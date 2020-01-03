Libya Ulusal Ordusu'ndan Türkiye'ye karşı "seferberlik" çağrısı

Libya Ulusal Ordusu, Meclisin tezkere kararına onay vermesinin ardından sivillere Türkiye askerlerine karşı "seferberlik" çağrısı yaptı.

Ankara ve Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne karşı savaşan Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) tezkere kararına onay vermesinin ardından sivillere Türkiye askerlerine karşı "seferberlik" çağrısı yaptığını duyurdu. Asharq Al-Awsat'ın haberine göre, Libya Ulusal Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Anavatanı korumak için savaşmanın halkın görevi olduğu" belirtildi.

Ülkede devam eden iç savaş boyunca benzer çağrılar daha önce de birçok kez yapılmıştı. Libya Ulusal Ordusu, halkı, polis ve askeri kuvvetlere katılmak için gönüllü olmaya çağırmıştı.

Trablus etrafındaki mücadele, Halife Hafter’in son bir saldırı başlatmasının ardından son haftalarda şiddetlendi. Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Fransa ve Rusya’nın desteklediği Hafter’in karşısındaki Trablus merkezli hükümetse Türkiye, Katar ve İtalya tarafından destekleniyor. (HABER MERKEZİ)

Libya tezkeresi muhalefetin itirazlarına karşın TBMM'de 325 oyla kabul edildi

HDP Grup Başkanvekili Oluç: Libya tezkeresi iç politika için yapıldı

AB'den Libya tezkeresi açıklaması: Endişe verici

Libya tezkeresi gazete manşetlerinde: Tezkere “barış” içinmiş

6 soruda | Libya tezkeresi nedir, içeriğinde ne var, muhalefet neden karşı?

Reklam