı Sarı Saltık Viyadüğü üzerinde haki rengi parka giyen bir kişinin çömelmiş halde durduğu görünüyor.
Viyadük üstündeki bu kişinin Gülistan Doku olduğu iddia ediliyor.
January 17, 2020
Savcılığın görüntülere ilişkin inceleme başlattığı ve görüntülerin soruşturma dosyasına bugün eklendiği öğrenildi.
(Dersim/EVRENSEL)
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