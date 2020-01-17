17 Ocak 2020 14:46

Dersim'de Gülistan Doku mitinginin yasaklanması protesto edildi

Dersim Emek ve Demokrasi Platformunun günlerdir bulunamayan Gülistan Doku ve çocuk istismarlarına ilişkin düzenlemek istediği mitingin Valilik kararıyla yasaklanması protesto edildi.

Dersim'deki Gülistan Doku eylemi

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Dersim’de çocuk istismarına karşı ve günlerdir bulunamayan Gülistan Doku için Emek ve Demokrasi Platformunun yapmayı planladığı mitinge Valiliğin aldığı 15 günlük eylem yasağı kararından dolayı izin verilmemesi protesto edildi. Karar karşı yapılan basın açıklamasında konuşan HDP Milletvekili Alican Önlü, Tunceli Valisi’nin “Kentin huzurunu bozuyorlar” açıklamasına tepki gösterdi. Önlü, “Öğrenciler, halk, kadınlar istismarlara, tacizlere, tecavüzlere karşı dururken bu kentin huzuru bozuluyormuş, öyle mi” diye sordu.

    Seyit Rıza Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasında mitingde yapılacak açıklama okundu. Emek ve Demokrasi güçleri adına konuşan HDP İl Eş Başkanı Nurşat Yeşil, Gülistan Doku’dan günlerdir haber alınamadığını hatırlatarak kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet, taciz, tecavüz ve istismar vakalarında kent tarihinde görülmemiş düzeyde bir artış olduğunu söyledi.

    "İSTİSMARLAR MÜNFERİT DEĞİL"

    Vakalardaki artışın tesadüf olmadığını belirten Nurşat Yeşil, “Çocuklarımıza yönelik istismar vakaları, istismarcılara af getirme anlayışının ve cezasızlık politikalarının bir sonucudur. İlimizde son beş ayda açığa çıkan 4 ayrı istismar vakası da bu kara tablonun bir özetidir. Geçtiğimiz ağustos ayında yaşanan istismar vakasının faili maalesef ki yine bu cezasızlık politikasının bir sonucu olarak ilk duruşmada tahliye edilmiştir. Ve bu sonuçlar, bu istismar vakalarını münferit olmaktan çıkarıp sistematik hale getirmekte, failleri cesaretlendirmektedir” dedi.

    "GİZLİLİK KARARLARI FAİLLERİ KORUYOR"

    Pertek’te açığa çıkan ve mağdur sayısının 15’i bulabileceği iddia edilen "nitelikli cinsel istismar" vakasını öfkeyle takip ettiklerini belirten Yeşil, “Bu davada çeşitli kamu çalışanının (kolluk kuvvetlerinin) da adı geçmektedir. Ancak dosyaya getirilen gizlilik kararı nedeniyle dava hakkında yeterli bilgiye ulaşamamaktayız” diye konuştu. Yeşil, bu davaya getirilen gizlilik kararının da mağdurdan çok failleri koruduğunu söyledi.

    "HEPİMİZİN İSTEĞİ ETKİLİ BİR SORUŞTURMA YÜRÜTÜLMESİ VE KAMUOYUNUN AYDINLATILMASIDIR"

    Gülistan Doku’nun bulunamamasına dair de konuşan Yeşil “Somut bilgiler çok kısıtlı olduğu için intihar mı yoksa cinayet mi diye bir değerlendirme yapmak çok güç. Ama hepimizin istediği etkili bir soruşturma yürütülmesi, kamuoyunun aydınlatılması ve intihar ettiyse dahi onu intihara neyin sürüklediğinin anlaşılması ve bununla hesaplaşılmasıdır” diye konuştu.

    "ÜZERİ KAPATILAN BİRÇOK OLAY VAR"

    Dersim’de tacize, istismara, tecavüze ve benzeri olaylara maruz kalıp intihara sürüklenen ya da üstüne gidilemeyip adli mercilere taşınmadan kapatılan birçok olayın olduğunu belirten Yeşil, “Bunların birçoğu üniversite öğrencisi olup, kamu çalışanlarının mevkisel ve maddi güçlerini de kullanarak kadın arkadaşlarımızın duygularını istismar etmelerinden doğan olaylardır. Kurumlarımıza başvuran ya da iletilen olaylarda birçok kadın arkadaşımız, aile ve topum baskısından, hukuka güvenlerinin zedelenmesinden ve daha da fazla mağdur olmak istememesinden dolayı adli mercilere dahi başvurmadan olayın üstünü kapatmayı seçiyor” dedi.

    "TEKİNOĞLU, OLAYININ ÜSTÜ ÖRTÜLMÜŞTÜR"

    Üniversite çalışanı Cem Tekinoğlu hakkındaki iddialara ilişkin açıklama yapan üniversite öğrencilerinin tehdit edildiğini belirten Yeşil, “Bizler yaptığımız açıklamalarda bu şahsın açığa alınarak şeffaf bir soruşturma yürütülmesini talep ettik, ancak maalesef kamuoyu ile bir şey paylaşılmadan olayın üstü örtülmüştür. Kişi halen üniversitedeki görevine devam etmektedir. Bununla birlikte geçtiğimiz günlerde üniversitede yapılan eylemler sonrasında kimliği belirsiz bazı kişiler üniversite öğrencilerini tehdit ederek bu konuyla ilgilenmemelerini eylemlerde Cem Tekinoğlu adını ağızlarına almamalarını istemişlerdir” diye konuştu.

    "İSTİSMARIN AFFI ANLAMINA GELECEK YASADAN VAZGEÇİLMELİDİR"

    “Özellikle kamu görevleriyle ilgili taciz, istismar ve benzeri iddialarda şikayette bakılmaksızın gerekli soruşturmalar yapılmalıdır" diyen Yeşil, caydırıcı cezai işlemler uygulanmasını, indirime gidilmemesini ve çocuk istismarının affı anlamına gelen yasa tasarısından vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

    ALİCAN ÖNLÜ: BU KADAR ŞEY YAŞANIRKEN BU KAMERALAR NEREDEYDİ?

    Açıklamada konuşan HDP Dersim Milletvekili Alican Önlü, açıklamada onlarca polisin görüntü almasını eleştirerek, “Halkın ve üniversite öğrencilerinin gösterdiği tepki sıradan bir tepki değil. Bu yasaklama da sıradan bir yasaklama olarak değerlendirilemez. Bu olayların birinci dereceden sorumluları, mülki amirler, emniyet güçleri, bu kadar kamera; bu şehirde tecavüzler, istismarlar, kadın katliamları yaşanırken neredeydi. Bu kentte bu kadar bu kadar çocuk tecavüze uğrarken bu kadar kamera neredeydi” diye sordu.

    "VALİ, AKP-MHP İKTİDARININ İL BAŞKANIDIR"

    Önlü, Tunceli Valisi Tuncay Sonel’i eleştirerek “AKP-MHP iktidarının bu ildeki il başkanıdır, Vali değildir. Derhal istifa etmelidir. Bizatihi iktidarın buradaki siyaset yürütenidir. Eylem ve etkinlikleri yasaklama kararında ‘Bu, kentin huzurunu bozmadır’ diyor. Kendi sorumluluğu altındaki şehirde; kadınlar katledilirken bu kent huzurluydu öyle mi? Öğrenciler, halk, kadınlar bu istismarlara, tacizlere, tecavüzlere karşı dururken bu kentin huzuru bozuluyormuş öyle mi” dedi.

    "EYLEMLERE KATILAN ÖĞRENCİLER TEHDİT EDİLİYOR"

    Açıklamada, Gülistan Doku’nun bulunması için eylem yapan öğrencilerin polisler tarafından tehdit edilmesi de protesto edildi.

    Öğrenciler adına açıklama yapan Mahabbet Demir, “Bu konuyu gündemleştiren öğrenci arkadaşların paramiliter unsurlar tarafından tehdit edilmesi, kaçırılmak istenmesi olayın ne denli vahim bir hal aldığının göstergesidir” dedi.

    Demir, eylemlere katılan kadın öğrencilerin aranıp, yurttan atılmakla ve burslarının kesilmesiyle tehdit edildiklerini söyleyerek “Gençlerden ne kadar korktuklarını bize bir kez daha göstermişlerdir” dedi. (Dersim/EVRENSEL)

    ADANA KADIN PLATFORMU: GÜLİSTAN DOKU NEREDE?

     

    Adana'daki Gülistan Doku eylemi

    Fotoğraf: Evrensel

    Adana Kadın Platformu da Gülistan Doku için eylem düzenledi. “Gülistan Doku nerede” diye sorulan eylemde kadınların sürecin takipçisi olacağı vurgulandı.

    Kadın Platformu adına açıklamayı okuyan Zelal Demiray "Gülistan yaşıyor mu, öldürüldü mü, kaçtı mı, kaçırıldı mı, intihar mı etti sorularının cevabı henüz belirsizliğini korumakla birlikte, Gülistan’ın akıbetinin bir an evvel ortaya çıkarılmasını isterken, aynı zamanda soruşturmanın da hakkaniyetli bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini bir kere daha vurguluyoruz“ dedi.

    Dersim’de tüm eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklanması kararını kınadıklarını söyleyen Demiray, "Söz konusu algıların, sis perdelerinin ve soru işaretlerinin önünün kesilmesinin yolu, yetkililerin yasakçı kararlar alıp sessiz kalmaları değil kamuoyunun konuya ilişkin soruşturmanın tüm ayrıntılarıyla doğru ve tatminkar bir şekilde bilgilendirilmesine ilişkin resmi bir açıklamadır" ifadelerini kullandı.

    Demiray, yasakçı zihniyetlere karşı Adana’da ve Türkiye’nin farklı kentlerinde "Gülistan nerede" demeye ve olayın takipçisi olmaya devam edeceklerini söyledi. (Adana/Evrensel)

    Dersim’de Gülistan Doku ve istismar mitingi öncesi eylem yasağı getirildi

    Dersim’de Gülistan Doku ve istismar mitingi öncesi eylem yasağı getirildi

    Ankara Kadın Platformu: “Gülistan nerede” diye sormaya devam edeceğiz

    Ankara Kadın Platformu: “Gülistan nerede” diye sormaya devam edeceğiz

    Gülistan Doku için yapılan açıklamaya polis müdahale etti

    Gülistan Doku için yapılan açıklamaya polis müdahale etti

    Gülistan'ın intihar mektubu iddiası yalanlandı: Bir yıl önce şakalaşmak için yazılmış

    Gülistan'ın intihar mektubu iddiası yalanlandı: Bir yıl önce şakalaşmak için yazılmış

    Gülistan'ın eski erkek arkadaşı ailesiyle Alanya'ya gitmiş

    Gülistan'ın eski erkek arkadaşı ailesiyle Alanya'ya gitmiş

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Mesudiyeliler taş ocağına da HES’e de izin vermiyor
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Seçim hazımsızlığı, planlı-programlı organize girişimler

     Sevda KARACA
    Sevda KARACA

    Erdoğan’ın ‘evlenin’ buyruğu karşılık bulamaz, çünkü...

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    İhvancılığın önlenemez düşüşü!

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    Berlin Libya konferansında umut var mı?

     Murat BİRDAL
    Murat BİRDAL

    Yemekhane protestolarının ardından

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Diyalektik ve metafizik

     Devrim AVCI
    Devrim AVCI

    Özel okul öğretmeni kıdem tazminatını alabilir

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    Disiplin ve özgürlük, kural ve irade, insanlık ve birey
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanı Hilmi Balcı serbest bırakıldı
    Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanı Hilmi Balcı serbest bırakıldı

    Mısır'da AA Kahire ofisine düzenlenen polis baskını sırasında gözaltına alınan 4 çalışandan, serbest bırakılan Hilmi Balcı Türkiye'ye döndü.

    GÜNCELLENDİ
    Sağlıkta şiddet birçok ilde protesto edildi: Caydırıcı yasalar istiyoruz
    Sağlıkta şiddet birçok ilde protesto edildi: Caydırıcı yasalar istiyoruz

    TTB'nin çağrısıyla birçok ilde sağlık emekçileri, hekime yönelik şiddeti protesto etti. Ankara'da hekimlere polis müdahale etti. Gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı.

    Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Kanal İstanbul konusu bu şahsın konusu değil
    Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Kanal İstanbul konusu bu şahsın konusu değil

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'nun mektubuna dair "Kişiye özel bir mektupsa açıklamam doğru olmaz. Kanal İstanbul konusu bu şahsın konusu değil" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    EMEP Bursa İl Örgütü 19 Ocak’ta yapılacak metal mitingine çağrı yaptı
    EMEP Bursa İl Örgütü 19 Ocak’ta yapılacak metal mitingine çağrı yaptı

    EMEP Bursa İl Örgütü, 19 Ocak’ta metal işçilerinin MESS’in dayatmalarına karşı yapacağı mitinge çağrı yaptı.

    Dersim'de Gülistan Doku mitinginin yasaklanması protesto edildi
    Dersim'de Gülistan Doku mitinginin yasaklanması protesto edildi

    Dersim Emek ve Demokrasi Platformunun günlerdir bulunamayan Gülistan Doku ve çocuk istismarlarına ilişkin düzenlemek istediği mitingin Valilik kararıyla yasaklanması protesto edildi.

    Ceren Özdemir'in katilinin yargılanmasına pazartesi günü devam edilecek
    Ceren Özdemir'in katilinin yargılanmasına pazartesi günü devam edilecek

    Üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç'un, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına pazartesi günü devam edilecek.

    GÜNCELLENDİ
    İBB önündeki "Yaşam Nöbeti" kazandı: Adalar'daki atlı faytonlar kaldırılıyor
    İBB önündeki "Yaşam Nöbeti" kazandı: Adalar'daki atlı faytonlar kaldırılıyor

    İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Adalar'da atlı faytonun kaldırılmasına karar verdi. 29 gündür Saraçhane Parkı’nda Yaşam Nöbeti tutan hayvan hakları savunucuları eylemi sonlandırdı.

    GÜNCELLENDİ
    Halk itirazlarına ve bilimin uyarılarına rağmen Kanal İstanbul ÇED Raporu onaylandı
    Halk itirazlarına ve bilimin uyarılarına rağmen Kanal İstanbul ÇED Raporu onaylandı

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul ÇED Raporu'nu bugün itibarıyla onayladıklarını bildirdi. AKP, bilim insanlarının ve halkın itirazlarına yine kulak tıkadı.

    Demirtaş'ın yayıncısı Emir Ali Türkmen: Kürsüde kükreyenlerden daha çoğuz
    Demirtaş'ın yayıncısı Emir Ali Türkmen: Kürsüde kükreyenlerden daha çoğuz
    Çiğli Viyan Kadın Korosu: Sesimizi birlikte çıkarmak bize iyi geliyor
    Çiğli Viyan Kadın Korosu: Sesimizi birlikte çıkarmak bize iyi geliyor
    Sinema eleştirmenleri: Oscar, beyaz ve erkek egemenliğinden vazgeçmiyor
    Sinema eleştirmenleri: Oscar, beyaz ve erkek egemenliğinden vazgeçmiyor
    Türkçe şiirleri Kürtçe okumak
    Türkçe şiirleri Kürtçe okumak
    Deftere şiir yazmaktan 11 gün hücre cezası
    Deftere şiir yazmaktan 11 gün hücre cezası
    Komünistler kimlerdir?
    Komünistler kimlerdir?
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    İzmir Tabip Odası sağlıkta şiddeti önleme eylem programını açıkladı
    İzmir Tabip Odası sağlıkta şiddeti önleme eylem programını açıkladı

    TTB, 11 Ocak’tan başlayıp Dr. Ersin Arslan’ın ölüm yıl dönümü de olan 17 Nisan Sağlıkta Şiddeti Önleme Günü iş bırakma ile sonlanacak döneme ilişkin eylem takvimini açıkladı.

    Eğitim Sen İzmir 4 No'lu Şubesi 25. yılını kutladı
    Eğitim Sen İzmir 4 No'lu Şubesi 25. yılını kutladı

    Eğitim Sen İzmir 4 Nolu Şube, 25. kuruluş yıl dönümü için kokteyl düzenledi. Etkinlikte konuşan şube yöneticileri baskılara karşı mücadele çağrısı yaptı.

    Eğitim Sen Aliağa Temsilciliği genel kurulunu gerçekleştirdi
    Eğitim Sen Aliağa Temsilciliği genel kurulunu gerçekleştirdi

    Eğitim Sen Aliağa Temsilciliği 11. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi.

    "Büyük Menderes Nehri'nin kirlenmesine karşı bakanlık önlem almıyor"
    "Büyük Menderes Nehri'nin kirlenmesine karşı bakanlık önlem almıyor"

    Büyük Menderes’i eski güzel günlerine götürmek için mücadele eden kurumlardan biri olan Büyük Menderes İnisiyatifi, yarın saat 15.00’te “Büyük Menderes Nasıl Kurtulur” paneli düzenleyecek.

    Çiğli Viyan Kadın Korosu: Sesimizi birlikte çıkarmak bize iyi geliyor
    Çiğli Viyan Kadın Korosu: Sesimizi birlikte çıkarmak bize iyi geliyor

    Çiğli’de ‘Kendimize ayıracak bir zamanımız olmalı’ diyerek 5 yıl önce yola koyulan, bugün kendilerini ve çevrelerindeki kadınları değiştiren Viyan Kadın Korosu üyeleri yaşadıkları dönüşümü anlattı.

    JES kuyusu istemeyen Selçuk halkı ÇED toplantısını yaptırmadı
    JES kuyusu istemeyen Selçuk halkı ÇED toplantısını yaptırmadı

    Rama Enerji A.Ş’nin, JES kuyusu için İzmir-Selçuk İlçesi Havutçulu Mahallesinde yapmak istediği Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısını köylülerin itirazı üzerine yapamadı.