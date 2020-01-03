Kadınlar 6 Ocak’ta "Çocuk İstismarının Affı Olmaz" diyecek

İktidarın, küçük yaştaki kız çocuklarına karşı istismar suçu işleyen erkeklerin bu kız çocuklarıyla evlenerek istismar suçundan affedilmesine yönelik tasarı hazırladığı ve tasarının 7 Ocak Salı günü Meclis'in açılmasıyla birlikte görüşüleceği tartışmalar arasında. Düzenleme çocuk ile cinsel istismar faili arasındaki yaş farkının 10’un üzerinde olmaması ve evlendirilmeleri durumunda verilen cezanın ertelenmesini yani ceza verilmemesini kapsıyor. 2016’da “Tecavüzü meşrulaştıramazsınız”, 2018’de “İstismarı affettirmeyiz” diyen kadınların tepkileriyle geri çekilen tasarıya karşı kadın örgütleri yine itirazlarını paylaşacak. 6-7 Ocak tarihlerinde Türkiye’nin pek çok yerinde buluşacak olan kadınlar, “Çocukların Cinsel İstismarının Affı Olmaz” diye haykıracak.

Buluşmaların yapılacağı bazı iller şöyle:

İstanbul

Nafaka Hakkı Platformu ve TCK 103 Kadın Platformu çağrısıyla saat 11.00'da Limonlu Bahçe'de basın toplantısı düzenlenecek

Ankara

12:30 - Güvenpark (Eski YKM önü)

Antalya

12.30 - Attalos Heykeli önü

Mersin

12:30 - Özgür Çocuk Parkı

İzmir

12:30 Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önü

Kocaeli

18:30 Belediye İş Hanı önü

Eskişehir

12:45 – Kanatlı Önü

Mardin

11:00 - KESK Binası

Urfa

11:00 - SES Urfa Şubesi

Batman

11.00 – Batman Barosu önü

Şırnak

12.00 – Cumhuriyet Meydanı

Artvin / Kemalpaşa

12.30 - Çarşı Meydanı

Erzincan

13:30 - Katre Kadın Derneği binası

Antakya

18:00 – Köprübaşı

Çanakkale

12:30 - İskele Meydanı

Bodrum

16.00 – Bodrum Belediyesi Kadın Ağacı önü (HABER MERKEZİ)

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