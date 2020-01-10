10 Ocak 2020 18:53

İstanbul’dan opera dünyasının bir yıldızı geçti: Angela Gheorghiu

Opera dünyasının en büyük yıldızlarından soprano Angela Gheorghiu, BİFO ile birlikte konser verdi. Gheorghiu, sanatseverlerin dinmek bilmeyen alkışları sonucu iki kez bis yaptı.

Angela Gheorghiu

Fotoğraf: Basın Bülteni

    • Paylaş

    Özlem ERTAN 

    Yılın ilk konseriydi ve çok güzeldi. Müzikalitesi, sahnedeki duruşu ve karizmasıyla tanınan, dünyaca ünlü soprano Angela Gheorghiu’dan bütün sanatseverlerin beklentisi ister istemez büyüktü ve akşamın sonunda herkes memnun ayrıldı salondan. Nereden mi biliyorum. İnsanların gülümsemelerinden, birbirlerine içtenlikle “Ne güzeldi, değil mi?” demelerinden.

    Evet, 9 Ocak Perşembe akşamı, İstanbul’daki Lütfi Kırdar Salonu’nda düzenlenen, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın (BİFO) yeni yıl konserinden söz ediyorum. 2020’nin ilk konserinde Romen opera yıldızı Angela Gheorghiu’yu ağırlamakla ne iyi etti, BİFO. 

    Angela Gheorghiu’nun dinleyiciler üzerinde tanımlanması zor bir etkisi var. “Yıldız ışığı” dedikleri her neyse onda mevcut. İnsan onu canlı canlı dinler, izlerken daha iyi anlıyor bunu. Türkiye’de de hatırı sayılır bir dinleyici kitlesi bulunan sopranonun repertuarında, İtalyan opera klasiklerinin önemli bir yeri var.

    RENKLİ BİR REPERTUAR

    Sanatçının 9 Ocak akşamı şef Ludovic Morlot yönetimindeki BİFO ile birlikte verdiği konserde de İtalyan opera aryaları vardı, ama bunlara ek olarak Fransız besteci Georges Bizet’nin ‘Carmen’inden ‘Habanera’yı, Romen besteci Anton Pann’ın Doğu esintileri taşıyan bir şarkısını ve Ernesto de Curtis’in ‘Non ti scordar di me’ adlı Napoliten parçasını da seslendirdi Gheorghiu. Daha açık bir ifadeyle renkli bir repertuarla çıktı İstanbullu dinleyicilerin karşısına.

    BİFO’nun çaldığı, Giuseppe Verdi’nin ‘La Traviata’ operasının ‘1. Sahne Prelüdü’nden sonra salonu dolduran herkes nefesini tutup Angela Gheorghiu’nun sahneye girişini beklemeye başladı. Şefin komutuyla İtalyan besteci Francesco Cilea’nın ‘Adriana Lecouvreur’ operasından ‘Del Sultano Amuratte’ aryasının arp ve yaylıların sesiyle dolu müziği duyulduğunda, Angela Gheorghiu kırmızı sahne elbisesiyle sahnede belirdi. Yürüyüşü, tavırları, kollarını hareket ettirişiyle operanın dramatik kadınıydı. Aryanın başından sonuna kadar sürdürdü bu duruşunu. Sahnedeydi ve oynuyordu, hissediyordu. Çok büyük bir sesi yok Gheorghiu’nun, ama müzikalitesi var. Kendine özgü bir duruşu var. 

    Gheorghiu, konserin ilk yarısında Giocomo Puccini’nin ‘Madam Butterfly’ından ‘Un Bel Di Vedremo’yu ve Alfredo Catalani’nin ‘La Wally’ operasından ‘Ebben? Ne andro lontana’yı seslendirdi. 

    İKİ KEZ BİS YAPTI

    İkinci yarı Georges Bizet’nin ‘Carmen’ prelüdü ile başladı ve hemen ardından ışıl ışıl parlayan sarı elbisesiyle soprano göründü. Bu, o kadar parlak ve göz alıcı bir giysiydi ki, “Kumaşında yıldızlar mı parlıyor?” diye sorası geliyordu insanın. İlk olarak özgür ruhlu Çingene Carmen’in aryası ‘Habanera’yı dinledik Angela Gheorghiu’dan. Sonra Romen besteci Anton Pann’ın şarkısını ve Ernesto de Curtis’in Napoliteni ‘Non ti scordar di mi’yi. Bu noktada konserin bitmesi gerekiyordu, ama İstanbullu sanatseverlerin ısrarlı ve coşkulu alkışları sonucunda sahneye dönen Angela Gheorghiu, Giocomo Puccini’nin ‘Gianni Schicchi’ operasından ‘O Mio Babbino Caro’yu söyledi. Ancak sopranoyu kolay kolay bırakmamaya ant içmiş seyirci için bu da yeterli değildi. Alkışlar dinmek bilmeyince ikinci kez bis yapmak için sahneye çıkan sanatçı, bu kez meşhur ‘Granada’ şarkısını söyledi. Bu Latin esintili parçayı seslendirirken vücut dilini de kullandı, dans etti. Uzun lafın kısası çok keyifli bir finaldi.

    ENSTRÜMANTAL ESERLER ARYALARI İZLİYORDU

    Bu arada BİFO’ya yani Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’na haksızlık yapmamak ya da konseri eksik aktarmamak için bir detaydan daha bahsetmem gerekiyor. Angela Gheorgiu’yla ilgili akışı kesintiye uğratmamak için şimdiye kadar hep sopranonun seslendirdiği aryalardan, şarkılardan bahsettim, ama konser bunlardan ibaret değildi. Konserde enstrümantal eserler aryaları izliyordu. Önce şef Ludovic Morlot yönetimindeki BİFO, orkestra için yazılmış bir parça çalıyor, akabinde de Gheorghiu sahneye çıkıp arya söylüyordu. 

    Türkiye’nin klasik müzik alanındaki gururlarından BİFO yine çok güzel bir konser yaşattı sanatseverlere. Giuseppe Verdi’nin ‘I Vespri Siciliani’ uvertüründen, Camille Saint-Saens’in ‘Samson ve Delila’ operasındaki meşhur ‘Bacchanelle’ parçasına ve Ferit Tüzün’ün ‘Esintiler’ine kadar… Belli ki Gheorghiu da BİFO eşliğinde söylemekten çok memnundu. 

    Müziğin insana geri kalan her şeyi unutturan büyüsüyle sarılan binlerce sanatsever, 9 Ocak akşamı gülümseyerek ve “Ne kadar güzel bir konserdi,” ile başlayan cümleler kurarak ayrıldı Lütfi Kırdar Konser Salonu’ndan. Daha ne olsun?

    Reklam
    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    SES üyesi sağlık emekçisi kadınlar: Her alanda olmaya devam edeceğiz
    YAZARLAR
    Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    Bize rakamla değil vicdanla gelin: İş ekmek yok, rakam hilesi var

     İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Trump, ‘Amerikan barışı’ dayatıyor

     Sevda KARACA
    Sevda KARACA

    Çocuk istismarına evlilikle af: Adım adım nasıl buraya geldik?

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Erdoğan-Putin görüşmesi ve Türkiye’nin bölgesel denklemdeki yeri

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    Avrupa, İran’da kimden yana?

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Onlar için asıl tehlike

     Devrim AVCI
    Devrim AVCI

    Mobbinge uğradığınız için sözleşmenizi feshedebilirsiniz

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    ABD-İran Çatışması, Libya’ya Asker: Hayatı görmezden gelen okullar ve üniversiteler
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    “Kanal İstanbul depremi tetiklemez ama deprem kanalı ciddi şekilde etkiler”
    “Kanal İstanbul depremi tetiklemez ama deprem kanalı ciddi şekilde etkiler”

    Kanal İstanbul Çalıştayı'ndaki deprem bölümünde yapılan konuşmalarda, bölgenin İstanbul'un en 'çürük' zemini olduğuna, beklenen depremin'Kanal' ve çevresine ciddi zararlar vereceğine dikkat çekildi.

    GÜNCELLENDİ
    Kanal İstanbul Çalıştayı başladı, proje tüm yönleriyle değerlendiriliyor
    Kanal İstanbul Çalıştayı başladı, proje tüm yönleriyle değerlendiriliyor

    İBB tarafından düzenlenen Kanal İstanbul Çalıştayı başladı. Çalıştayda çok sayıda bilim insanı projeye ilişkin olumlu ve olumsuz görüşlerini belirtecek.

    Metal işçileri sefalet ücreti dayatan MESS’i protesto etti
    Metal işçileri sefalet ücreti dayatan MESS’i protesto etti

    150 bin metal işçisini ilgilendiren grup sözleşmesinde patron örgütü MESS'in işçilere yüzde 8 zam teklifiyle gelmesine metal işçileri tepki gösterdi, "Sefalet ücretini kabul etmiyoruz" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Din kültürü öğretmeni, sınav kağıdında sorgulayan öğrencilere hakaret yağdırdı!
    Din kültürü öğretmeni, sınav kağıdında sorgulayan öğrencilere hakaret yağdırdı!

    ÇEAŞ Anadolu Lisesinde din kültürü öğretmeni H.S., sınav kağıdında, "Din dersinde bu kadar şeyi öğrenmek zorunda mıyım" diye soran temsili bir öğrenciye hakaret yağdırdı.

    Türk-İş Başkanı TGS'yi ziyaret etti
    Türk-İş Başkanı TGS'yi ziyaret etti

    Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde TGS'yi ziyaret etti. Gündemde gazetecilerin durumu ve beklentinin altında belirlenen asgari ücrete dair tartışmalar vardı.

    GÜNCELLENDİ
    Engelli mülteci mahkeme kararına rağmen geri gönderme merkezinde tutuluyor
    Engelli mülteci mahkeme kararına rağmen geri gönderme merkezinde tutuluyor

    Hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı olmasına rağmen yüzde 68 engelli mülteci zorla Harmandalı GGM’de tutulurken Mülteci Der Başkanı Av. İrem Geçmez, engelli mültecinin serbest bırakılmasını istedi.

    Yatalak hastaya borçları yüzünden hapis cezası verildi
    Yatalak hastaya borçları yüzünden hapis cezası verildi

    Hatay’da diyabet hastalığı nedeniyle yüzde 99 engelli hale gelen Semir Köseoğlu, çalışamadığı için borçlarını ödeyemez hale geldi. Köseoğlu’na borçlarını ödeyemediği için 3 ay hapis cezası verildi.

    GÜNCELLENDİ
    İran'dan "düşen uçağın füzeyle vurulduğu" iddialarına yalanlama
    İran'dan "düşen uçağın füzeyle vurulduğu" iddialarına yalanlama

    İran Hükümet Sözcüsü, Tahran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının İran tarafından vurulduğu iddialarını ABD'nin algı operasyonu olarak değerlendirdi.

    İstanbul’dan opera dünyasının bir yıldızı geçti: Angela Gheorghiu
    İstanbul’dan opera dünyasının bir yıldızı geçti: Angela Gheorghiu
    Bana mutluluğun kokusunu verebilir misin Little Joe?
    Bana mutluluğun kokusunu verebilir misin Little Joe?
    GÜNCELLENDİ
    Bogota'da güvenli olmayan köprü altlarında grafiti alanları oluşturuldu
    Bogota'da güvenli olmayan köprü altlarında grafiti alanları oluşturuldu
    GÜNCELLENDİ
    Malatya'da yapılan 'ters ev' baş döndürüyor
    Malatya'da yapılan 'ters ev' baş döndürüyor
    Cemal Süreya, aramızdan ayrılışının 30. yılında anılıyor
    Cemal Süreya, aramızdan ayrılışının 30. yılında anılıyor
    Ayakları yere basan şiirler: Taş Uğultusu
    Ayakları yere basan şiirler: Taş Uğultusu
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    GÜNCELLENDİ
    Engelli mülteci mahkeme kararına rağmen geri gönderme merkezinde tutuluyor
    Engelli mülteci mahkeme kararına rağmen geri gönderme merkezinde tutuluyor

    Hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı olmasına rağmen yüzde 68 engelli mülteci zorla Harmandalı GGM’de tutulurken Mülteci Der Başkanı Av. İrem Geçmez, engelli mültecinin serbest bırakılmasını istedi.

    TPI Composite’te çalışma koşullarının düzeltilmesini isteyen bir işçi işten atıldı
    TPI Composite’te çalışma koşullarının düzeltilmesini isteyen bir işçi işten atıldı

    TPI Composite’te çalışma koşullarının düzeltilmesi için düzenlenen eyleme katılan bir işçi kıdem ve ihbar tazminatları ödenmeden işten atıldı.

    Aliağa Belediyesinde borçların faturası işçilere kesildi
    Aliağa Belediyesinde borçların faturası işçilere kesildi

    Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın meclis toplantısında belediye borçlarını öne sürerek işten atmaları savunmasına işten atılan işçiler tepki gösterdi.

    GÜNCELLENDİ
    Buca'da elektrik kesintileri vatandaşları çileden çıkardı
    Buca'da elektrik kesintileri vatandaşları çileden çıkardı

    İzmir Buca'nın Akıncılar Mahallesi'nde sık sık ve uzun sürelerle yaşanan elektrik kesintilerine mahalle halkı tepki gösterdi.

    Eflatun Nuri karikatür ödülleri sahiplerini buluyor
    Eflatun Nuri karikatür ödülleri sahiplerini buluyor

    Konak Belediyesi ve İGC iş birliği ile düzenlenen Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması ödül töreni, 11 Ocak 2020 Cumartesi günü saat 19.30’da AASSM'de gerçekleşecek.

    TÜPRAŞ'ta iş cinayeti: Arazözün devrilmesi sonucu bir işçi yaşamını yitirdi
    TÜPRAŞ'ta iş cinayeti: Arazözün devrilmesi sonucu bir işçi yaşamını yitirdi

    İzmir Aliağa’daki TÜPRAŞ rafinerisinde çalışan 30 yaşındaki Murat Erem, arazözün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.