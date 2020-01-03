Kadınlar 6 Ocak’ta "Çocuk İstismarının Affı Olmaz" diyecek
Daha önce pek çok kez gündeme getirilen, kadınların tepkileriyle geri çekilen ve yeniden gündemde olan ‘çocuk istismarı zanlılarına af’ düzenlemesine, kadınlar 6 Ocak’ta pek çok ilde tepki gösterecek.
Fotoğraf: Evrensel (Arşiv)
İktidarın, küçük yaştaki kız çocuklarına karşı istismar suçu işleyen erkeklerin bu kız çocuklarıyla evlenerek istismar suçundan affedilmesine yönelik tasarı hazırladığı ve tasarının 7 Ocak Salı günü Meclis'in açılmasıyla birlikte görüşüleceği tartışmalar arasında. Düzenleme çocuk ile cinsel istismar faili arasındaki yaş farkının 10’un üzerinde olmaması ve evlendirilmeleri durumunda verilen cezanın ertelenmesini yani ceza verilmemesini kapsıyor. 2016’da “Tecavüzü meşrulaştıramazsınız”, 2018’de “İstismarı affettirmeyiz” diyen kadınların tepkileriyle geri çekilen tasarıya karşı kadın örgütleri yine itirazlarını paylaşacak. 6-7 Ocak tarihlerinde Türkiye’nin pek çok yerinde buluşacak olan kadınlar, “Çocukların Cinsel İstismarının Affı Olmaz” diye haykıracak.
Buluşmaların yapılacağı bazı iller şöyle:
İstanbul
Nafaka Hakkı Platformu ve TCK 103 Kadın Platformu çağrısıyla saat 11.00'da Limonlu Bahçe'de basın toplantısı düzenlenecek
Ankara
12:30 - Güvenpark (Eski YKM önü)
Antalya
12.30 - Attalos Heykeli önü
Mersin
12:30 - Özgür Çocuk Parkı
İzmir
12:30 Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önü
Kocaeli
18:30 Belediye İş Hanı önü
Eskişehir
12:45 – Kanatlı Önü
Mardin
11:00 - KESK Binası
Urfa
11:00 - SES Urfa Şubesi
Batman
11.00 – Batman Barosu önü
Şırnak
12.00 – Cumhuriyet Meydanı
Artvin / Kemalpaşa
12.30 - Çarşı Meydanı
Erzincan
13:30 - Katre Kadın Derneği binası
Antakya
18:00 – Köprübaşı
Çanakkale
12:30 - İskele Meydanı
Bodrum
16.00 – Bodrum Belediyesi Kadın Ağacı önü (HABER MERKEZİ)
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