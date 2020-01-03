HDP Grup Başkanvekili Oluç: Libya tezkeresi iç politika için yapıldı

Libya tezkeresinin iç politika hamlesi olduğuna vurgu yapan HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, "İktidar, içerideki siyasi sıkışmışlığı dış politikada saldırganlaşmakla örtmeye çalışmaktadır" dedi.

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, partisinin Genel Merkezi’nde gündeme dair basın toplantısı düzenledi. AKP-MHP oylarıyla kabul edilen Libya tezkeresinin savaş adımı olduğunu belirten Oluç, Libya tezkeresine neden "hayır" dediklerini de şöyle açıkladı:

"Dış politikada çözüm askeri hamlelerle yürütülmektedir. Diplomasi ayağı bitirilmiştir. Bitmez tükenmez bir çatışma dürtüsüne sahip bir iktidarla savaş heveslisi bir iktidarla karşı karşıyayız. Daha önce Suriye’nin Kuzeyine ve Doğusuna bir işgal girişiminde bulunmuş olan işgal şimdi de Libya çöllerine doğru gitmek istemektedir. Türkiye diplomasisi şu hale dönüşmüştür: Dediğim dedik çaldığım düdük haline dönüşmüştür dış politikada. İkincisi çok açık bir İhvan destekçiliği vardır. Bir İhvan ruhunun yeniden canlanmakta olduğu çok açık bir şekilde karşımıza çıkmıştır. Libya’nın yüzde 10’unu kontrol edebilen İhvan’ın son kalesidir Libya. AKP ve MHP ittifakı İhvan’ın son kalesine destek sunmak istemektedir"

Oluç, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Paralı çeteler kurma meselesinin iç politikaya da yansımaları olacak ciddi sorunlar yaratacağı kanaatindeyiz ve bunun altını çiziyoruz. Libya Tezkeresi aslında bir iç politika hamlesidir de. İç politikada irtifa kaybeden, sarsılan iktidar kendisini tahkim etmek, seçmenlerini ve oylarını konsolide etmek için bu adımı atmaktadır. Yani içerideki siyasi sıkışmışlığı dış politikada saldırganlaşmakla örtmeye çalışmaktadır. Bunun son derece riskli bir adım olduğu açıktır"

"İÇ POLİTİKADAKİ YANLIŞLARINI ÖRTMEK İÇİN"

Ekonomik krize de değinen Oluç, "İktidarın ekonomik adımları hayat pahalılığını azaltacak, enflasyonu düşürecek, işsizliği azaltacak adımlar değildir. İşsizlikte ve hayat pahalılığında artış sürmektedir. Türkiye’nin esas konuşması gereken konular işsizlik, hayat pahalılığı ve iktidarın ekonomideki yanlış politikalarıdır. Ama iktidar bunlar tartışılmasın diye de Libya tezkeresi ve Doğu Akdeniz tartışmasını başlatmıştır. İç politikadaki çaresizliklerini, yanlışlarını, tutarsızlıklarını örtmek içindir" ifadelerini kullandı.

"ABD, İRAN’A KARŞI FİİLEN SAVAŞ BAŞLATMIŞTIR"

İran Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ciddi sonuçlara yol açacağını belirten Oluç, şöyle konuştu:

"Bölge kaynıyor. Oyun kuruyoruz ruh hali ve söylemi kesinlikle yanlıştır kurulan bir oyunun piyonu vaziyetindedir bu iktidar. Peki önerimiz nedir? Önerimiz aslında diplomasinin, müzakerenin güçlendirilmesi, askeri değil siyasi çözüm adımlarına ilişkin Türkiye’nin inisiyatif almasıdır. İşte bugün Kasım Süleymani’ın öldürülmesi de böyle bir adımdır. ABD bu attığı adımla İran’a karşı fiilen bir savaş başlatmıştır. Bu son derece tehlikeli bir adımdır" (HABER MERKEZİ)

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