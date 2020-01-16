16 Ocak 2020 16:26

Gülistan'ın eski erkek arkadaşı ailesiyle Alanya'ya gitmiş

Dersim’de, 12 gündür haber alınamayan Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşının polis olan üvey babası, Gülistan kaybolduktan sonra izin almış ve Alanya'ya gitmiş. 

Dersim'de kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku'nun fotoğrafı

Gülistan Doku | Fotoğraf: DHA

    • Paylaş

    Dersim’de, 5 Ocak'tan beri kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) bulunması için başlatılan arama çalışmaları, 12'nci günde de sürdürüldü. Gülistan Doku'nun 2 ay önce ayrıldığı erkek arkadaşı, Rusya vatandaşı Z.A.'nın polis olan üvey babasının, Gülistan kaybolduktan sonra görev yaptığı Tunceli Emniyet Müdürlüğü'nden izin alıp, ailesiyle birlikte Alanya'ya gittiği öğrenildi.

    Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak günü sabah saatlerinde kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi kızlarına ulaşamayınca kente geldi. Ailenin başvurusu üzerine polis ve jandarma ekipleri, Gülistan Doku'nun bulunması için ortak arama çalışması başlattı. Cep telefonunun son sinyal verdiği ve görgü tanıklarının ifadesiyle kent merkezindeki Uzunçayır baraj gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde görülen Gülistan Doku'nun bulunması için valilik koordinesinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, AFAD, Van ve Elazığ'dan bölgeye gelen arama ekipleri, kameralı rov cihazıyla çalışmalarını sürdürüyor.

    GÜLİSTAN'IN ABLASI: 12 GÜNDÜR ÖLÜYORUZ

    Gülistan için başlatılan arama çalışmalarına 12'nci günde de devam edilirken, ablası Aygül Doku, kardeşinin bir an önce bulunmasını beklediklerini söyledi. Doku, "Her gün ölüyoruz, her gün bir umutla diriliyoruz. Bir gün biri 'Gülistan yaşıyor', biri 'Öldü' diyor. Hiçbir şey istemiyorum, kardeşim buradaysa lütfen çalışmaları hızlandırsınlar. 12 gündür ben, annem, babam, ağabeylerim ölüyor. Kardeşim yaşıyorsa benim ona söylemek istediğim bir şey yok, o ablasını görüyor. O ablasına, annesine, kardeşlerine yanlış yapacak, üzecek ve geride bırakacak biri değil" diye konuştu. 

    ESKİ ERKEK ARKADAŞI, POLİS ÜVEY BABASIYLA ALANYA'YA GİTMİŞ

    Gülistan Doku'nun yaklaşık 2 ay önce ayrıldığı ve son kez kafe önünde konuştukları anların mobese kameralarına yansıdığı erkek arkadaşı Z.A.'nın, annesi ve üvey babası E.Y. ile Antalya'nın Alanya ilçesine gittiği öğrenildi. E.Y.'nin polis memuru olduğu, genç kızın kaybolmasının ardından görev yaptığı Tunceli Emniyet Müdürlüğü'nden izin almasıyla ailece daha önce görev yaptığı Alanya'ya gittiği öğrenildi.

    GÖRÜNTÜLER İNCELENİYOR

    Öte yandan Gülistan Doku'nun mobese kameralarına yansıyan son görüntüleri, uzmanlar tarafından inceleniyor. Görüntülerde; Doku'nun kaybolduğu gün olan pazar saat 11.10'da, Rusya uyruklu eski erkek arkadaşı Z.A.'nın çalıştığı, valilik yanındaki kafeye gelip, dışarıda ayaküstü konuştukları görülüyor. Z.A. ile konuşurken tartışmadıkları görülen Doku'nun, saat 11.19'da kollarını göğsünden bağlayarak, yaya yolunu kullanmadan yolun karşısına geçip, 11.29'da şehir içi minibüsüne bindiği anlar görüntülerde yer alıyor. Daha sonra görgü tanıklarının ifadeleri ile baz istasyonu sinyali Sarısaltuk viyadüğünde alınan Gülistan Doku'dan bir daha haber alınamıyor. (DHA)

    ÖNCEKİ HABER

    Doğa Koleji artık İTÜ Vakfının
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Hafter ve Memlük, Erdoğan’a Putin’in mesajını mı verdi?

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Moskova’da 2 masa

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Güvensizlik sendromu

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Der mi?

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Ahmet Altan’a özgürlük!

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Endüstri hizaya sokar
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    İBB meclisinde, cemevlerinin ibadethane sayılması AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
    İBB meclisinde, cemevlerinin ibadethane sayılması AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

    İBB Meclisinde, cemevlerinin statüsünün ibadethane olarak değiştirilmesi önerisi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Cemevlerinin temizlik vb. hizmetleri ise belediye bütçesinden karşılanacak.

    GÜNCELLENDİ
    Arkeolog Merve mobbing sonucu intihar etti iddiası: Yetkililer mobbinge sessiz
    Arkeolog Merve mobbing sonucu intihar etti iddiası: Yetkililer mobbinge sessiz

    Antep'te müzede görev yapan Arkeolog Merve Kaçmış'ın intiharına, maruz kaldığı mobbingin neden olduğu öne sürüldü. Kültür Sanat Sen "Yetkililer mobbinge sessiz" açıklaması yaptı.

    Avcılar Belediye Başkanı'ndan depreme karşı imar düzenlemesi için İBB Meclisine çağrı
    Avcılar Belediye Başkanı'ndan depreme karşı imar düzenlemesi için İBB Meclisine çağrı

    Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli İBB Meclis toplantısında konuştu: Deprem riski taşıyan binalar İBB Meclisinin gündemine gelsin.

    Habibe Çevik ve Fatma Akta cinayeti davası: Annemi öldüreceğini söyledi
    Habibe Çevik ve Fatma Akta cinayeti davası: Annemi öldüreceğini söyledi

    Cezaevinden izinli çıkarak boşandığı eşi Habibe Çevik'i ve kardeşi Fatma Akta'yı öldüren Göksel Sağlam'ın yargılandığı davaya devam edildi.

    Bakanlık patates ithalatında gümrük vergisini fiyatlar yükselirse diye sıfırlamış
    Bakanlık patates ithalatında gümrük vergisini fiyatlar yükselirse diye sıfırlamış

    Patates ithalatında gümrük vergisinin sıfırlamasına ilişkin Ticaret Bakanlığından açıklama geldi: İç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulabilmesi amacıyla.

    Soma maden katliamını protesto edenlere polis müdahalesine hak ihlali kararı
    Soma maden katliamını protesto edenlere polis müdahalesine hak ihlali kararı

    Anayasa Mahkemesi, Soma maden faciasını protesto sırasında polis müdahalesi sonucu yaralanan iki kişinin başvurusunda ihlal kararı verdi.

    TBMM’de görüşülen yeni imar yasasına mimarlardan tepki: Öbek öbek ihanet yükselecek
    TBMM’de görüşülen yeni imar yasasına mimarlardan tepki: Öbek öbek ihanet yükselecek

    Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, AKP'nin Meclis'e sunduğu imar yasasında değişiklik teklifine düzenlediği basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

    GÜNCELLENDİ
    Evrensel’e ilan durdurma cezasına skandal gerekçe: Okur dayanışması suç sayıldı
    Evrensel’e ilan durdurma cezasına skandal gerekçe: Okur dayanışması suç sayıldı

    Basın İlan Kurumu bayi satışlarına dair verdiği ilan kesme cezasına yaptığımız itirazı reddetti. Ret kararında skandal gerekçeler yer aldı. Bir okurun 2 gazete alması ilan kesme gerekçesi sayıldı.

    Türkçe şiirleri Kürtçe okumak
    Türkçe şiirleri Kürtçe okumak
    Deftere şiir yazmaktan 11 gün hücre cezası
    Deftere şiir yazmaktan 11 gün hücre cezası
    Komünistler kimlerdir?
    Komünistler kimlerdir?
    Jehan Barbur’un gözünden Tomris Uyar: Ne ilham perisi ne İkinci Yeni’nin gelini
    Jehan Barbur’un gözünden Tomris Uyar: Ne ilham perisi ne İkinci Yeni’nin gelini
    60 dakikalık absürt komedi dizisi: Tutunamayanlar
    60 dakikalık absürt komedi dizisi: Tutunamayanlar
    Oscar adaylarına bir kez daha “Çok beyaz ve erkek” eleştirisi geldi
    Oscar adaylarına bir kez daha “Çok beyaz ve erkek” eleştirisi geldi
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    JES kuyusu istemeyen Selçuk halkı ÇED toplantısını yaptırmadı
    JES kuyusu istemeyen Selçuk halkı ÇED toplantısını yaptırmadı

    Rama Enerji A.Ş’nin, JES kuyusu için İzmir-Selçuk İlçesi Havutçulu Mahallesinde yapmak istediği Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısını köylülerin itirazı üzerine yapamadı.

    Habibe Çevik ve Fatma Akta cinayeti davası: Annemi öldüreceğini söyledi
    Habibe Çevik ve Fatma Akta cinayeti davası: Annemi öldüreceğini söyledi

    Cezaevinden izinli çıkarak boşandığı eşi Habibe Çevik'i ve kardeşi Fatma Akta'yı öldüren Göksel Sağlam'ın yargılandığı davaya devam edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Bornova Belediyesinde öğretmenlerin mücadelesi kazanımla sonuçlandı
    Bornova Belediyesinde öğretmenlerin mücadelesi kazanımla sonuçlandı

    Genel-İş İzmir 7 No’lu Şubesinin örgütlü olduğu Bornova Belediyesinin ücretsiz kurs desteği verdiği BELGEM’de saat ücreti ile çalışan 37 öğretmen kadroya geçirildi.

    Buca kent merkezine bin ağaçlık orman
    Buca kent merkezine bin ağaçlık orman

    Buca kent merkezinde 25 dönümlük alanda bin ağaçlık orman projesi için çalışmalar başlatıldı.

    Dolmuşlardan şikayet eden Aliağalılar: Belediye otobüsü istiyoruz
    Dolmuşlardan şikayet eden Aliağalılar: Belediye otobüsü istiyoruz

    Ulaşımın dolmuşlarla sağlandığı Aliağa’da şehir içi ulaşımda sıkıntılar yaşanıyor. Yolcular ücretlerden, sefer sıklıklarından ve ayakta yolculuk yapmaktan şikayetçi.

    GÜNCELLENDİ
    Didim halkı, balık çiftlikleri ve su ürünleri OSB’sini protesto etti
    Didim halkı, balık çiftlikleri ve su ürünleri OSB’sini protesto etti

    Didim’de yapılması planlanan balık çiftlikleri ve Su Ürünleri OSB’sine tepki gösteren Didim halkı, eylem yaparak fizibilite raporu toplantısını protesto etti.