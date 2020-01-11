Çıplak aramayı reddeden tutuklu darp edildi

Hakkari Cezaevi’nden Van T Tipi Kapalı Cezaevine sevk edilen Mervan Dündar’ın, çıplak aramayı reddettiği için gardiyanlar tarafından darp edildiği belirtildi.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi’nde 13 Kasım 2019’da kendilerini polis olarak tanıtan 3 kişi tarafından kaçırılmak istenen, 29 Kasım’da Şırnak’ın İdil ilçesinde polis kontrol noktasında gözaltına alınan Mervan Dündar, götürüldüğü Hakkari’de 3 Aralık’ta sevk edildiği adliyede, “Örgüte yardım etmek” iddiasıyla tutuklandı. Hakkari Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Dündar’ın, 6 Ocak’ta Van T Tipi Kapalı Cezaevine sevk edildiği belirtildi. Van’daki cezaevinde çıplak aramaya tabi tutulmak istenen Dündar’ın, çıplak arama dayatmasına karşı çıkması üzerine gardiyanlar tarafından darp edildiği kaydedildi. Revir ve hastaneye götürülmeyen Dündar, 2 gün boyunca tek kişilik koğuşta bekletildiği ifade edildi.

"YÜZÜ GÖZÜ MORARMIŞTI"

Van T Tipi Kapalı Cezaevi’ne giderek 9 Ocak’ta eşi ile görüşen Meryem Dündar, cezaevinde görüş öncesi yapılan aramaların taciz boyutuna ulaştığını dile getirerek, gardiyanların üzerlerinde istemedikleri eşyaları çıkarmak zorunda kaldığını ifade etti. Dündar, cezaevinde eşi ile bir odada 7 gardiyan eşliğinde görüşme yaptığını belirterek, eşini yüzü ve gözleri morarmış bir halde gördüğünü belirtti. Dündar, “Görüşe gitmeseydim eşimin bu durumunu öğrenemeyecektim. Eşim ben üzülmeyeyim diye durumunu bana anlatmadı. Görüş odasına gelince yüzünü saklamaya çalıştı. Onu yüzü, gözleri morarmış görünce gardiyanlara tepki gösterdim. Cezaevi müdürü ile görüşmek istedim, fakat benden sonra eşime daha kötü bir şey yapacaklarından dolayı tedirgin oldum. Eşim kendisine çıplak arama dayatıldığını ve kabul etmeyince bu şekilde darp edildiğini söyledi. Eşim ‘6 veya 7 kişi birlikte üstüme çıkıp darp ettiler’ dedi. Darp edildikten sonra ne revire ne de hastaneye götürülmüyor. Darp edildikten sonra tekli bir koğuşta 2 gün bekletiliyor. Eşimin sırtına bakmak istedim, fakat göstermedi” dedi.

"TAKİP EDİLİYORUM"

Eşinin durumu için avukatlarının Van Barosu’na dilekçe gönderdiğini söyleyen Dündar, İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Diyarbakır Barosuna başvuruda bulunacağını belirtti. Dündar, “Eşime bir şey olacak diye çok tedirginim. Zaten daha öncede kaçırılmak istendi. Eşim tutuklandığından beri annemin evinde kalıyorum. Eşim tutuklandığından bu yana takip ediliyorum. Annemin evinin binasının etrafında birisini gördüm, yüzümü çevirmemle birlikte başka bir araya girdi. Aynı kişiyi tekrar başka bir yerde gördüm. Bu yüzden çok tedirginim. Bu süreçte her hafta eşimin durumunu öğrenmek için görüşüne gitmek zorunda kalacağım” şeklinde konuştu. (MA)