Ankara Kadın Platformu: “Gülistan nerede” diye sormaya devam edeceğiz

Ankara Kadın Platformu Dersim’de kaybolan Gülistan Doku için basın açıklaması yaptı. Mülkiyeliler Birliğinde düzenlenen açıklamada konuşan Dilek Yıldız, Dersim’in herkesin birbirini tanıdığı ve sürekli polis gözetiminde küçük bir kent olduğunu söyledi. Ancak hâlâ Gülistan Doku'dan haber alınamadığını belirten Yıldız, “Dolayısıyla biz bu olayın örtbas edilmeye çalışıldığını, Gülistan’ın bulunması için ciddi bir çalışma yürütülmediği kanısındayız. Özellikle birinci fail niteliğinde olan şahsın durumu ile ilgili olarak açık ve net bir şekilde kamuoyu bilgilendirilmedi. Önce bu kişinin yurt dışına çıktığı söylendi, sonra gözetim altında olduğu söylendi. Peki, gözetim altında olan kişinin ifadeleri neden kamuoyuyla paylaşılmıyor? Bu gizem neden?” diye sordu.

Kadınlara yönelik taciz, tecavüz ve ölümün olağanlaştırılmaya çalışıldığını ifade eden Yıldız, Gülistan Doku'nun kayıp olması hakkında kamuoyunun yeterince bilgilendirilmediğini ama kadın örgütleri olarak bu işin takipçisi olacaklarını dile getirdi. Kadınlar ve çocuklara yönelik istismar ile şiddetin iktidarın politikalarından bağımsız olmadığını belirten Yıldız, geçtiğimiz aylarda Munzur Üniversitesinde Bilgi İşlem Daire Başkanı’nın öğrencileri taciz ettiği ve para karşılığında ilişkiye zorladığına dair bilgilerin kamuoyuna yansıdığını ama ciddi bir soruşturma yürütülmediğini de kaydetti.

Kadına yönelik şiddet ve istismar davalarında adeta “Siz yapın nasıl olsa size ceza verecek kimse yok” denildiğini belirten Yıldız, “Kadınlar ve gençler olarak bu özel sistematik politika karşısında çok daha güçlü bir duruş sergilemek gerekiyor. Bu rejimin ana hedeflerinden biri kadınlar ve çocuklardır. Ankara Kadın Platformu olarak erkek egemen sisteme ve politikalarına karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Gülistan bulunana ve durum aydınlatılana kadar peşini bırakmayacağız. ‘Gülistan nerede?’ sorusunu sormaya devam edeceğiz.” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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