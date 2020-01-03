03 Ocak 2020 17:06

Kadınlar 6 Ocak’ta "Çocuk İstismarının Affı Olmaz" diyecek

Daha önce pek çok kez gündeme getirilen, kadınların tepkileriyle geri çekilen ve yeniden gündemde olan ‘çocuk istismarı zanlılarına af’ düzenlemesine, kadınlar 6 Ocak’ta pek çok ilde tepki gösterecek.

Fotoğraf: Evrensel (Arşiv)

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    İktidarın, küçük yaştaki kız çocuklarına karşı istismar suçu işleyen erkeklerin bu kız çocuklarıyla evlenerek istismar suçundan affedilmesine yönelik tasarı hazırladığı ve tasarının 7 Ocak Salı günü Meclis'in açılmasıyla birlikte görüşüleceği tartışmalar arasında. Düzenleme çocuk ile cinsel istismar faili arasındaki yaş farkının 10’un üzerinde olmaması ve evlendirilmeleri durumunda verilen cezanın ertelenmesini yani ceza verilmemesini kapsıyor. 2016’da “Tecavüzü meşrulaştıramazsınız”, 2018’de “İstismarı affettirmeyiz” diyen kadınların tepkileriyle geri çekilen tasarıya karşı kadın örgütleri yine itirazlarını paylaşacak. 6-7 Ocak tarihlerinde Türkiye’nin pek çok yerinde buluşacak olan kadınlar, “Çocukların Cinsel İstismarının Affı Olmaz” diye haykıracak.

    Buluşmaların yapılacağı bazı iller şöyle:

    İstanbul

    Nafaka Hakkı Platformu ve TCK 103 Kadın Platformu çağrısıyla saat 11.00'da Limonlu Bahçe'de basın toplantısı düzenlenecek

    Ankara

    12:30 - Güvenpark (Eski YKM önü)

    Antalya

    12.30 - Attalos Heykeli önü

    Mersin

    12:30 - Özgür Çocuk Parkı

    İzmir

    12:30 Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önü

    Kocaeli

    18:30 Belediye İş Hanı önü

    Eskişehir

    12:45 – Kanatlı Önü

    Mardin

    11:00 - KESK Binası

    Urfa

    11:00 - SES Urfa Şubesi

    Batman

    11.00 – Batman Barosu önü

    Şırnak

    12.00 – Cumhuriyet Meydanı

    Artvin / Kemalpaşa

    12.30 - Çarşı Meydanı

    Erzincan

    13:30 - Katre Kadın Derneği binası

    Antakya

    18:00 – Köprübaşı

    Çanakkale

    12:30 - İskele Meydanı

    Bodrum

    16.00 – Bodrum Belediyesi Kadın Ağacı önü (HABER MERKEZİ)

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