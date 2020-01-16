Dersim’de Gülistan Doku ve istismar mitingi öncesi eylem yasağı getirildi

Orhan KURUL

Dersim

Tunceli Valiliği kent genelinde açık alanda yapılacak her türlü eylem ve etkinliği 15 gün süreyle yasakladığını duyurdu. Yasak kararının Emek ve Demokrasi Güçlerinin kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ve Pertek’teki çocuk istismarına ilişkin yarın düzenleyecekleri miting öncesi alınması dikkat çekti. Valiliğin yasak kararına ilişkin Evrensel’e konuşan siyasi parti ve kurum temsilcileri yasak kararına tepki gösterdi.

VALİLİKTEN EYLEM VE ETKİNLİKLERE 15 GÜNLÜK YASAK

Dersim’de Valilik açık alanda yapılacak her türlü eylem ve etkinliği 15 gün süreyle yasakladığını yazılı açıklama ile duyurdu.

Açıklamada, "İlimizde sağlanan huzur ve güven ortamından rahatsızlık duyan müzahir kitlelerce günümüzde meydana gelen üzücü hadiseler çeşitli propaganda yöntemleriyle gerçeğe aykırı bir şekilde kullanıp kamuoyunun tepkisini ortaya çıkarmak ve bunu canlı tutmak amacıyla sık sık sokak eylemleri gerçekleştirmeye çalışıldığı görülmektedir. Bu grupların, etkinliklerde son günlerde İlimizde meydana gelen asayişe müessir olaylar üzerinden kışkırtıcı eylem ve söylemlerle kişi, kurum ve kuruluşları hedef haline getirerek halkı kin ve düşmanlığa sevk ettikleri ve toplum psikolojisinde infiale neden olacak şekilde algı oluşturmaya çalıştıkları bilinmektedir” denildi.

Valilik ifade ettiği durumlarla ilgili her türlü eylem ve etkinliğin “terör örgütlerinin propagandasına” dönüşeceğini iddia ederek eylem ve etkinliklerin 15 gün boyunca yasaklandığını söyledi.

“ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜNE KARŞI BİR KARAR”

Dersim Barosu başkanı Kenan Çetin, “Bu kararlar hukuka aykırı kararlardır. Bu tutum örgütlenme özgürlüğüne karşı alınmış bir karardır. Ayrıca toplantı ve gösteri yürüyüş yasasına da aykırı bir karardır” diye konuştu.

“TEK ADAM ANLAYIŞININ YERELE YANSIMASI”

EMEP il başkanı Ergin Tekin, OHAL’le birlikte eylem ve etkinliklerin valilerin tek sözüyle yasaklandığını belirterek şöyle konuştu: “Gülistan Doku’nun kaybolması ve Pertek ilçelerindeki çocuk istismarı olayı kentin gündemine oturmuş durumda. Halkın bu konudaki duyarlılığı yüksek derecede. AKP döneminde git gide artan çocuk istismarlarına, tacizlere, tecavüzlere, kadına yönelik şiddete ve kadın katliamlarına ve ilimizde yaşanan bu olaylara karşı dur demek için emek ve demokrasi güçleri olarak miting yapacaktık. Ancak son anda valilik tüm eylem ve etkinliklere yasak kararı getirdi. Bu yasak kararını halkın temel hak ve özgürlüklerine yapılmış bir saldırı olarak değerlendiriyoruz. Kararı meşru görmüyor ve tek adam anlayışının yerele yansıması olarak değerlendiriyoruz.”

“BU YASAKTAN DÖNÜLMESİ GEREKİYOR”

HDP İl Eş Başkanı Nurşat Yeşil de “Birçok vakada gördüğümüz; olayların içerisine dâhil olan kişiler genelde devlete yakın, kurumlarla birlikte çalışan ya da o kurumlarda görev yapan insanlar. Halk bunun bilincinde ve ciddi bir tepki var. Biz bu şehirde böyle şeyler istemiyoruz; sorumlular açığa çıkarılsın, olayların içerisinde olan kamu görevlileri saklanmasın, tacizciyi, tecavüzcüyü koruyan gizlilik kararları konulmasın, halk bundan bilgi sahibi olsun. Taleplerimiz bunlardır” dedi. Mitinge bir gün kala bu kararın verilmesinin manidar olduğunu söyleyen Yeşil, “Demokrasi bir insanın iki dudağı arasında olacak bir şey değil. Bu, ülkede ki diktatörlüğün yerellere sirayetidir. Tacizin, tecavüzün aklanmaması yargılanması açığa çıkarılması talebiyle yapılan bir mitingi bile yasaklayan bir zihniyetin neler yapabileceğini bile düşünmek istemiyorum. Bu yanlıştan, yasaktan dönülmesi gerekiyor” dedi.

“NE KADAR YASAKLAMA KARQARI OLURSA OLSUN FAİLLERİN CEZALANDIRILMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

İHD Dersim Şube başkanı Gürbüz Solmaz da, “Tam da istismara, tacize, tecavüze karşı bütün kesimlerin miting kararı aldığı bir zamanda alınan bu yasak kararı manidardır” dedi. Solmaz “Bu kararlar, istismarcıları, tecavüzcüleri, tacizcileri cesaretlendirecek kararlardır. Biz bu olayların açığa çıkarılmasını, suçluların cezalandırılmasını istiyoruz. Derneğimize başvuran birçok genç arkadaşımız var. Kendilerini polis olarak tanıtan kişiler bu eylem ve etkinliklere katılan öğrencileri tehdit edip üzerlerinde baskı kurmaya çalışıyorlar. Ne kadar yasaklama kararları olursa olsun, bunu sürekli gündemde tutup, faillerin açığa çıkarılması ve cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

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