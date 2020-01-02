02 Ocak 2020 22:32

Libya tezkeresine dünyadan tepkiler: Dış müdahaleleri reddediyoruz

Libya’ya asker gönderilmesini içeren tezkerenin TBMM'de kabul edilmesi, Arap Birliği ve Mısır başta olmak üzere pek çok ülke tarafından kınandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile el sıkışırken

Fotoğraf: AA

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    Libya’ya asker gönderilmesini içeren tezkerenin Meclis Genel Kurulunda AKP ve MHP'nin oylarıyla kabul edilmesinin ardından Arap Birliği ve Mısır başta olmak üzere çok sayıda ülke açıklamalar yaparak kararı kınadı.

    MISIR KINADI

    Mısır Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada tezkere kararı kınanırken, bu kararın Berlin sürecini olumsuz etkileyeceği kaydedildi. Türkiye’nin BMGK’yi ihlal ettiğini ifade eden Kahire yönetimi, kararın Akdeniz’de istikrarı etkileyeceğini belirtti.

    Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile Türkiye arasında imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası'nın "meşru" olmadığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

    "Mısır Arap Cumhuriyeti, Türkiye hükümeti ile Serrac arasında 27 Kasım 2019 tarihinde İstanbul’da imzalanan Mutabakat Muhtırası ve Askeri İş birliği anlaşması gereği, Libya'ya asker gönderilmesi tezkeresinin parlamentodan geçmesini en sert ifadelerle kınıyor."

    Açıklamada, TBMM'nin söz konusu adımının, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2011 yılında aldığı 1970 sayılı "Libya’ya silah gönderilmesine ilişkin kararına" aykırı olduğu aktarıldı ve "2015 yılında imzalanan Suheyrat Anlaşması gereği Serrac hükümetinin tek taraflı olarak uluslararası anlaşmalara imza atma yetkisi bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

    FAS’TAN AÇIKLAMA

    El Cezire'nin haberine göre Fas Hükümeti Sözcüsü, “Skhirat Anlaşması bir referans ve tarihi bir anlaşma. Libya krizini çözmek için her türlü çabayı göstermeye hazırız” dedi.

    ARAP BİRLİĞİ: ÇATIŞMAYI KÖRÜKLEYECEK

    Arap Birliği’nden yapılan açıklamada Türkiye’nin kararı şiddetle kınanırken, bu kararın bölgedeki çatışmayı daha da körükleyeceği belirtildi. Arap Birliği, Skhirat mutabakatının uygulanmasını desteklediklerini belirtti.

    Açıklamada, “Türk parlamentosundan çıkan kararı kınıyoruz. Libya’da siyasi çözümü destekliyor ve dış müdahaleleri reddediyoruz” denildi.

    Hafter güçleri ise Arap Birliği’ne çağrı yaparak, “Libya’yı savunmak sorumluluğunuz” açıklamasında bulundu.

    RUSYA: DURUMU KÖTÜLEŞTİRECEK

    Rusya’dan gelen ilk açıklamada ise tezkere kararının durumu kötüleştireceği belirtildi.

    Rusya Devlet Duması Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkerenin TBMM'de kabul edilmesinin "endişe verici" olduğunu söyledi.

    Libya'ya asker göndermenin krizi daha da derinleştirebileceğini ve karmaşık hale getireceğini belirten Slutskiy, "Türk Parlamentosunun kararı endişe verici" ifadesini kullandı.  

    Rusya'nın Libya'daki krizin siyasi ve diplomatik yollardan çözümünü savunduğunu söyleyen Slutskiy, askeri müdahalenin kesinlikle en iyi çözüm olmadığını ifade etti.

    SKHİRAT ANLAŞMASI NEDİR?

    Skhirat Anlaşması Birleşmiş Milletler (BM) aracılığında Libya’daki partilerin imzaladığı bir mutabakattır. Fas’ın Skhirat kentinde imzalanan anlaşma bir ulusal birlik hükümeti kurulmasını öngörüyor. (DIŞ HABERLER)

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